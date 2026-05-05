نگاهی نو به مادران شهدا؛ سریال «مادران» در قاب تلویزیون

سریال «مادران» با نگاهی متفاوت به زندگی و سیره مادران شهدا می‌پردازد و تلاش می‌کند تا صبر، ایستادگی و شکیبایی این عزیزان را به نسل جدید معرفی کند. این سریال هر جمعه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

محمد لارتی، رئیس اداره سیمای شاهد در خصوص سریال «مادران» و اهمیت پرداختن به موضوع مادران شهدا صحبت کرد. او اظهار داشت که توجه به این موضوع همواره در اولویت تولیدات این اداره بوده است.

مرکز سیمرغ، به عنوان یک مرکز تخصصی در سازمان صداوسیما با محوریت ایثار و شهادت، پیشنهاد تولید این سریال را ارائه داده است. لارتی بیان کرد که سریال در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل نگاه نوآورانه و فرم قابل توجه، مورد تایید قرار گرفته است. او ابراز امیدواری کرد که قسمت‌های بعدی نیز برای مخاطبان جذاب باشد، چراکه این سریال به شکل متفاوتی به زندگی، سیره و سبک مادران شهدا و تعامل جامعه با آن‌ها می‌پردازد.

تولید این مجموعه حدود یک سال به طول انجامیده و هر جمعه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود. لارتی در ادامه به تفاوت سریال «مادران» با سایر آثار تلویزیونی در زمینه خانواده و مادران اشاره کرد و گفت: تفاوت اصلی در زاویه دید و تمرکز ویژه بر مظلومیت و مقاومت مادران شهدا است.

او توضیح داد که قسمت اول سریال به شهدای جنگ ۱۲ روزه اختصاص داشت و این رویکرد از ابتدا در فرآیند تولید در نظر گرفته شده بود. یکی از ویژگی‌های فرمی سریال، حضور رویا افشار در تمام قسمت‌ها و ایفای نقش مادر شهید در هر روایت است که با هنرمندی قابل توجه او همراه شده است.

لارتی همچنین به همکاری بین گروه سینمایی شاهد و خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ اشاره کرد و گفت که این همکاری بیشتر در حوزه محتوا، مشاوره و تولید مشارکتی درون‌سازمانی انجام می‌شود. او تاکید کرد که صداوسیما به عنوان رسانه ملی، وظیفه ذاتی در حوزه ایثار و شهادت دارد که عمدتاً با همکاری بنیاد شهید انجام می‌شود و این همکاری سابقه‌ای طولانی و دیرینه دارد.

رئیس اداره سیمای شاهد در خصوص پیام اصلی سریال «مادران» گفت: این سریال بر صبر و ایستادگی مادران در برابر از دست دادن فرزندانشان تاکید دارد و نشان می‌دهد که آن‌ها چگونه با شکیبایی و سعه صدر این مصیبت را تحمل می‌کنند. او افزود که مخاطب اصلی این سریال جوانان و نوجوانان هستند و هدف از تولید آن، آشنا کردن نسل جدید با صبر، ایستادگی و شکیبایی مادران شهدا با نگاهی نو و امروزی است.

لارتی همچنین به احتمال تمدید سریال در صورت استقبال مخاطبان اشاره کرد و گفت که در صورت استقبال خوب، با مرکز سیمرغ به دنبال تولید قسمت‌های جدید با موضوع جنگ رمضان خواهند بود. او در پایان تاکید کرد که دلیل اصلی تماشای این سریال، آشنایی نسل جدید با سیره و سبک زندگی مادران شهدا و نحوه تربیت فرزندان آن‌ها است.

این سریال تلاش می‌کند تا ارزش‌های ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل کند و نقش مادران در این زمینه را برجسته سازد





