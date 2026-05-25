نوبت به اهالی سینما رسید؛ هومن سیدی و سعید روستایی احضار شدند

هومن سیدی و سعید روستایی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» احضار شدند و این اقدام توسط مقامات جمهوری اسلامی با هدف ایجاد ارعاب و کنترل فضای عمومی همراه است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی با پروندهسازی علیه شماری از اهالی سینما، از جمله هومن سیدی و سعید روستایی ، آنها را به اتهام واهی « همکاری با دولت متخاصم » به « دادسرای فرهنگ و رسانه » احضار کرده است.
مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، انتساب چنین اتهاماتی به هنرمندان را باعث «افزایش بیاعتمادی عمومی، تشدید فضای امنیتی و آسیب به همبستگی اجتماعی» در کشور دانست و گفت که متهم کردن سینماگران و هنرمندان به «همکاری با دولت متخاصم» بدون ارائه ادله روشن و مستند، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول انسانی است. وبسایت دادبان به عنوان «مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران»، با اشاره به این خبر تاکید کرد که انتشار دیدگاههای انتقادی، اظهار نظر درباره وضعیت کشور یا مخالفت با جنگ، به هیچ وجه در چارچوب حقوق کیفری، مصداق همکاری با دولت متخاصم محسوب نمیشود.
این مرکز مشاوره حقوقی، تصریح کرد که بر اساس اصول بنیادین حقوق اساسی، شهروندان حق دارند دیدگاههای انتقادی خود را درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی جنگ و امنیت بیان کنند و جرمانگاری اظهارنظرهای انتقادی و تلاش برای پیوند دادن آن با مفاهیم امنیتی، عملا محدودسازی آزادی بیان و سرکوب صداهای مستقل است. دادبان، همچنین خاطرنشان کرد: «همزمانی این احضارها با تشدید فضای امنیتی و افزایش فشار بر فعالان فرهنگی و هنری، نشان میدهد که هدف اصلی چنین پروندهسازیهایی بیش از آنکه اجرای قانون باشد، ایجاد ارعاب، کنترل فضای عمومی و اعمال سرکوب حداکثری علیه منتقدان و چهرههای تاثیرگذار اجتماعی است.
» هومن سیدی و سعید روستایی، هر دو با انتشار پستهایی در اینستاگرام به سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و خواستار «حفظ کرامت انسانی» و جان مردم شده بودند
هومن سیدی سعید روستایی احضار همکاری با دولت متخاصم دادسرای فرهنگ و رسانه