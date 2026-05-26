بازار خودروهای پر تیراژ تهران در پنجم خرداد ۱۴۰۵ شاهد کاهش عمومی قیمتهاست، اما خودروی پژو 207 سقف شیشهای دنده اتوماتیک با افزایشی ۱۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید؛ در عین حال مدلهای تارا، دنا پلاس، کوییک، ساینا S و شاهین GL با کاهش یا ثابت ماندن قیمت معامله شدند.
امروزه بازار خودرو های پر تیراژ در ایران همچنان در مسیر نزولی خود قرار دارد و شاهد کاهش قیمت در بسیاری از مدلهای تولیدی ایران خودرو و سایپا میباشیم.
با این حال، برخی معاملات خاص با افزایش قابل ملاحظهای همراه بودهاند که نشاندهنده تنوع در رفتار بازار است. در این روز، خودروی پژو 207 سقف شیشهای با دنده اتوماتیک که پیشتر با قیمتی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله میشد، با افزایشی برابر با ۱۰ میلیون تومان به دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید.
این افزایش در حالی رخ داد که سایر مدلهای پژو 207 با دنده هیدرولیک به قیمت یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان فروخته میشدند و تنها اختلاف ۲۰ میلیون تامانی با عقبگرد قیمت نشان میداد که نوسانهای جزئی همچنان در این بخش وجود دارد. در بخش دیگر بازار، خودروی تارا دندهدار که پیشتر در معاملات به یک میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان ارزش پیدا میکرد، نسبت به روز قبل حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان فروخته شد.
خودروی دنا پلاس اتوماتیک نیز در همین روز به رقم دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان رسیده و حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش نسبت به قیمت قبلی داشته است. در مقابل، مدل تارا اتوماتیک هنوز پایدار مانده و بدون تغییر قیمتی به دو میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان معامله میشود؛ این نشان میدهد که برخی مدلها میتوانند در برابر فشارهای نزولی مقاومت کنند. در سوی دیگر، گروه سایپا نیز تحولات جالبی را نشان داده است.
خودروی کوییک دندهای به قیمت یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان معامله شد که نسبت به روز قبل حدود سه میلیون تومان کاهش یافت. همچنین، مدل ساینا S در بازار تهران به یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسیده و با عقبگرد ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد. مدل شاهین GL نیز با قیمت یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان و کاهش ۲۵ میلیون تومان نسبت به روز قبل به فروش رسید.
این تغییرات نشان میدهد که حتی در یک روز، قیمتهای متفاوتی برای خودروهای مشابه در بازارهای مختلف میتواند به چشم برسد. به علاوه، ساعات معاملاتی بورس یک ساعت افزایش یافت که میتواند تأثیر مستقیمی بر حجم و سرعت معاملات خودرو داشته باشد. این تحولات در کنار گزارشهای دیگر اقتصادی نظیر قیمت سکه امامی، دلار، طلا و نقره که در همان روز منتشر شدند، نمایانگر پیچیدگی و چندبعدی بودن وضعیت اقتصادی امروز ایران میباشند
