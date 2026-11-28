بررسی روند نوسانات قیمت نفت در آبان و آذر ۱۴۰۵؛ سقوط به ۸۷ دلار و بازگشت سریع به بالای ۱۰۰ دلار. تحلیل عوامل موثر بر بازار انرژی و پیامدهای اقتصادی برای مصرف‌کنندگان.

بازار نفت در بازه زمانی پاییز سال ۱۴۰۵ با نوسانات شدیدی مواجه شد که مسیر قیمت‌گذاری انرژی در کشور را تحت تاثیر قرار داد. قیمت نفت در تاریخ ۱۳ آبان ماه پس از یک دوره ۲۹ روزه که قیمت‌ها در کانال بالای ۱۰۰ دلار تثبیت شده بودند و حتی تا مرز ۱۱۹ دلار نیز پیش رفت، کاهش چشمگیری را تجربه کرد و به حالت دو رقمی درآمد. این افت قیمت موقتی بود، زیرا تنها دو روز بعد از این افت، قیمت نفت بار دیگر به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با این حال، روند نزولی دوباره آغاز شد و تا روزهای پایانی آبان، قیمت به ۸۷.۵۱ دلار در هر بشکه رسید و تثبیت شد.

روند قیمت نفت در آبان ۱۴۰۵

بررسی دقیق داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که نوسانات شدید نفت در آبان ماه، الگوی مشخصی از بالا و پایین رفتن را دنبال کرده است. قیمت نفت برنت در تاریخ پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ نیز با روندی کاهشی مواجه شد که نشان‌دهنده عدم پایداری در این بازار پرنوسان است. این نوسانات باعث شده تا پیش‌بینی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار دشوار باشد و تحلیلگران بازار باید متغیرهای متعدد را در نظر بگیرند. بازگشت قیمت به بالای ۱۰۰ دلار پس از افت اولیه، نشان می‌دهد که تقاضا و شرایط جهانی همچنان بر قیمت‌گذاری تاثیر مستقیم دارند. افت نهایی تا ۸۷.۵۱ دلار نیز نقطه کفی جدیدی را برای نفت در این بازه زمانی ایجاد کرده است.

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تاثیرات اقتصادی و قیمت‌های داخلی

این نوسانات در قیمت نفت، بازتاب مستقیمی در شاخص‌های مختلف اقتصادی و بازارهای داخلی ایران داشته است. قیمت دلار، که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تورم در ایران است، در همین بازه زمانی تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفت. پیش‌بینی قیمت دلار و طلا برای شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سکه امامی در آستانه ورود به کانال ۲۶۶ میلیون تومانی قرار گرفته است. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای بازارهای مالی ایران به اخبار نفت و انرژی است. طلا ۲۴ عیار نیز در این تاریخ صعودی مانده و روند مثبتی را تجربه کرده که همبستگی بالایی با قیمت جهانی طلا و نوسانات ارزی دارد. این همبستگی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان داخلی باید به اخبار روزانه بازارهای جهانی انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وضعیت بازار خودرو و مصالح ساختمانی

علاوه بر بازار انرژی، سایر بخش‌های اقتصادی نیز در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ شاهد تغییرات قیمت بودند. قیمت خودروهای ایران خودرو در این روز اعلام شد و قیمت پژو ۲۰۷ به عنوان یکی از پرفروش‌ترین خودروهای داخلی مورد توجه قرار گرفت. همچنین، بازار مصالح ساختمانی با افزایش نسبی روبه‌رو شد که نشان‌دهنده فشارهای هزینه‌ای در این بخش است. قیمت سیمان پاکتی و میلگرد در این تاریخ افزایش یافته که می‌تواند تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری مسکن و پروژه‌های عمرانی باشد. صدور دستور بهره‌برداری از ۵ طرح توسعه‌ای توسط وزارت نفت نیز نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد با افزایش تولید، به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. این اقدامات در کنار نوسانات قیمت جهانی، تعیین‌کننده قیمت نهایی در بازار داخلی خواهند بود.

مطالبات کارگران و مسائل اجتماعی

در کنار نوسانات قیمتی، مسائل اجتماعی و مطالبات کارگران نیز در کانون توجه قرار دارد. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرد که افزایش دستمزد یک مطالبه برای حفظ قدرت خرید است و نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را تنها به دستمزد کارگران نسبت داد. این بیانیه در بستر تورم ناشی از نوسانات ارز و کالا، اهمیت بالایی دارد. با توجه به اینکه قیمت سکه در آستانه ۲۶۶ میلیون تومان قرار دارد و قیمت‌های داخلی نیز روند صعودی دارند، قدرت خرید شهروندان تحت فشار است. تعطیلی مدارس در برخی شهرهای چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ نیز نشان‌دهنده شرایط جوی یا اجتماعی حاکم بر کشور است که می‌تواند بر برنامه‌ریزی خانواده‌ها تاثیر بگذارد. در نهایت، پیگیری اخبار روزانه بازارها برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ضروری است.