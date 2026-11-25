بررسی وضعیت قیمت طلا و سکه در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۵؛ تحلیل تاثیر دلار ۲۸۰ هزار تومانی و اونس جهانی بر قیمت‌های بازار و پیش‌بینی کارشناسان برای روزهای آینده.

قیمت طلا و سکه در معاملات روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با نوسانات افزایشی آغاز به کار کرد، اما در ادامه معاملات عصرگاهی بخشی از رشد خود را از دست داد. این تغییرات در بازار ناشی از تعامل پیچیده میان ارزش دلار در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا بود که مسیر روزانه معاملات را شکل داد.

تحلیل بازار و قیمت دلار و انس

افزایش قیمت دلار و تثبیت این اسکناس در کریدور ۲۸۰ هزار تومانی از بازار داخلی حمایت کرد و باعث ایجاد انگیزه خرید در ابتدای روز شد. اما همزمان با پیشروی معاملات عصرگاهی، افت اونس جهانی طلا به محدوده ۳۵۲۰ دلار باعث شد تا روند صعودی قیمت‌ها با اختلال مواجه شود. این افت قیمت جهانی نسبت به زمان بازگشایی بازار داخلی هفت دلار کاهش نشان می‌داد که فشار نزولی را بر بازار داخلی وارد کرد.

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قیمت‌های نهایی و نوسانات سکه و طلا

در معاملات عصرگاهی روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، قیمت طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۵ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و سکه امامی نیز در کانال ۲۶۱ میلیون تومان قرار گرفت. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۲۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۲۵۳ میلیون تومانی معامله شدند. سکه امامی در این بازه زمانی کاهش ۹۰۰ هزار تومانی داشت و قیمت سکه بهار آزادی نیز افت یک میلیون تومانی را تجربه کرد.

وضعیت نیم‌سکه، ربع‌سکه و مثقال طلا

روز چهارشنبه چهارم آذر ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و ۷۶ میلیون تومانی معامله شدند. نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی همراه شد و ربع‌سکه ۸۰۰ هزار تومان افت داشت. سکه گرمی در معاملات عصرگاهی با رقم ۳۸ میلیون تومان معامله شد و تغییر ارزش نداشت. مثقال طلا روز چهارشنبه با رقم ۱۰۹ میلیون و ۷۴۰ هزار تومانی دادوستد شد و افت ۵۰۰ هزار تومانی داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۵ میلیون و ۳۳۳ هزار تومانی معامله شد و در معاملات عصرگاهی کاهش ۱۱۷ هزار تومانی داشت.

پیش‌بینی کارشناسان و سناریوهای قیمتی

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، دلار همچنان محرک حمایتی بازار داخلی است، اما افت اونس جهانی و احتمال تداوم فشار فروش در بازارهای بین‌المللی می‌تواند مانع از شکل‌گیری موج صعودی قدرتمند طلا و سکه شود. اگر قیمت دلار در کریدور ۲۸۰ هزار تومانی باقی بماند و اونس جهانی نیز در محدوده فعلی تثبیت شود، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در محدوده ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان کند. سکه امامی نیز در این شرایط احتمالا در محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۴ میلیون تومان معامله خواهد شد. در مقابل، اگر اونس جهانی به افت خود ادامه دهد و قیمت دلار نیز تحت تاثیر عرضه بازارساز یا کاهش هیجانات سیاسی عقب‌نشینی کند، احتمال تشدید فشار فروش در بازار طلا وجود دارد.