نگرانی از بلاتکلیفی بهائیان بازداشتی در شیراز؛ محکومیت حملات ایران به اقلیم کردستان عراق

خبرگزاری هرانا از بلاتکلیفی بهزاد بصیری، ماندانا ستوده و مهسا ستوده، شهروندان بهائی بازداشت شده در شیراز خبر داده است. در همین حال، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کمپهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده و سکوت جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار داده است. در تحولات منطقهای، بنیامین نتانیاهو از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان سخن گفته و در ایران، محمدباقر قالیباف بر کنترل ایران بر تنگه هرمز تاکید کرده است. همچنین، دونالد ترامپ خواستار به دست آوردن ذخایر اورانیوم ایران شده و سپاه پاسداران نیز از مسدود شدن دوباره تنگه هرمز خبر داده است.
وبسایت حقوق بشر ی هرانا گزارش داده است که بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهائی ساکن شیراز، به همراه مهسا ستوده، دیگر شهروند بهائی ساکن این شهر، با گذشت حدود سه هفته از زمان بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
این سازمان افزود که بیخبری از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروندان، موجب نگرانی عمیق خانواده و نزدیکان آنها شده است.
بر اساس این گزارش، تلاشهای مکرر خانوادهها و نزدیکان این سه شهروند بهائی برای کسب اطلاع از محل نگهداری و شرایط ایشان تاکنون بینتیجه مانده است.
علاوه بر این، وکلای این سه نفر نیز تا به این لحظه موفق به ثبت وکالت و پیگیری وضعیت حقوقی موکلانشان نشدهاند، که این امر بر نگرانیها افزوده است.
در اقدامی دیگر، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران با صدور بیانیهای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای احزاب و کمپهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده است.
این ائتلاف که متشکل از شش حزب کرد ایران است، هشدار داده است: «سکوت جامعه جهانی و سیاست سازش با تهران، این حکومت را در ادامه جنایات جنگی و بیثباتسازی منطقه جسورتر میکند.»
بر اساس این بیانیه، کمپهای غیرنظامی و مراکز حزب دمکرات کردستان ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ماه هدف حمله قرار گرفتند.
در جریان این حملات، سه نفر از اعضای این حزب به نامهای شاهین آذربزرین، ندا میری و سمیرا اللهیاری جان خود را از دست دادند و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از دولت عراق خواسته است تا به مسئولیتهای خود در قبال حفظ جان و امنیت پناهندگان سیاسی عمل کند و تأکید کرده است که این حملات، نقض آشکار توافقات امنیتی میان دو طرف محسوب میشود.
این ائتلاف همچنین از سازمان ملل متحد به دلیل آنچه سکوت در برابر این رویدادها نامیده، انتقاد کرده و خواستار ثبت این حملات به عنوان «جنایت جنگی» شده است.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از کشورهای غربی نیز به دلیل «معاملهگری با تهران» انتقاد کرده و اظهار داشته است که جمهوری اسلامی از مذاکرات برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
این ائتلاف نسبت به سیاست سازش با تهران هشدار داده و تأکید کرده است که مذاکره با این رژیم تنها فرصتی برای گسترش تروریسم و تداوم ناامنی فراهم میکند.
در تحولات منطقهای، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است که «نیروهای ما مطابق با توافق آتشبس، به عملیات خود در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهند داد.»
در اطلاعیهای که از سوی ارتش اسرائیل منتشر شده، ادعا شده است که اعضای حزبالله «بهگونهای به نیروهای ارتش نزدیک شدند که تهدیدی فوری ایجاد میکرد».
در همین راستا، سیامک آرام، برگزارکننده تجمعی در واشینگتن، در گفتوگو با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، اظهار داشت: «مسئله حقوق بشر و آنچه در ایران میگذرد برای مذاکرهکنندگان در دولتهای مختلف آمریکا اولویت اصلی نبوده است.»
او افزود: «در دورههای مختلف تلاش شده با حضور در عرصه بینالمللی و همزمان با مذاکرات، صدای نقض حقوق بشر در ایران به گوش جهان برسد و این مسائل قربانی معاملات سیاسی نشود.»
بر اساس گزارش یک رسانه اسرائیلی، اسرائیل انتظار دارد مذاکرات بدون دستیابی به توافق به پایان برسد، هرچند این امر لزوماً به معنای بازگشت مستقیم به جنگ نیست.
نعیم قاسم، دبیر کل حزبالله، بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل را «بیمعنا و اهانت به لبنان» خوانده است.
او تأکید کرده است که آتشبس به معنای «توقف کامل همه اقدامات خصمانه» از سوی اسرائیل است و دستهای نیروهای این گروه همچنان روی ماشه خواهد ماند.
دبیر کل حزبالله همچنین بیان داشته که دولت لبنان تشکیل جلسه نداده و با بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره توافق آتشبس میان لبنان و اسرائیل موافقت نکرده است.
در شرایطی که گزارشهایی از حضور نیروهای حشدالشعبی و فاطمیون در سرکوب منتشر شده و شهروندان در ایستهای بازرسی متوقف و مورد تفتیش قرار میگیرند، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی ادعا کرد که «تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی است.»
او همچنین تلاش آمریکا برای «مینروبی» را «نقض آتشبس» دانست و هشدار داد که اگر مینروب آنها «ذرهای جلوتر برود» به آن شلیک خواهد شد.
قالیباف افزود که اگر امروز ترددی در تنگه انجام میشود، «کنترل در دست ماست» و هشدار داد در صورت ادامه «محاصره» از سوی آمریکا، تردد در تنگه هرمز «محدود خواهد شد» و این تصمیم را «ناشیانه» قلمداد کرد.
در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حساب ایکس خود نوشت: «تحویل اورانیوم به آمریکا، بازگشایی کامل تنگه هرمز، ادامه محاصره دریایی و غنیسازی صفر بخشی از دروغها و خیالپردازیهای ترامپ است.»
دونالد ترامپ شامگاه جمعه به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده به هر شکل ممکن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را به دست خواهد آورد و هشدار داده بود در صورت شکست مذاکرات، این اقدام ممکن است «به شکلی بسیار غیر دوستانهتر» انجام شود.
در ادامه تنشها، نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ نوع شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی نداشته باشد و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی شده و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت.»
این بیانیه دلیل مسدود شدن دوباره تنگه هرمز را لغو نشدن «محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی» از سوی آمریکا اعلام کرد و افزود: «از امروز عصر تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود میگردد.»
