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نگرانی‌های اروپا در مورد تماس‌های ترامپ و پوتین

سیاست News

نگرانی‌های اروپا در مورد تماس‌های ترامپ و پوتین
ترامپپوتیناروپا
📆6/17/2026 1:34 AM
📰SharghDaily
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اروپایی‌ها نگران هستند که ترامپ ممکن است در مذاکرات احتمالی بین واشینگتن و مسکو کنار گذاشته شود. این نگرانی زمانی شدت یافته است که احتمال سفر جدید استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ، به مسکو قوت گرفته است.

نگرانی‌ها در اروپا به دلیل تماس‌های اخیر بین ترامپ و ولادیمیر پوتین افزایش یافته است. اروپا یی‌ها نگران هستند که ترامپ ممکن است در مذاکرات احتمالی بین واشینگتن و مسکو کنار گذاشته شود.

این نگرانی زمانی شدت یافته است که احتمال سفر جدید استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ، به مسکو قوت گرفته است. چنین تحولاتی نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه واشینگتن ممکن است مذاکرات مستقیم دوجانبه با مسکو را دنبال کند و شرکای اروپایی را به حاشیه براند، افزایش داده است.

اروپایی‌ها نگران هستند که ترامپ آنها را در حاشیه قرار دهد و استراتژی متحدان اروپایی را برای اعمال فشار حداکثری بر روسیه و حمایت کامل از اوکراین از مسیر خود خارج کند

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