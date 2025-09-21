روزنامه اطلاعات با بررسی اسناد و تاریخچه قطعنامه ۲۲۳۱، به انتقاد از مخالفان توافق هستهای و کسانی که از تحریمها سود میبرند پرداخته و نسبت به خطرات تندرویهای داخلی هشدار داده است. این روزنامه خواستار یافتن راه سومی در مذاکرات و بهرهبرداری از ظرفیتهای ژئوپلیتیک کشور شده و بر ضرورت شفافسازی و مقابله با فساد تاکید کرده است.
روزنامه اطلاعات در شماره امروز خود با استناد به اسناد و تاریخچه قطعنامه ۲۲۳۱ ، به مسائلی چون «هستههای سوخته»، «تندروان داخلی» و «کاسبان تحریم » که به زعم این روزنامه، مانع از اتخاذ تدابیر منطقی و مدیریت ریسک شدهاند و آینده کشور را به شعارهای زودگذر فروختهاند، اشاره کرده است. این روزنامه با انتقاد شدید از مخالفان توافق هستهای و کسانی که از تحریم ها سود میبرند، تاکید کرده است که فعالسازی مکانیسم «اسنپبک» را نباید به سادگی به برجام یا تیم مذاکرهکننده نسبت داد.
اطلاعات با اشاره به اسناد و سوابق مربوط به صدور قطعنامه ۲۲۳۱ و زمینههای وضع تحریمهای پیشین، نقش بازیگران داخلی و خارجی در رخدادهای اخیر را برجسته میکند. روزنامه اشاره میکند که قطعنامه ۲۲۳۱ که پس از سالها مذاکره در تیرماه ۱۳۹۴ توسط تیم مذاکرهکننده به ریاست محمدجواد ظریف به دست آمد، همزمان با رفع تحریمهای قبلی تصویب شد و تغییری بنیادین در روابط ایران با شورای امنیت ایجاد کرد. اما به گفته این یادداشت، پیشنهاد و گنجاندن سازوکار اسنپبک توسط یک بازیگر متحد شمالی و همچنین کارشکنیهای بعدی، باعث شد که کشور با خطر بازگشت کامل تحریمها مواجه شود.\این روزنامه از مقامات کشور درخواست کرده است که بین «مذاکره تحمیلی» و «تسلیم»، راه سومی بیابند و عملکرد وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی را برای مدیریت این شرایط بحرانی ضروری دانسته است. اطلاعات به طور صریح این سوال را مطرح میکند که در غیر این صورت، نقش و کارکرد این نهادها در مواجهه با ریسکهای بزرگ چیست؟ یادداشت اطلاعات همچنین هشدار میدهد که حملات تندروانه داخلی میتواند بهانهای برای طرفهای خارجی فراهم کند تا ایران را از موضع دفاعی به موضع اتهام و تهاجم بکشانند. در مقابل، این روزنامه خواستار آن شده است که ایران همچنان خود را به عنوان «لنگر ثبات» و «سنگر امنیت» در منطقه معرفی کند و از ظرفیت ژئوپلیتیک خود برای کسب امتیازات مطلوب در مذاکره با قدرتهای بزرگ بهره ببرد. در این راستا، اطلاعات بر اهمیت اتخاذ رویکردی فعال و هوشمندانه در سیاست خارجی تاکید میکند، رویکردی که منافع ملی را در اولویت قرار داده و از هرگونه اقدامی که میتواند به تشدید تنشها و انزوای بیشتر کشور منجر شود، پرهیز کند.\اطلاعات با اشاره به وجود «کاسبان تحریم» که از بازار سیاه و سوءاستفاده در شرایط دشوار کشور سود میبرند، این گروه را به زیر سوال برده و بیان میکند که این افراد با شعارهای شبهانقلابی، منافع ملی را فدای منافع اقتصادی خود میکنند و جامعه باید مراقب پیامدهای چنین رویکردهایی باشد. روزنامه بر ضرورت شفافسازی و پاسخگویی در این زمینه تاکید کرده و خواستار مقابله با فساد و رانتخواری در تمامی سطوح شده است. اطلاعات همچنین به اهمیت حفظ انسجام ملی و وحدت رویه در مواجهه با چالشهای پیش رو اشاره میکند و از تمامی جناحها و گروههای سیاسی میخواهد تا در جهت منافع ملی گام بردارند. این روزنامه با تأکید بر لزوم بهرهبرداری از فرصتها و ظرفیتهای موجود در عرصههای مختلف، از جمله دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ، خواستار حرکت به سمت آیندهای روشن و امیدوارکننده برای کشور است و بر این باور است که با اتخاذ رویکردهای صحیح و همافزایی ظرفیتهای داخلی، میتوان بر چالشها فائق آمد و به اهداف بلندمدت توسعه دست یافتPlease follow us on Google to support us
برجام تحریم قطعنامه ۲۲۳۱ کاسبان تحریم امنیت ملی