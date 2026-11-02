معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دسترسی 645 میلیون نفر به غذا در سال 2026 بر ضرورت نوآوری و فناوری دیجیتال در بخش کشاورزی برای تاب‌آوری تغذیه تاکید کرد.

غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی امروز در مراسم روز جهانی غذا که با شعار نوآوری امروز تغذیه فردا برگزار شد گفت جهان با چالش‌های متعددی از جمله تغییر اقلیم و بحران کم‌آبی روبروست که هزینه تولید را بالا برده و دسترسی به غذا را برای برخی کاهش داده است.

چالش‌های امنیت غذایی و نیاز به نوآوری

وی افزود بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی حدود 645 میلیون نفر در سال 2026 در جهان به غذا دسترسی نداشتند این آمار نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های علمی مسئله دسترسی به غذا همچنان یک چالش مهم است اما امنیت غذایی تنها به تولید محدود نمی‌شود.

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رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد نوآوری در شرایط کنونی یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای استمرار تولید و افزایش تاب‌آوری در بخش کشاورزی است. وی افزود نباید نوآوری را حتماً به فناوری‌های پیچیده محدود کنیم زیرا معرفی یک رقم مقاوم به خشکی یا اصلاح روش آبیاری نیز یک نوآوری ارزشمند محسوب می‌شود.

تکیه بر دانش و فناوری برای آینده کشاورزی

گل‌محمدی با بیان اینکه نوآوری زمانی ارزشمند است که مسئله تولیدکننده را حل کند و هزینه را کاهش دهد، گفت در کشوری با محدودیت‌های آب و تنش‌های محیطی آینده تولید غذا بیش از پیش به دانش و فناوری وابسته است.

او افزود سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان بازوی علمی تنها مرجع تحقیقات تولید کاربردی وظیفه سنگینی برای پاسخگویی به این چالش‌ها دارد. موفقیت تحقیقات کشاورزی نباید صرفاً در مقالات یا تعداد طرح‌ها سنجیده شود بلکه معیار اصلی اثرگذاری در عرصه کشاورزی و کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد است.

استفاده از هوش مصنوعی و سنجش از دور

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد یکی از فرصت‌های مهم امروز استفاده از فناوری‌های دیجیتال سنجش از راه دور و هوش مصنوعی است. سازمان تحقیقات در دو سال اخیر اقداماتی مانند تاسیس مرکز پایش الگوی تولید کشاورزی در سال 1404 و تدوین الگوی کشت به صورت هوشمند انجام داده است.

وی ادامه داد امسال پنجمین نسخه الگوی کشت محصولات زراعی ابلاغ شده و الگوی تولید محصولات باغبانی و شیلاتی در نسخه اول ابلاغ گردید. همچنین بحث زراعت چوب و الگوی تولیدات دامی بر اساس آمایش سرزمین در سال جاری ابلاغ خواهد شد. سامانه سنجش از دور برای پیش‌بینی دقیق سطح تولید و برآورد دو ماه قبل از برداشت فعال است.

همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی دقیق تولید محصولات کشاورزی و رونمایی از نخستین دستیار هوشمند سخنگوی بخش کشاورزی خبر داد. وی امیدوار است این دستیار هوشمند تا پیش از پایان دولت روی تلفن همراه کشاورزان برای پاسخگویی صوتی فعال شود.

وی با تقدیر از تعاملات سازنده فرخ طائرو نماینده فائو در ایران از اجرای پروژه مدیریت آفات و بیماری‌های خرما در 9 استان خرماخیز خبر داد. گل‌محمدی همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌های راهبردی با سازمان اسلامی امنیت غذایی و سازمان همکاری شانگهای در حوزه بانک ژن و آبیاری نوین خبر داد.

رئیس سازمان تات در پایان گفت هدف ما این است علاوه بر انتقال فناوری‌های بومی به کشورهای همسایه از دستاوردهای علمی کشورهای اسلامی و دوست بهره‌مند شویم چرا که آینده کشاورزی ایران به فناوری و نوآوری وابسته است و چاره‌ای جز پیوند میان تحقیق و کشاورز نداریم.