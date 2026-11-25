بررسی آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و ارز در تاریخ چهارم آذر ۱۴۰۵. نرخ دلار به ۲۹۲ هزار تومان رسید و سکه امامی رشد کرد، اما بهارآزادی کاهش یافت.

بازار طلا و سکه در روز چهارم آذر ماه سال ۱۴۰۵ با شرایط متفاوتی نسبت به روزهای گذشته روبرو شد و این تغییرات به صورت نوسانات محدود و جزئی در قیمت‌ها نمود یافت. در این روز، برخی قطعات سکه توانستند رشد قیمتی را تجربه کنند، در حالی که برخی دیگر شاهد کاهش قیمت بودند و بازار در حالت بی‌طرفی نسبی به فعالیت خود ادامه داد.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات روز چهارم آذر ۱۴۰۵ به رقم ۲۵ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان رسید که این عدد حاکی از یک کاهش جزئی در قیمت این فلز گرانبها نسبت به روزهای پیشین است.

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وضعیت بازار طلا و ارز در آذر ۱۴۰۵

در کنار نوسانات بازار طلا، نرخ ارز نیز تغییرات قابل توجهی را به خود دید و قیمت دلار آمریکا در این بازه زمانی صعودی شد و به عدد ۲۹۲ هزار و ۸۵۰ تومان رسید که این افزایش نرخ می‌تواند یکی از عوامل موثر بر قیمت‌گذاری‌های آتی در بازار باشد.

تحلیلگران بازار معتقدند که حرکت صعودی دلار می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سایر اقلام این بازار داشته باشد و به همین دلیل، توجه دقیق به این شاخص‌های ارزی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در چهارم آذرماه بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

تحلیل عملکرد سکه امامی و بهار آزادی

در بخش سکه‌های طلا، سکه امامی با ثبت قیمت ۲۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان توانست رشد قیمت نزدیک به یک میلیون تومانی را تجربه کند که این رشد نشان از تقاضای بالاتر برای این مدل سکه در بازار دارد.

برخلاف سکه امامی، سکه بهار آزادی عملکرد متفاوتی از خود نشان داد و در پایان معاملات به رقم ۲۵۲ میلیون تومان رسید که این کاهش قیمت حدود سه میلیون تومانی، نشان‌دهنده ضعف در تقاضا یا فشار فروش در این بخش از بازار است.

سرنوشت نیم سکه و ربع سکه

قیمت نیم سکه نیز تحت تاثیر شرایط کلی بازار، دچار اصلاح شد و به عدد ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت که این کاهش قیمت نزدیک به یک میلیون تومانی، سرمایه‌گذاران این بخش از بازار را با چالش‌هایی مواجه کرد.

در نهایت، ربع سکه در پایان معاملات شب چهارم آذر ۱۴۰۵ با قیمت ۷۶ میلیون و ۳۰۰ تومان معامله شد و در این روز خاص، شاهد هیچگونه تغییر قیمت و رکود در نوسانات این نوع سکه بودیم.