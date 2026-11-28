بررسی قیمت خودرو در هفتم آذر ۱۴۰۵؛ قیمت کوییک به یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان و تارا با کاهش مواجه شد. تحلیل قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا.

بازار خودرو در تاریخ هفتم آذر ۱۴۰۵ نسبت به پایانه‌های آخر هفته گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی بود و در مجموع روند قیمت‌ها در محصولات پرتیراژ صعودی بود. در این میان، خودروی کوییک دنده‌ای با افزایش چشمگیر قیمت خود به رقم یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده تقاضای بالا در این رده قیمتی است.

جزئیات تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو

محصولات ایران خودرو در معاملات روز هفتم آذر ۱۴۰۵ عملکرد متفاوتی را از خود نشان دادند و در برخی مدل‌ها شاهد رشد قیمت شدید بودیم. خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک امروز با قیمت دو میلیارد و ۹۹۷ میلیون تومان معامله می‌شود و طی روز گذشته نزدیک به ۶۰ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده است.

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در رده بالاتر، خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌اتوماتیک با سقف شیشه‌ای در معاملات امروز بازار تهران به رقم چهار میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسیده است و این مدل نیز هم‌سوی با نسخه هیدرولیک خود، نزدیک به ۶۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

در مقابل، خودروی تارا دنده‌ای در معاملات امروز بازار تهران به رقم سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود که نشان‌دهنده حدود ۴۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت است و این مدل تنها خودرویی است که در این گروه دچار کاهش قیمت شده است.

خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز خودروهای پرتیراژ به رقم چهار میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان معامله می‌شود که حاکی از حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت جزئی در این مدل است. همچنین خودروی تارا اتومات توربو در معاملات امروز بازار تهران به نرخ چهار میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده حدود ۶۰ میلیون تومان رشد قیمت در این محصول می‌باشد.

بررسی وضعیت قیمت‌گذاری محصولات سایپا

در گروه خودروسازی سایپا نیز نوسانات مثبت حاکم بر بازار، قیمت محصولات این شرکت را تحت تأثیر قرار داد و فروشندگان نسبت به افزایش نرخ‌ها اقدام کردند. خودروی کوییک دنده‌ای در محصولات سایپا به رقم یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد که نشان‌دهنده نزدیک به ۳۰ میلیون تومان رشد قیمت در این محصول است.

خودروی ساینا S در بازار امروز با قیمت یک میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان معامله می‌شود و این محصول نیز حدود ۲۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته که نشان‌دهنده ثبات نسبی در تقاضای این رده قیمتی است. در این بین، خودروی شاهین GL در بازار امروز تهران به رقم دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود که حاکی از حدود ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت سنگین در این محصول است.

تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو در هفتم آذر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات سایپا به ویژه مدل شاهین و کوییک به شدت افزایش یافته و این موضوع منجر به جهش قیمت‌ها در این دسته شده است. در مقابل، کاهش قیمت تارا دنده‌ای ممکن است ناشی از عرضه بیشتر این مدل در هفته گذشته یا تغییر ذائقه خریداران به سمت مدل‌های اتوماتیک باشد.