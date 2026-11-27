جواد نکونام مالک تراکتور و سرمربی تیم درباره آمادگی بازیکنان و برنامه‌های نیم‌فصل صحبت کردند. بررسی وضعیت حقوقی و ورزشی.

جواد نکونام ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور ، پیش از دیدار حساس با ذوب آهن در روز جمعه ۶ آذر ماه، در نشست خبری به بررسی آخرین وضعیت تیم و چالش‌های پیش رو پرداخت. سرمربی سرخ‌پوشان تبریز با اشاره به شکست اخیر مقابل الوصل امارات، هدف اصلی این هفته را کسب سه امتیاز برای حفظ جایگاه در کورس قهرمانی لیگ برتر دانست. نکونام تأکید کرد که تیم با وجود سختی‌های اخیر، بر آن است تا با بازیکنان سالم به میدان برود و نتیجه مطلوبی کسب کند.

وضعیت سلامت بازیکنان تراکتور

مهم‌ترین دغدغه جواد نکونام در این هفته، سلامت دو بازیکن کلیدی تیم یعنی ماریا جعفری و امیرحسین حسین‌زاده بود. سرمربی تراکتور اعلام کرد که ماریا جعفری پس از انجام تست‌های پزشکی کاملاً آماده حضور در بازی فردا است و می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. در مقابل، وضعیت امیرحسین حسین‌زاده هنوز نهایی نشده و سرمربی تیم باید تا روز بازی شرایط فیزیکی و پزشکی این بازیکن را بررسی کند تا تصمیم نهایی درباره حضور او در ترکیب اتخاذ شود.

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برنامه های نیم فصل و تقویت کادر فنی

جواد نکونام درباره آخرین تصمیمات مدیریتی باشگاه تراکتور گفت که جلسه مهمی با مالک تیم برگزار شده است. در این نشست که جزئیات دقیق آن افشا نشد، برنامه‌های نیم‌فصل و استراتژی جذب بازیکنان جدید بررسی شد. نکونام اشاره کرد که تمرکز اصلی روی حفظ تعادل تیمی است و تغییرات ناگهانی و مکرر در ترکیب مورد پذیرش کادر فنی نیست. این تصمیم نشان می‌دهد که مدیریت باشگاه به دنبال ثبات بیشتر در فصل جاری است.

واکنش حمید زنوزی به مسائل ورزشی و پرونده ها

حمید زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، نیز در واکنشی متفاوت به انتقادات وارد شده بر عملکرد تیم در آسیا، خود را مقصر اصلی دانست. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباهی صددرصدی خواند و به سختی سفرهای هوایی و خستگی بازیکنان که تا ۴۰ ساعت در مسیر بودند اشاره کرد. زنوزی تأکید کرد که تیم در لیگ برتر وضعیت خوبی دارد و تغییرات مداوم کادر فنی راه حل نیست.

ابعاد سیاسی و حقوقی پرونده دیگو گواچی

در بخش دیگری از اخبار، پرونده دیگو گواچی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان آرژانتین، ابعاد جدیدی پیدا کرده است. فلورنسیا مرکاو، بازیکن آرژانتینی، ادعا کرده است که گواچی پیش از حضور در باشگاه ریورپلاته از او درخواست تصاویر نامناسب کرده و پس از مقاومت، او را تهدید به قتل خانواده‌اش نموده است. این ادعا منجر به ثبت شکایت جدید مرکاو در فیفا شده است.

تلاش برای تغییر قوانین و واکنش منتقدان

آندره‌آ گواچی، همسر سرمربی متهم، در تدوین لایحه‌ای مشارکت داشته که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان معتقدند این لایحه با حمایت دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. با این حال، بازیکنان حاضر در پرونده همچنان بر سر موضع خود پافشاری دارند و معتقدند شهادت‌های متعدد کافی برای محکومیت متهم است.