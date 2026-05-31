قیمت طلا در بازهٔ ۱۷ تا ۱۷٫۲ میلیون تومان ثابت ماند و سکههای سنگین ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافتند. تحلیلگران بر اهمیت تثبیت دلار برای جلوگیری از فشار فروش تأکید کردند و سناریوهای احتمالی نزولی را بررسی کردند.
قیمت طلا و سکه در دومین روز هفته با نوسانات کاهشی بازگشایی شد. در مبادلات عصرگاهی سکههای سنگین همچون سکه امامی و سکه بهار آزادی هر یک کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کردند، در حالیکه طلا بهصورت محدود رشد کرد.
معاملهگران بر این باورند که اگر سطوح فعلی ارز خارجی - بهویژه دلار - تثبیت شوند، فشار فروش در بازارهای طلا و سکه کمتر خواهد شد و قیمتها احتمالاً در محدودهٔ قبلی خود باقی میمانند. در این راستا، تحلیلگران بازار طلا پیشبینی میکنند که در صورت ثبات دلار، طلا میتواند در کانال حدود ۱۷ میلیون تا ۱۷٫۲ میلیون تومانی نوسان کند و سکه امامی نیز احتمالاً بین ۱۷۹ تا ۱۸۰ میلیون تومان ثابت بماند.
از سوی دیگر، در صورتی که دلار با کاهش مواجه شود یا اونس جهانی طلا در آغاز معاملات هفتگی فشار فروش دریافت کند، احتمال ادامهٔ روند نزولی برای سکهها بالاتر است. در این سناریو، سکه امامی ممکن است به حمایت ۱۷۹ میلیون تومانی خود بازگردد و سایر قطعات سکه مانند نیمسکه و ربع سکه نیز با کاهش محدود قیمت مواجه شوند.
بر پایهٔ گزارشهای اتحادیه طلا و جواهر تهران، سکه امامی در معاملات صبحگاهی با قیمت ۱۷۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان و سکه بهار آزادی با ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان معامله شد؛ در مبادلات عصرگاهی هر دو قطعه ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافتند. نیمسکه به قیمت ۹۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان و ربع سکه به ۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در بازار حاضر شدند؛ نیمسکه نیز همانند سکههای سنگین ۵۰۰ هزار تومان سقوط کرد، در حالی که ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماندند.
قیمت جهانی اونس طلا نیز در همان روز ثابت ماند و در محدودهٔ ۴۵۳۹ دلار معامله شد و نتوانست سیگنال واضحی برای بازار داخلی ایجاد کند. در بازار داخلی، مثقال طلا به ۷۷٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان رسید که نسبت به زمان بازگشایی ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در حدود ۱۷٬۹۴۸٬۰۰۰ تومان معامله شد و ۴۶ هزار تومان رشد کرد.
این ارقام نشان میدهد که با وجود نوسان محدود، بازار طلا و سکه هنوز تحت تأثیر عوامل خارجی مانند نوسانات دلار و وضعیت بازارهای جهانی قرار دارد و سرمایهگذاران بهدنبال نشانههای بیشتری برای تصمیمگیری هستند. در مجموع، وضعیت کلی بازار طلا و سکه در روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ ترکیبی از کاهش جزئی در سکههای سنگین و رشد اندک طلا بود.
تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که تثبیت سطوح ارزهای پایه، بهویژه دلار، میتواند از تشدید فشار فروش در این بازارها جلوگیری کند. در صورت تغییر جهت دلار یا فشار فروش در بازارهای جهانی، احتمالات نزولی افزایش مییابد و سکهها ممکن است به سطوح حمایتی قبلی خود بازگردند. سرمایهگذاران بهخصوص در سکههای امامی و بهار آزادی باید بهروزترین اطلاعات را پیگیر باشند و واکنشهای بازار را با دقت مورد ارزیابی قرار دهند
