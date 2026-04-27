نگرانی از نابرابری ثروت در آلمان؛ حمایت از مالیات بر دارایی

نظرسنجی جدید نشان میدهد ۸۶ درصد از ساکنان شمال آلمان توزیع ثروت در این کشور را ناعادلانه میدانند و از مالیات بر دارایی و افزایش مالیات بر ارث حمایت میکنند.
نتایج یک نظرسنجی جدید در شمال آلمان نشان میدهد که اکثریت قاطع پاسخدهندگان، یعنی ۸۶ درصد، توزیع ثروت در این کشور را ناعادلانه ارزیابی میکنند.
این یافتهها که توسط موسسه افکارسنجی اینفراتست دیماپ به سفارش شبکه اول تلویزیون آلمان (ARD) جمعآوری شدهاند، بازتابی از نگرانیهای فزاینده در مورد شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در این کشور است. تنها ۱۱ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی، توزیع ثروت را عادلانه دانستهاند و مابقی نیز عدم اطمینان خود را ابراز کرده یا از پاسخ دادن خودداری کردهاند. این احساس نابرابری در یک نظرسنجی تکمیلی انجام شده توسط شبکه رسانهای عمومی منطقه شمال آلمان (NDR) نیز تایید شده است.
یکی از پاسخدهندگان در این نظرسنجی به این نکته اشاره کرده است که شکاف بین فقیر و غنی به طور فزایندهای عمیقتر میشود و تعداد کمی از افراد ثروت بیشتری را در اختیار دارند، در حالی که بسیاری از مردم به سختی میتوانند هزینههای زندگی خود را تامین کنند. این نظرسنجی بر روی ۲۰۸۴ نفر انجام شده و نتایج آن به طور خاص برای منطقه شمال آلمان تحلیل شده است. دادههای ساختاری اقتصاد آلمان نیز این برداشت را تایید میکند.
گزارشهای رسمی نشان میدهند که بخش قابل توجهی از ثروت کشور در دست اقلیت کوچکی از جمعیت قرار دارد، در حالی که بخش بزرگی از خانوارها یا دارایی قابل توجهی ندارند یا صرفاً به درآمدهای جاری خود متکی هستند. شاخصهای نابرابری مانند ضریب جینی نیز نشان میدهند که فاصله طبقاتی، به ویژه پس از شوکهای تورمی و افزایش هزینههای انرژی، بیشتر شده است.
در این نظرسنجی، ۶۸ درصد از پاسخدهندگان از مالیات بر دارایی حمایت کرده و ۲۶ درصد با آن مخالفت کردهاند. همچنین، دو سوم شرکتکنندگان خواهان افزایش مالیات بر ارثهای کلان هستند. یکی از پاسخدهندگان معتقد است که مالیات بر دارایی و افزایش مالیات بر ارث فشار چندانی بر ثروتمندان وارد نمیکند، اما میتواند منابع مالی قابل توجهی برای تامین منافع عمومی فراهم کند. موضوع مالیات بر ثروت سالهاست که مورد بحث و جدل بوده است.
این مالیات در دهه ۱۹۹۰ عملاً لغو شد، اما با افزایش نابرابری و فشار بر بودجههای عمومی، دوباره به دستور کار سیاسی بازگشته است. احزاب چپ و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که چنین مالیاتی میتواند به توزیع مجدد ثروت و ایجاد عدالت کمک کند، در حالی که مخالفان نسبت به تاثیرات منفی آن بر سرمایهگذاری و رقابتپذیری هشدار میدهند. اکثریت بزرگی از پاسخدهندگان (۸۱ درصد) با کاهش خدمات اجتماعی مخالفت کردهاند.
آنها نمیخواهند بیمه مراقبتهای پزشکی، حقوق بازنشستگی یا بیمه درمانی کاهش یابد. با این حال، در مورد کاهش هزینههای اداری، دیدگاهها متفاوت است، اما همچنان ۵۵ درصد از پاسخدهندگان با کاهشها در این حوزه مخالف هستند. یکی از پاسخدهندگان تاکید کرده است که دولت نباید در حوزههایی مانند سلامت، پیشگیری، مشارکت اجتماعی و بازنشستگی صرفهجویی کند، زیرا این حوزهها ستونهای اساسی یک جامعه کارآمد هستند.
این نتایج در شرایطی منتشر میشود که نظامهای رفاهی در آلمان با فشارهای فزایندهای مواجه هستند. افزایش جمعیت سالمند، کاهش نیروی کار و هزینههای بالای سلامت، دولت را با چالش تامین مالی پایدار این سیستمها روبرو کرده است. در عین حال، بحرانهای اخیر، از جمله همهگیری کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و تورم، اهمیت شبکههای حمایتی را برای بخش بزرگی از جامعه برجستهتر کرده است.
در شمال آلمان، ۴۱ درصد از پاسخدهندگان از افزایش حق بیمهها و ۳۷ درصد از کاهش خدمات حمایت میکنند. این نشان میدهد که هنوز در این زمینه اجماع روشنی وجود ندارد.
یکی از مخالفان افزایش حق بیمه معتقد است که بهترین راه برای افزایش درآمدها، مشارکت بیشتر افراد در تامین مالی نظامهای اجتماعی است، در حالی که فردی با نظر مخالف میگوید که نظام سلامت بیش از حد بزرگ شده و حق بیمهها باید کاهش یابد و برخی خدمات نیز مورد بازنگری قرار گیرند. این دوگانگی در افکار عمومی بازتابی از یک معضل اساسی در سیاستگذاری اقتصادی آلمان است: چگونه میتوان میان عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری مالی تعادل برقرار کرد.
در شرایطی که نابرابری به یک مسئله عینی تبدیل شده است، فشار بر سیاستگذاران برای یافتن پاسخهای ساختاری، چه از طریق مالیاتگیری و چه از طریق اصلاحات در نظام رفاه، احتمالاً در سالهای پیشرو افزایش خواهد یافت. آمار بانک مرکزی آلمان نشان میدهد که دارایی مالی خانوارهای آلمانی در پایان سال ۲۰۲۴ برای پنجمین بار متوالی افزایش یافته و به حدود ۹۰۵۰ میلیارد یورو رسیده است که یک رکورد جدید محسوب میشود.
تعداد میلیاردرها در آلمان نیز افزایش یافته است، در حالی که میزان فقر در میان مردم نیز رو به افزایش است. با وجود اینکه اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ چندان پررونق نبود، عواملی مانند افزایش نرخ بهره، کاهش تورم و سود بالا در بازارهای سهام، مردم را به پسانداز تشویق کرده و داراییهای شخصی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. همچنین، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲، شمار جرایم ثبتشده در آلمان اندکی کاهش یافته است
آلمان نابرابری ثروت مالیات بر دارایی نظرسنجی اقتصاد جامعه فقر ثروت مالیات بر ارث خدمات اجتماعی