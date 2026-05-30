بازار طلا و سکه امروز با نوسانات نامنظم مواجه است. کاهش قیمت دلار و افزایش اونس جهانی طلا، سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده و تحلیلگران از تداوم این وضعیت تا روشن شدن نتایج مذاکرات سیاسی خبر می‌دهند.

بازار طلا و سکه امروز (۹ خرداد ۱۴۰۵) با نوسانات نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی همراه است. در حالی که قیمت طلا کاهش یافته و هر گرم طلای ۱۸ عیار به کف کانال ۱۸ میلیون تومانی بازگشته است، بازار سکه روند مشخصی ندارد.

این بی‌ثباتی ناشی از ترکیب عوامل داخلی و خارجی است که سرمایه‌گذاران را در ابهام نگه داشته است. از یک سو، کاهش قیمت دلار به کریدور ۱۷۰ هزار تومانی و افت دو هزار تومانی نسبت به هفته گذشته، فشار نزولی بر بازار طلا وارد کرده است. از سوی دیگر، افزایش اونس جهانی طلا به سطح ۴۵۴۰ دلار، عاملی برای صعود قیمت‌ها محسوب می‌شود. این تضاد سیگنال‌ها باعث شده معامله‌گران نتوانند جهت مشخصی برای بازار متصور شوند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که انتشار اخبار ضدونقیض از مذاکرات ایران و آمریکا، به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده، بازار را در بلاتکلیفی نگه داشته است. هرگونه خبر مثبت یا منفی از این مذاکرات می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به طور ناگهانی تغییر دهد. علاوه بر این، نوسانات بازار ارز نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ دلار امروز در کریدور ۱۷۰ هزار تومان نوسان دارد و یورو نیز با کاهش ۶ هزار تومانی به ۱۹۶ هزار تومان رسیده است.

در بازار توافقی، دلار با رشد جزئی ۱۰ تومانی نسبت به روز پنجشنبه، در سمت فروش ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان و در سمت خرید ۱۴۵ هزار و ۹۷۰ تومان معامله می‌شود. در بخش سکه، قطعات مختلف رفتارهای متفاوتی دارند. سکه امامی در محدوده ۱۸۱ میلیون تومان ثابت مانده و سکه بهار آزادی نیز ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.

نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب ۹۴ میلیون و ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هستند و سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار بالا است و تا روشن شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی، نوسانات ادامه خواهد داشت. همچنین، طلای ۱۸ عیار با رقم ۱۸ میلیون و ۱۸ هزار تومان و مثقال طلا با ۷۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم تغییر در عوامل بنیادین، بازار در هفته آینده نیز در همین محدوده نوسانی باقی بماند





