نگاه بدبینانه مقام آمریکایی به احتمال توافق فوری با ایران

برِت مک‌گِرک، دیپلمات ارشد آمریکایی، با ابراز بدبینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در چارچوب مذاکرات آتی در پاکستان، تاکید کرد که شواهد موجود حاکی از فاصله‌های عمیق میان دو طرف است و هیچ نشانه‌ای از نزدیک شدن به توافق به چشم نمی‌خورد.

او که پیشتر در مقام هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه فعالیت داشت و همچنین مذاکرات محرمانه با جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان آمریکایی را رهبری می‌کرد، با اشاره به تجربه خود در مذاکرات با مقامات ایرانی، احتمال موفقیت مذاکرات چند روزه در پاکستان را «تقریبا صفر» ارزیابی کرد. مک‌گِرک با هشدار نسبت به عجله در روند دیپلماسی، بر اهمیت آماده‌سازی دقیق پیش از هرگونه گفتگوی رو در رو تاکید کرد و افزود که عدم آمادگی لازم می‌تواند منجر به شکست مذاکرات شود و ترمیم آن را دشوارتر سازد. او گرچه ابراز امیدواری کرد که این روند به نتیجه برسد، اما در عین حال نسبت به دستیابی به توافق قابل‌توجهی در بازه زمانی کوتاه در پاکستان ابراز تردید کرد.\این مقام پیشین آمریکایی همچنین به فقدان زمینه‌های لازم برای مذاکرات در سطوح بالا اشاره کرد و گفت که صرف برگزاری یک دیدار در شرایط فعلی، نمی‌تواند تنش‌ها را به طور محسوس کاهش دهد. مک‌گِرک با اشاره به وجود پیام‌های متناقض درباره چارچوب مذاکرات و ارائه طرح‌های متعدد و متفاوت از سوی طرفین، بر پیچیدگی‌های موجود در این فرآیند تاکید کرد. او با اشاره به اهمیت انجام کارهای مقدماتی گسترده در دیپلماسی، به‌ویژه در موضوعی با این حساسیت و اهمیت، تصریح کرد که قرار دادن مقامات ارشد دو طرف در یک اتاق، بدون فراهم آوردن بسترهای لازم، اقدامی عجولانه و خطرناک خواهد بود.\مک‌گِرک در بخش دیگری از اظهارات خود، به بررسی وضعیت آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخت و با اشاره به حملات صورت گرفته به کشورهای منطقه، از جمله کویت، امارات، قطر، بحرین و عربستان سعودی، وضعیت این آتش‌بس را «شکننده» توصیف کرد. او با اشاره به وضعیت نامشخص تنگه هرمز، که بازگشایی آن یکی از اهداف اصلی آتش‌بس عنوان شده، تاکید کرد که این تنگه همچنان باز نشده و کشتی‌ها برای عبور از آن مجبور به پرداخت عوارض هستند، که به معنای عدم وجود «عبور آزاد» است. مک‌گِرک با جمع‌بندی اظهارات خود، تاکید کرد که در ۲۴ ساعت اول آتش‌بس، تمام شاخص‌ها در جهت اشتباه حرکت کرده‌اند و عملکرد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این کشور به شرط بازگشایی کامل و فوری تنگه هرمز پایبند نبوده است. در تحلیل‌های ارائه شده، کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام آتش‌بس، تحولات میدانی، تردیدهای جدی را در مورد این آتش‌بس به وجود آورده است. حملات گسترده اسرائیل به مناطق پرجمعیت لبنان، که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، از جمله این موارد است. همزمان، کشورهای خلیج فارس از حملات جدید جمهوری اسلامی خبر داده‌اند و وضعیت تنگه هرمز همچنان نامشخص است. این شرایط نشان می‌دهد که حتی اگر درگیری‌ها متوقف شود، اثرات جنگ بر ساختار قدرت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ایران در پایان این جنگ خود را در موقعیتی قوی‌تر می‌بیند.\در این میان، شکاف عمیقی میان خواسته‌های تهران و مطالبات واشینگتن وجود دارد. جمهوری اسلامی خواستار کنترل تنگه هرمز، حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و دریافت غرامت شده است که از نظر تحلیلگران، این درخواست‌ها ماهیتی حداکثری دارد و پذیرش آن برای آمریکا دشوار است. در مقابل، کاخ سفید نیز اعلام کرده طرحی که رییس‌جمهور آمریکا از آن به‌عنوان «قابل مذاکره» یاد کرده، با پیشنهاد رسمی حکومت ایران متفاوت است. تحلیل‌ها همچنین ارزیابی‌های متفاوتی از نتایج جنگ را برجسته می‌کنند. در حالی که مقام‌های آمریکایی از تحقق اهداف نظامی سخن گفته‌اند، تحلیل‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این اهداف، از جمله نابودی کامل توان هسته‌ای و موشکی ایران یا فروپاشی ساختار قدرت در تهران، محقق نشده است. ذخایر اورانیوم غنی‌شده همچنان در اختیار ایران است، بخشی از توان موشکی آن باقی مانده و شبکه نیروهای نیابتی آن به‌رغم تضعیف، همچنان فعال است. به نوشته این روزنامه، مهم‌ترین دستاورد حکومت ایران شاید تثبیت توانایی‌اش در اعمال فشار بر بازار جهانی انرژی باشد





