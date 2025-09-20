نویدکیا پیش از دیدار با تراکتور: بازیکنان سپاهان باید مسئولیت سنگین را درک کنند

محرم نویدکیا سرمربی سپاهان پیش از دیدار حساس با تراکتور به بررسی شرایط تیم، مصدومیت‌ها، تغییرات در ترکیب و کیفیت بالای حریف پرداخت و بر لزوم درک مسئولیت سنگین پوشیدن پیراهن سپاهان توسط بازیکنان تاکید کرد.

در آستانه دیدار حساس سپاهان مقابل تراکتور ، محرم نویدکیا سرمربی طلایی پوشان اصفهانی در نشستی خبری به بررسی شرایط تیمش پرداخت و به دشواری‌های پیش روی این مسابقه اشاره کرد. او با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب تیم، مشکلات ناشی از مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها و همچنین کیفیت بالای حریف تبریزی، بر ضرورت درک مسئولیت سنگین پوشیدن پیراهن سپاهان توسط بازیکنان تاکید کرد.

نویدکیا در ابتدای سخنان خود با اشاره به قدرت تراکتور به عنوان حریفی قدرتمند، اظهار داشت: فردا با تیمی بازی داریم که قهرمان فصل گذشته بوده است. تراکتور نسبت به بسیاری از تیم‌ها در نقل و انتقالات تغییرات کمتری داشته و این موضوع باعث می‌شود که بازی بسیار دشواری در انتظار ما باشد. سرمربی سپاهان با اشاره به تغییرات زیاد در ترکیب تیم نسبت به فصل گذشته، افزود: ما تغییرات زیادی داشته‌ایم و بازیکنان هنوز به سبک بازی مورد نظر نرسیده‌اند. تلاش ما این است که شرایط تیم را برای این بازی دشوار آماده کنیم و امیدواریم مسابقه‌ای خوب، جذاب و همراه با نتیجه مطلوب داشته باشیم. وی ادامه داد: تراکتور تیمی باکیفیت است و بازی مقابل چنین حریفی برای هر تیمی سخت خواهد بود. ما باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا بتوانیم فوتبال قابل قبولی ارائه دهیم. نویدکیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع کارت‌های زرد و قرمز بازیکنان سپاهان پرداخت و با تأکید بر تعصب و تلاش بازیکنان برای محافظت از تیم، گفت: اینجا سپاهان است و بازیکنان تمام تلاششان را می‌کنند تا از تیم محافظت کنند. همین موضوع باعث می‌شود فشار زیادی به خودشان وارد شود و گاهی از نظر ذهنی دچار اشتباه شوند. البته قصد ندارم درباره داوری صحبت کنم، اما یکی دو مورد از کارت‌های قرمز منطقی نبود. امروز در فوتبال اروپا چنین صحنه‌هایی را به‌عنوان خطای اخراج رد می‌کنند. برای نمونه بازیکنی که روی هواست یا در حال دویدن است، چطور می‌تواند کارت قرمز بگیرد؟ با این حال، تلاش می‌کنیم در این زمینه هم شرایط تیم را بهبود دهیم. بازیکنان می‌خواهند بیش از توانشان کمک کنند، اما گاهی نتیجه برعکس می‌شود. وی همچنین به تغییرات گسترده در ترکیب تیم اشاره کرد و گفت: تغییرات خیلی زیادی داشتیم و قبلاً هم به این موضوع اشاره کرده‌ام. فعلاً در حال آنالیز همه بازیکنان هستم. بعضی‌ها شاید هنوز نمی‌دانند در چه تیم بزرگی بازی می‌کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند باید از تیم جدا شوند. وقتی ۳ بر صفر جلو هستیم، بازیکن ۱۶ ساله هم می‌تواند خوب بازی کند، اما در شرایط سخت مثل عقب افتادن از پرسپولیس باید منطقی عمل کرد. این موضوعات را باید با همکارانم حل کنیم. سخت است، ولی تمام تلاشم را می‌کنم تیم را به جایگاهی که حقش است برسانم.\نویدکیا در ادامه به ارزیابی کیفیت بازی سپاهان پرداخت و گفت: در برخی دقایق بازی با ملوان و اردن کیفیت خوبی نداشتیم. باید بتوانیم در تمام ۹۰ دقیقه روند مطلوبی داشته باشیم. امیدوارم هرچه زودتر به چیزی که می‌خواهیم برسیم، هرچند مسیر دشوار است. وی همچنین به وضعیت مصدومان تیم اشاره کرد و گفت: در ابتدای فصل آسیب‌دیدگی محمد کریمی، نیامدن انزونزی و جدایی محبی را داشتیم. البته قصد بهانه‌تراشی ندارم و اصلاً نباید دنبال بهانه باشیم، اما مصدومیت‌ها و اخراج‌ها باعث شد حتی دو هفته متوالی با ترکیب ثابت بازی نکنیم. امیدوارم خیلی زود مشکلات برطرف شود. سرمربی سپاهان درباره احتمال حضور آلوز در بازی مقابل تراکتور گفت: احتمال دارد فردا از او استفاده کنم چون مدت‌هاست با ما تمرین می‌کند. اما نباید فراتر از انتظار از آلوز توقع داشته باشیم. او تازه به تیم اضافه شده و باید به شرایط سپاهان عادت کند. مهم این است که به مرور کیفیت خود را نشان دهد و در بلندمدت به تیم کمک کند، نه اینکه انتظار داشته باشیم تحول بزرگی در کوتاه‌مدت رقم بزند. وی در پایان در مورد مصدومان بازی فردا نیز صحبت کرد و گفت: نمی‌خواهم همه چیز را به بدشانسی ربط بدهم. این مسائل بخشی از فوتبال است. سانچز بازیکن باکیفیتی است که در دیدار با گل‌گهر آسیب دید و پایش گچ گرفته شد؛ مصدومیت سنگینی بود. شرایط سختی داریم، اما دلیل نتیجه نگرفتن ما این موضوع نیست. تیم ۲۸ بازیکن دارد و همه باید در روزهای دشوار کمک کنند. نویدکیا در انتها افزود: چند مصدوم داریم که پزشکان در تلاشند آن‌ها را به شرایط بازی برسانند. امیدوارم امشب یا فردا بتوانند به تیم اضافه شوند و هر بازیکنی که آماده باشد در اختیار خواهیم داشت. در ادامه این نشست، به بررسی وضعیت بازار سکه و طلا نیز پرداخته شد. قیمت سکه امامی امروز شنبه ۲۹ شهریور اعلام شد. همچنین قیمت ربع سکه و سکه پارسیان نیز در این روز اعلام شد و جدول قیمت‌ها ارائه گردید.





