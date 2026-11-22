تغییر وضعیت پرونده اکباتان و انتقال میلاد آرمون و نوید نجاران به سلول‌های انفرادی در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها را نسبت به اجرای احکام اعدام در پیچیدگی قرار داده است.

انتقال ناگهانی میلاد آرمون و نوید نجاران ، دو زندانی مشهور در پرونده اکباتان ، به سلول‌های انفرادی در زندان قزل‌حصار، موج جدیدی از نگرانی‌ها را درباره اجرای فوری احکام اعدام آن‌ها ایجاد کرده است. این اقدام که در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ توسط مقامات زندان انجام شده، به عنوان نشانه‌ای از نزدیک بودن لحظه اجرای مجازات اعدام تعبیر می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی تأیید کرد که احکام اعدام این دو نفر توسط دیوان عالی کشور نهایی شده و روند اجرایی شدن آن‌ها شتاب گرفته است.

تحلیل جزئیات انتقال و وضعیت حقوقی زندانیان

بر اساس گزارش‌های دریافتی از داخل زندان، این انتقال به سلول‌های انفرادی با هدف جداسازی کامل زندانیان از سایر inmates و احتمالاً برای آماده‌سازی نهایی جهت اجرا صورت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران در بیانه‌ای صریح اعلام کرد که منبع مطلع، تاییدیه دیوان عالی کشور را درباره قطعی بودن حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران ارائه داده است. این در حالی است که هم‌زمان با این رویدادها، حکم اعدام مهدی ایمانی و سیدمحمدمهدی حسینی، دو متهم دیگر در همین پرونده، نقض شده و پرونده آنان مجدداً برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع داده شده است. این تفاوت در روند پرونده‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و احتمالا تغییرات در رویه قضایی این پرونده حساس است.

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سوابق بازداشت و اتهامات وارده به متهمان اصلی

میلاد آرمون، ۲۷ ساله، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در تهران دستگیر شد و به عنوان متهم ردیف اول پرونده اکباتان شناخته می‌شود. اما محمدحسین آقاسی، وکیل او، پیش از این در مصاحبه با دویچه‌وله فارسی توضیح داد که عنوان متهم ردیف اول صرفاً به این دلیل به موکلش داده شده که او اولین کسی بوده که بازداشت شده است. وکیل آرمون اشاره کرد که موکلش تنها به دو لگد به مقتول، آرمان علی‌وردی، محکوم به پنج سال زندان شده بود و اتهام قتل و حکم قصاص پس از ورود دو مستشار جدید به دادگاه وارد پرونده شد. از سوی دیگر، نوید نجاران، ۳۴ ساله، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ در اهواز بازداشت شد.

ادعای شکنجه و نقض حقوق دادرسی توسط سازمان‌های مدنی

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود مدعی شد که میلاد آرمون و نوید نجاران در دوران بازجویی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند تا اعترافات اجباری از آن‌ها گرفته شود. این اعترافات سپس توسط رسانه‌های حکومتی پخش شد. وکلای این پرونده نیز از محدودیت‌های شدید در دسترسی به جلسات دادگاه، عدم ارائه رأی مکتوب به متهمان و وجود موانع قانونی در مسیر اعتراض به احکام خبر داده‌اند. این ادعاها نشان می‌دهد که فرآیند دادرسی در این پرونده با چالش‌های جدی از منظر استانداردهای جهانی حقوق بشر مواجه بوده است.

پس‌زمینه پرونده و رویدادهای محله اکباتان

پرونده اکباتان ریشه در رویدادهای اوج اعتراضات زن، زندگی، آزادی در روز چهارم آبان ۱۴۰۱ دارد. در این روز، آرمان علی‌وردی، یک بسیجی، در محله اکباتان تهران زخمی شد و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت. این در حالی است که تا آن زمان دهها نفر دیگر مانند سیاوش محمودی، نیکا شاکرمی و مینو مجیدی بر اثر شلیک مستقیم گلوله کشته شده بودند، اما پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل نشده بود. یک هفته پس از فوت علی‌وردی، نیروهای امنیتی با حمله‌ای خشونت‌بار به محله اکباتان وارد شدند و ۵۰ نفر از جوانان این منطقه را بازداشت کردند. احکام اعدام چهار متهم اصلی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد، با وجود اینکه در رأی جداگانه‌ای در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، میلاد آرمون تنها به معاونت در ضرب‌وجرح محکوم شده بود.