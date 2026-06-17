اروپاییها نگران هستند که ترامپ ممکن است در مذاکرات احتمالی بین واشینگتن و مسکو کنار گذاشته شود. این نگرانی زمانی شدت یافته است که احتمال سفر جدید استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ، به مسکو قوت گرفته است.
نگرانیها در اروپا به دلیل تماسهای اخیر بین ترامپ و ولادیمیر پوتین افزایش یافته است. اروپا ییها نگران هستند که ترامپ ممکن است در مذاکرات احتمالی بین واشینگتن و مسکو کنار گذاشته شود.
این نگرانی زمانی شدت یافته است که احتمال سفر جدید استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ، به مسکو قوت گرفته است. چنین تحولاتی نگرانیها را مبنی بر اینکه واشینگتن ممکن است مذاکرات مستقیم دوجانبه با مسکو را دنبال کند و شرکای اروپایی را به حاشیه براند، افزایش داده است.
اروپاییها نگران هستند که ترامپ آنها را در حاشیه قرار دهد و استراتژی متحدان اروپایی را برای اعمال فشار حداکثری بر روسیه و حمایت کامل از اوکراین از مسیر خود خارج کند
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