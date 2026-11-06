نوسانات شدید نفت در خلیج فارس و تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار انرژی

بررسی روند صعودی قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت پس از انتخابات آمریکا، تأثیر جنگ در خاورمیانه و اوکراین بر عرضه جهانی نفت و گازوئیل روسیه.

در پی بهبود وضعیت در روز پنجشنبه، قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافت و معامله‌گران در حال ارزیابی دقیق چشم‌انداز پایان درگیری‌های نظامی در خاورمیانه بودند. این افزایش قیمت با وجود نوسانات شدید هفته جاری، نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار انرژی نسبت به تحولات ژئوپلیتیک منطقه است.

تحلیل دقیق قیمت برنت و وست تگزاس

قیمت نفت برنت پس از افزایش حدود ۴ درصدی در روزهای قبل، به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و این روند بی‌ثباتی را که طی آن قیمت‌ها از روز دوشنبه حدود ۱۹ دلار نوسان داشته‌اند، ادامه می‌دهد. با وجود این جهش قیمتی، شاخص نفت برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی از ماه آوریل ۲۰۲۰ قرار دارد. نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه با ۱.۳ درصد افزایش به ۹۹ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید.

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همزمان، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر، با ۰.۹ درصد افزایش به ۹۱ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه دست یافت. هر دو شاخص اصلی نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از اعلام پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و ظهور امیدها برای پایان جنگ در خاورمیانه، روز چهارشنبه بیش از ۸ درصد سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح خود از ۳۱ اوت رسیدند.

تأثیر انتخابات آمریکا بر استراتژی انرژی

تجاوز نظامی به ایران که دونالد ترامپ در ماه فوریه در کنار رژیم صهیونیستی آغاز کرد و در نتیجه آن قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش یافت، از نارضایتی‌های اصلی رای‌دهندگان و عامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر بود. قیمت نفت برنت در ماه اکتبر به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسید، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات علیه ایران را تجدید کند.

با این حال، کنترل دموکرات‌ها بر هر دو مجلس کنگره ممکن است توانایی دولت ترامپ برای انجام اقدامات نظامی بیشتر را محدود کند. این تغییر موازنه قدرت در واشنگتن به عنوان یک فاکتور کلیدی در تثبیت یا نوسان بیشتر قیمت‌های نفتی در هفته‌های پیش رو عمل می‌کند و بازیگران بازار این موضوع را با دقت رصد می‌کنند.

محدودیت‌های عرضه و نقش روسیه در بازار

بر اساس گزارش بلومبرگ، صادرات فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس همچنان محدود است و این اختلالات، همراه با تشدید حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است. پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، توافقی برای آزادسازی گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی امضا کردند که بخشی از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای مهار افزایش قیمت‌ها بود.

طبق داده‌های ردیابی کشتی، یک کشتی حامل گازوئیل روسیه ممکن است روز شنبه به نیویورک برسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته معافیتی صادر کرد که اجازه می‌دهد سوخت روسیه تا آوریل آینده به این کشور وارد شود. این جریان‌های جدید تأثیر مستقیمی بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی خواهد داشت و می‌تواند به کاهش فشار تورمی در بخش انرژی کمک کند.