نوسانات سینوسی در بازار طلا و ارز: دلار وارد کانال ۱۵۰ هزار تومانی شد

بازار طلا و سکه در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تحت تأثیر اخبار مذاکرات و رشد قیمت دلار، شاهد تغییرات قیمتی گسترده و ورود دلار به کانال ۱۵۰ هزار تومانی بود.
در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، بازار ارز و فلزات گرانبهای تهران روزی پر نوسان و غیرقابل پیشبینی را پشت سر گذاشت. تحت تأثیر اخبار ضد و نقیض پیرامون مذاکرات سیاسی و تغییرات کلان اقتصادی ، روند معاملات در بازار طلا و سکه حالتی سینوسی به خود گرفت. در این میان، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار با تداوم فشارهای تورمی و تقاضای موجود در بازار، به رقم ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که نشاندهنده یک افزایش جزئی نسبت به معاملات روز گذشته است.
تحلیلگران معتقدند که بازار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نسبت به گزارشهای لحظهای حساس است و هرگونه خبر جدید در حوزه دیپلماسی میتواند تعادل قیمتها را در کسری از ثانیه تغییر دهد. از سوی دیگر، بازارهای ارزی شاهد تحولات قابلتوجهی بود. قیمت دلار با پشت سر گذاشتن مقاومتهای قبلی، وارد کانال جدید ۱۵۰ هزار تومانی شد که این جهش قیمتی تأثیر مستقیمی بر بازارهای موازی داشت. در بخش سکه و طلا، سکه امامی با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۷۳ میلیون تومان دست یافت، در حالی که سکه بهار آزادی برخلاف روند کلی بازار، با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۶۸ میلیون تومان رسید. این تفاوت در بازدهی انواع قطعات سکه، نشاندهنده ناهماهنگی در عرضه و تقاضای خرد و کلان در بازار است. نیمسکه و ربعسکه نیز هر کدام با افزایش یک میلیون تومانی، به ترتیب به نرخهای ۹۲ میلیون تومان و ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پایان معاملات رسیدند که حکایت از تمایل معاملهگران به خرید قطعات کوچکتر برای حفظ ارزش داراییهای خود دارد. در بازارهای بینالمللی، بهای هر اونس طلای جهانی با کاهش روبرو شد و به سطح ۴ هزار و ۸۰۲ دلار رسید که این موضوع تا حدودی مانع از صعود بیمهابای قیمتهای داخلی شد. وضعیت عمومی بازار در پایان وقت اداری امروز حاکی از سردرگمی فعالان اقتصادی است. با توجه به اینکه ده فرودگاه کشور نیز از روزهای آتی به چرخه عملیاتی بازمیگردند، انتظار میرود گشایشهای احتمالی در بخشهای لجستیک و تبادلات تجاری بتواند در روزهای آینده بر فضای روانی بازار اثرگذار باشد. با این حال، سرمایهگذاران همچنان با احتیاط گام برمیدارند و ترجیح میدهند منتظر شفافیت بیشتری در تصمیمات کلان اقتصادی بمانند تا ریسک خرید و فروش در چنین شرایط پرالتهابی را به حداقل برسانند
