اندی برنهام و وزیران دولت بریتانیا نگرانند ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با افزایش بهای انرژی و تورم، اقتصاد این کشور را تحت فشار بگذارد.

به گزارش بلومبرگ، اندی برنهام ، نخست‌وزیر بریتانیا ، و وزیران ارشد دولت او نگرانند ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، با افزایش هزینه انرژی و خطر تلافی، اقتصاد و امنیت بریتانیا را تحت فشار قرار دهد. این گزارش به نقل از افراد آگاه از ارزیابی‌های داخلی دولت منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، برنهام و نزدیک‌ترین همکارانش در هفته‌های اخیر بیش از مسائل داخلی بریتانیا درگیر پیامدهای احتمالی جنگ با ایران بوده‌اند. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که برنهام ۲۹ آبان توافقی برای نزدیک‌تر کردن روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا امضا کرد و قرار است ماه آینده برنامه اقتصادی ۱۰ ساله دولت را اعلام کند.

Also read طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات ایران و کشته شدن معاونان در حمله

نگرانی لندن از افزایش بهای انرژی و تورم بریتانیا

دولت بریتانیا معتقد است ادامه درگیری با جمهوری اسلامی بر بهای انرژی فشار صعودی وارد می‌کند و این افزایش به تورم بریتانیا دامن می‌زند. به نوشته بلومبرگ، این ارزیابی یکی از اصلی‌ترین دلایل نگرانی برنهام و وزیرانش است.

اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا، ۲۷ آبان گفت اگر درگیری طولانی شود، افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره لازم خواهد بود. تورم بریتانیا این هفته به ۳.۶ درصد رسید و بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند ممکن است به پنج درصد نزدیک شود.

بازارها دست‌کم یک افزایش دیگر نرخ بهره تا ماه فوریه را پیش‌بینی می‌کنند و برخی از آن‌ها حتی سه افزایش دیگر را در ماه‌های آینده محتمل می‌دانند. بلومبرگ همچنین نوشت سقف هزینه انرژی خانوارها ممکن است در ژانویه ۲۵ درصد بالا برود، افزایشی که فشار بحران هزینه زندگی را بیشتر می‌کند.

اختلاف دیدگاه لندن و واشینگتن درباره فشار اقتصادی بر تهران

منابع بلومبرگ می‌گویند لندن احتمال دستیابی به توافقی میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی را اندک می‌داند و ارزیابی می‌کند فشار اقتصادی نتوانسته تهران را به دادن امتیاز وادار کند. این نگاه با موضع علنی دولت آمریکا تفاوت دارد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت او، گفته‌اند فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی آسیب زده و ممکن است حمله‌ای گسترده لازم نباشد. با این حال، ترامپ همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های بریتانیایی در ابتدا امید داشتند شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تمایل ترامپ به اقدام نظامی را کاهش دهد. اما منابع بلومبرگ گفتند این مقام‌ها اکنون احتمال حمله دوباره را جدی‌تر می‌دانند.

سناریوهای پیش‌روی دولت بریتانیا در برابر واشینگتن

بریتانیا و چند کشور عربی حوزه خلیج فارس به‌طور خصوصی از واشینگتن خواسته‌اند حملات تازه‌ای انجام ندهد. مقام‌های این کشورها نگرانند ازسرگیری جنگ به تلافی جمهوری اسلامی در منطقه و آسیب طولانی‌مدت به جریان انرژی منجر شود.

به نوشته بلومبرگ، برنهام و وزیرانش در هفته‌های اخیر سناریوهای مختلفی را بررسی کرده‌اند. رد درخواست آمریکا می‌تواند روابط دو کشور را دشوارتر کند، رابطه‌ای که بریتانیا برای جلب حمایت واشینگتن در جنگ روسیه و اوکراین به آن نیاز دارد. در مقابل، موافقت با درخواست به معنای همراهی با جنگی است که دولت بریتانیا به آن بدبین است.

موضع احتمالی دولت بریتانیا، بر اساس ارزیابی منابع بلومبرگ، این است که آمریکا حمله نخست را از پایگاه‌های بریتانیا آغاز نکند، اما پس از آغاز عملیات امکان استفاده از آن‌ها را داشته باشد. گفت‌وگوهای برنهام با اد میلیبند، وزیر خارجه، وس استریتینگ، وزیر دفاع، و جان هیلی، وزیر خزانه‌داری، بر همین سناریوها متمرکز بوده است.

بلومبرگ سه مسیر احتمالی را در ارزیابی مقام‌های بریتانیایی مطرح کرده است. بدترین سناریو ازسرگیری جنگی گسترده و تلافی جمهوری اسلامی در خلیج فارس است که می‌تواند جریان انرژی را مختل و به اقتصاد جهانی آسیب بزند. سناریوی میانی حملات کوتاه آمریکا و اسرائیل و اعلام پیروزی پس از آن است، اما مقام‌های بریتانیایی می‌گویند این حملات نیز ممکن است با واکنش تهران و اختلال بیشتر در انتقال انرژی همراه شود.

در سناریوی مطلوب‌تر برای لندن، ترامپ از اقدام نظامی صرف‌نظر می‌کند، اما توافق صلحی هم به دست نمی‌آید. منابع بلومبرگ تاکید کردند در این وضعیت جمهوری اسلامی ممکن است کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتی‌ها عوارض بگیرد، وضعیتی که بهبود سریع اقتصاد را دشوار می‌کند.

عملیات ادنوک برای حفظ صادرات نفت امارات

به گزارش وال‌استریت ژورنال، شرکت ملی نفت ابوظبی، معروف به ادنوک، این عملیات را برای حفظ صادرات نفت امارات متحده عربی آغاز کرد. این شرکت با گسترش ناوگان خود، حمل نفت برای دیگر صادرکنندگان را نیز بر عهده گرفته است.

نفتکش‌های ادنوک پس از عبور از تنگه هرمز، محموله‌های خود را به نفتکش‌های دیگر منتقل می‌کنند و برای بارگیری دوباره بازمی‌گردند. به این ترتیب، شرکت‌های خصوصی که به دلیل خطر حمله و دشواری تامین بیمه از عبور از این تنگه پرهیز می‌کنند، می‌توانند نفت را در خارج از آن تحویل بگیرند. این عملیات اکنون بخشی از تلاش آمریکا برای کاهش توان جمهوری اسلامی در مختل کردن تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز است.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتی هواکس، بیش از ۷۰ درصد نفت خامی که در ماه اوت از هرمز عبور کرد، سپس در مراکز انتقال محموله مورد استفاده ادنوک در آب‌های نزدیک امارات متحده عربی و عمان به کشتی‌های دیگر منتقل شد.