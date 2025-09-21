نگاهی به خورشیدگرفتگی جزئی ۳۰ شهریور و رویدادهای نجومی پیش رو

در حالی که ماهگرفتگی کلی اخیر برای میلیونها نفر قابل مشاهده بود، خورشیدگرفتگی جزئی پیش رو فرصت تماشای کمتری دارد. این خبر به بررسی این پدیده نجومی، زمان و مکان مشاهده آن، و رویدادهای نجومی دیگر که در این بازه زمانی رخ میدهند، میپردازد. همچنین نگاهی به خورشیدگرفتگیهای آتی در ایران دارد.
دو هفته پیش، شاهد یک ماهگرفتگی کلی خیرهکننده در ۱۶ شهریور بودیم که برای تعداد بیسابقهای از مردم روی زمین قابل مشاهده بود. اما در ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، نوبت به خورشیدگرفتگی رسیده و این بار اوضاع کاملاً متفاوت است. معمولاً ماهگرفتگی ها و خورشیدگرفتگی ها بهصورت دوتایی و با فاصلههای زمانی نزدیک به هم رخ میدهند، اما این دو رویداد اخیر و پیشرو واقعاً یک جفت استثنایی محسوب میشوند. ماهگرفتگی ۱۶ شهریور از نوع کلی بود، یعنی ماه بهطور کامل وارد سایه زمین شد و به رنگ سرخ درآمد.
در مقابل، خورشیدگرفتگی پیشرو تنها جزئی است؛ به این معنی که ماه فقط بخشی از خورشید را میپوشاند. رویداد دو هفته پیش توسط بیش از ۷ میلیارد نفر مشاهده شد، در حالی که اینبار، شانس دیدن خورشیدگرفتگی برای حدود ۱۶ میلیون نفر فراهم است. سیدنی، پرجمعیتترین شهری است که میتواند این خورشیدگرفتگی را ببیند، اما ماه تنها حدود یک درصد از خورشید را برای ۵ دقیقه پوشش میدهد. اگر بخواهیم دقیقتر بررسی کنیم و مناطقی را در نظر بگیریم که دستکم ۱۰ درصد یا بیشتر از خورشید پوشیده میشود، در این صورت تنها ۶ میلیون نفر و بیش از ۲۵ میلیون گوسفند ساکن نیوزیلند شانس رصد این خورشیدگرفتگی را خواهند داشت.\در این خورشیدگرفتگی جزئی، ماه موفق میشود حدود ۸۰ درصد از قرص خورشید را بپوشاند، اما متأسفانه زمان و مکان این گرفتگی چندان مساعد نیست. بهترین نقاط برای دیدن این رویداد، قبل از طلوع خورشید، در مناطقی مانند میانه اقیانوس منجمد جنوبی (نزدیک جزیره مککواری) یا مستقیماً روی قاره جنوبگان قرار دارند. بیشترین میزان گرفتگی در مناطق دورافتاده و غیرمسکونی، مانند جنوبگان، رخ میدهد. اگر به دنبال مکانی مسکونی برای تماشای این خورشیدگرفتگی جزئی هستید، بهترین گزینه اینورکارگیل، جنوبیترین و غربیترین شهر نیوزیلند است. با این حال، اگر از ۰٫۰۶ درصد از جمعیت جهان (ساکنان نیوزیلند) نیستید، جای نگرانی وجود ندارد. وبسایت تایم اند دیت (Time and Date) طبق معمول این خورشیدگرفتگی را بهصورت زنده پخش خواهد کرد و شما میتوانید از خانه خود آن را تماشا کنید. خورشیدگرفتگی یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۰:۵۹ به وقت ایران آغاز میشود و در ساعت ۲۳:۱۱ به اوج خود میرسد. البته از ایران هیچ شانسی برای دیدن این خورشیدگرفتگی وجود ندارد، اما به یاد داشته باشید که در هنگام کسوف، هرگز نباید مستقیماً به خورشید نگاه کنید و حتماً باید از عینکهای مخصوص استفاده کنید.\خورشیدگرفتگیها ممکن است چندین بار در سال رخ دهند، اما هر ماه اتفاق نمیافتند. دلیل این امر، زاویهدار بودن مدار ماه نسبت به مدار زمین به دور خورشید است. گرفتگیها تنها زمانی رخ میدهند که ماه کامل یا ماه نو در نزدیکی نقطه تقاطع این دو مدار قرار داشته باشد. در این حالت، ماه، زمین و خورشید کاملاً در یک خط قرار نمیگیرند و در نتیجه، تنها بخشی از قرص خورشید پوشیده میشود. با وجود اینکه خورشیدگرفتگی جزئی ۳۰ شهریور از ایران قابل مشاهده نیست، اما آسمان شب یکشنبه، ما را از رویدادهای نجومی بینصیب نمیگذارد. سیاره زحل در این شب در وضعیت مقابله قرار میگیرد و با درخششی بینظیر با چشم غیرمسلح قابل رؤیت خواهد بود. اگر تنها به خورشیدگرفتگیها علاقه دارید، باید مدتی صبر کنید. خورشیدگرفتگی بعدی در ایران که از نوع حلقوی و طولانیترین خورشیدگرفتگی قرن خواهد بود، در ۱۱ مرداد ۱۴۰۶ (دوم اوت ۲۰۲۷) رخ خواهد داد. اگر به دنبال رصد یک خورشیدگرفتگی کامل از ایران هستید، باید تا ۳۰ اسفند ۱۴۱۲ (۲۰ مارس ۲۰۳۴) صبر کنید. این خورشیدگرفتگی نادر که همزمان با اعتدال بهاری و آغاز سال نو خورشیدی رخ میدهد، یکی از جذابترین رویدادهای نجومی و فرهنگی پیش رو محسوب میشودPlease follow us on Google to support us
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