نوسانات نامتوازن در بازار طلا و ارز؛ واکنش معامله‌ گران به تحولات سیاسی

بازار طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تحت تأثیر اخبار مذاکرات اسلام‌ آباد و حواشی بین‌ المللی قرار گرفت و شاهد رفتارهای ضد و نقیض قیمتی بود.

بازار طلا و سکه در معاملات روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ شاهد شرایطی متناقض و بی‌ثبات است. در حالی که قیمت طلا ی ۱۸ عیار با رشدی محسوس همراه بوده، بازار سکه به دلیل رفتارهای متفاوت در قطعات مختلف، مسیر واحدی را در پیش نگرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتشار اخباری مبنی بر از سرگیری مذاکرات در اسلام‌آباد و همچنین وقوع حادثه برای کشتی ایرانی توسکا و واکنش‌ های نظامی احتمالی، مهم‌ ترین عوامل محرک نوسانات اخیر در بازارهای مالی ایران هستند.

این اخبار باعث شده است تا معامله‌ گران در خرید و فروش‌ های خود دچار تردید شده و شاهد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ گذاری‌ های روزانه باشیم. در بخش قیمت‌ ها، طلای ۱۸ عیار در بازار امروز بر روی رقم ۱۷ میلیون و ۸۳ هزار تومان ایستاده است و هر مثقال طلا نیز با نرخ ۷۴ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. این در حالی است که اونس جهانی طلا امروز با کاهشی ملایم در رقم ۴۷۸۹ دلار معامله می‌ شود. بازار سکه اما وضعیتی پیچیده دارد؛ سکه امامی با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به کانال ۱۷۴ میلیون تومان صعود کرده، اما سکه بهار آزادی با افت مشابه، به ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌ سکه و ربع سکه نیز با رشد به ترتیب ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان، قیمت‌ های جدیدی را ثبت کرده‌ اند. سکه گرمی نیز در خلاف جهت بازار، کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و به نرخ ۲۶ میلیون تومان رسیده است که نشان‌ دهنده نبود تقاضای متوازن در میان انواع قطعات سکه در بازار است. در سوی دیگر، بازار ارز تحت تأثیر جو سیاسی و امیدواری‌ ها به خروجی مذاکرات ایران و آمریکا، مسیر متفاوتی را دنبال کرده است. قیمت دلار که در روزهای گذشته روند صعودی داشت، امروز با کاهش سه هزار تومانی به سطح ۱۵۰ هزار تومان بازگشته است. این کاهش قیمت در بازار اسکناس، عمدتاً ناشی از خوش‌ بینی سرمایه‌ گذاران به اخبار دیپلماتیک است. یورو نیز هم‌ راستا با دلار، با دو هزار تومان کاهش به قیمت ۱۷۴ هزار تومان رسیده است. در همین حال، نرخ دلار توافقی یا حواله‌ ای بدون تغییر نسبت به روز قبل، در محدوده ۱۴۰ هزار تومان باقی مانده است. این شکاف قیمتی میان بازار آزاد و نرخ‌ های رسمی همچنان یکی از دغدغه‌ های اصلی فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه است که احتمال تداوم نوسانات را در روزهای آتی تقویت می‌ کند





