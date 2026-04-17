نگرانی در لخ پوزنان: ۱۱ بازیکن در آستانه جدایی

باشگاه لخ پوزنان با چالشی بزرگ در خصوص تمدید قرارداد بازیکنان خود روبرو است. قرارداد هشت بازیکن کلیدی تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد و این موضوع، مدیران باشگاه را به تکاپو انداخته است. در میان این بازیکنان، نام علی قلی‌زاده، بازیکن ایرانی تیم، نیز دیده می‌شود که با توجه به سابقه و ارزش وی، جدایی‌اش می‌تواند حسرت بزرگی برای هواداران باشد. همچنین، قرارداد بازیکنانی چون لوئیس پالما که با بند خرید ۴ میلیون یورویی، گران‌ترین گزینه محسوب می‌شود، نیز در ژوئن ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. این وضعیت، باشگاه را برای تشکیل تیمی قدرتمند در فصل آینده با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

با وجود اینکه فصل فوتبال هنوز به اوج خود نرسیده و رقابت‌ها ادامه دارد، باشگاه لخ پوزنان لهستان با چالش مهمی در خصوص بازیکنان خود روبرو است. قرارداد تعداد قابل توجهی از اعضای تیم رو به اتمام است و این موضوع باعث شده تا مدیران باشگاه از هم‌اکنون به فکر برنامه‌ریزی برای آینده باشند. به ویژه، قرارداد هشت بازیکن کلیدی در سه ماه آینده به پایان خواهد رسید و از این میان، بخشی از آن‌ها بازیکنانی هستند که به صورت قرضی در تیم حضور دارند و احتمال بازگشتشان به باشگاه‌های اصلی بسیار بالاست.

این وضعیت، دغدغه بزرگی را برای کادر فنی و مدیریتی لخ پوزنان ایجاد کرده است. سایت «gloswielkopolski» لهستان در گزارشی به این موضوع پرداخته و تأکید کرده است که باشگاه در حال آماده‌سازی خود برای فصل آینده است و باید همزمان با رصد بازار نقل‌وانتقالات، وضعیت قراردادهای داخلی بازیکنان را نیز به دقت مورد بررسی قرار دهد. در میان بازیکنانی که قراردادشان تا سه ماه آینده منقضی می‌شود، نام‌هایی چون پلامن آندریف (قرضی از فاینورد)، تیموتی اوما (قرضی از اسلاویا پراگ)، تائوفیک اسماعیل (قرضی از گورنیک زابژه) و لوئیس پالما (قرضی از سلتیک) به چشم می‌خورند. از این میان، لوئیس پالما به عنوان گران‌ترین گزینه برای حفظ احتمالی محسوب می‌شود. بند خرید این بازیکن ارزشمند، حدود چهار میلیون یورو تخمین زده شده است و در صورت فعال شدن این بند، او می‌تواند به گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه لخ پوزنان تبدیل شود. این ارزیابی نشان‌دهنده ارزش بالای پالما و تمایل باشگاه به حفظ او، در صورت امکان مالی، است. بازگشت احتمالی این بازیکنان قرضی به باشگاه‌های خود، بخشی از ترکیب تیم را خالی خواهد کرد و نیاز به جایگزینی سریع را مطرح می‌سازد. علاوه بر بازیکنانی که قراردادشان در سه ماه آینده به پایان می‌رسد، تعدادی از بازیکنان با سابقه تیم نیز در ژوئن ۲۰۲۶ قرارداد خود را با لخ پوزنان به اتمام خواهند رساند. در این گروه، نام‌هایی همچون آنتونیو میلیچ، رادوسواف مورافسکی، ماتئوش پروچنیفسکی و علی قلی‌زاده، بازیکن ایرانی تیم، دیده می‌شوند. در مورد علی قلی‌زاده، به دلیل نمایش‌های اخیر و همچنین رقم قابل توجهی که باشگاه سه سال پیش برای جذب او هزینه کرده است (حدود ۱.۸ میلیون یورو)، توجه ویژه‌ای به وضعیت قرارداد او مبذول می‌شود. هواداران لخ پوزنان به شدت به قلی‌زاده علاقه دارند و احتمالاً جدایی او، بیشترین حسرت را برای جامعه هواداری به همراه خواهد داشت. در نهایت، علاوه بر این بازیکنانی که در سه ماه آینده یا در سال ۲۰۲۶ قراردادشان به پایان می‌رسد، تعدادی دیگر از بازیکنان نیز هستند که قراردادشان در سال ۲۰۲۷ به اتمام خواهد رسید. این مجموع شرایط، نشان‌دهنده یک فصل نقل‌وانتقالاتی پرتلاطم برای باشگاه لخ پوزنان است که نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی استراتژیک است تا بتوانند ترکیب قدرتمندی را برای سال‌های آینده حفظ کرده و تقویت کنند. تشکیل یک ترکیب کامل ۱۱ نفره از بازیکنانی که قراردادشان در آینده نزدیک به پایان می‌رسد، بیانگر حجم بالای تصمیم‌گیری‌های آتی باشگاه در حوزه بازیکنان است





لخ پوزنان علی قلی‌زاده نقل و انتقالات فوتبال لهستان قرارداد بازیکنان

