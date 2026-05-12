پسری که گرفتار عشق نوجوانی شده بود برادر دختر مورد علاقهاش را به قتل رساند و در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. به گزارش اعتمادآنلاین، ماموران پلیس دو سال قبل در جریان درگیری در شهر قدس به محل اعزام شدند.
تحقیقات نشان داد در این درگیری مردی به نام سالار به قتل رسیده و عامل قتل نوجوان 18سالهای به نام رادین است. با شناسایی و بازداشت رادین تحقیقات در این زمینه آغاز شد. بررسیها نشان داد درگیری بر سر خواهر سالار به نام سارا بوده است. رادین به عشق سارا اعتراف کرد و گفت: من و سالار به خاطر خواهرش با هم درگیر شدیم و من یک ضربه چاقو به او زدم که باعث مرگش شد.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در جلسه رسیدگی که در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، کیفرخواست علیه متهم خوانده شد سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند و گفتند حاضر به گذشت نیستند. در ادامه رادین در جایگاه حاضر شد و گفت: خانواده من با خانواده سالار دوستان صمیمی بودند. ما رفتوآمد زیادی داشتیم و سالهای زیادی بود که با هم در ارتباط بودیم.
این رفتوآدها باعث شد رابطه عاشقانهای بین من و سارا شکل بگیرد و ما همدیگر را دوست داشتیم. من واقعاً عاشق این دختر بودم. تا اینکه برادر کوچک سارا به نام سپهر از ماجرا مطلع شد. او خیلی عصبانی شد و یک روز مرا در خیابان دید و کتک مفصلی زد.
من خیلی از این موضوع ناراحت بودم. مقابل خانه پدر سارا رفتم. میخواستم موضوع را بگویم و حل کنم. اما این بار سالار برادر بزرگتر سارا آمد و حسابی کتکم زد و من برای دفاع از خودم مجبور شدم چاقو بکشم.
متهم ادامه داد: من در تمام مدت سعی کردم همه چیز را آرام کنم. وقتی نشد از خودم دفاع کردم و یک ضربه چاقو زدم. قصدم کشتن سالار نبود. سعی میکردم جلوی او را بگیرم.
ما خیلی با هم رفیق بودیم. من به پدر سارا، عمو میگفتم. در ادامه وکیل رادین در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را مطرح کرد. در نهایت قضات آخرین دفاع از متهم را اخذ کردند و برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند
