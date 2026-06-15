نهایی شدن توافق پایان جنگ ایران و آمریکا و استقبال گسترده جهانی

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران از نهایی شدن یادداشت تفاهم پایان جنگ با آمریکا خبر داد. واکنش‌های بین‌المللی مثبت از جمله استقبال قطر، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه و استرالیا به این توافق صورت گرفت.

به گزارش مشرق، ساعتی پس از نیمه شب گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خود، تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی-صهیونی را تکمیل کرده است.

این پیروزی با تدابیر رهبری عالی‌قدر نظام، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام به دست آمد. پس از یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ که به مذاکرات اسلام‌آباد معروف است، میان ایران و آمریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه نهایی شد.

بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ایران با اعطای فرصت نمادین به ترامپ برای به پایان رساندن توافق در روز تولدش مخالفت کرد.

به نقل از مسئولان ایرانی، تولد ترامپ روز گذشته بود و تهران منتظر ماند تا ساعت از نیمه شب عبور کند و سپس توافق را به اتمام برساند، زیرا تمایل نداشت این اتفاق با روز تولد ترامپ مصادف شود. اختلاف هفت و نیم ساعته میان ایران و آمریکا باعث شد تهران بتواند زمان اتمام توافق را مشخص کند. این توافق در ابتدای روز دوشنبه در ایران به اتمام رسید.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این توافق و بازگشایی تنگه هرمز را گامی تعیین‌کننده به سمت صلح در منطقه توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که طرفین از این شرایط برای افزایش تلاش‌ها در جهت حل دائمی درگیری‌های منطقه‌ای بهره ببرند. وی همچنین خواستار استفاده از فرصت کنونی برای حمایت از ثبات و کاهش تنش‌ها شد. واکنش‌های بین‌المللی به این توافق گسترده بود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، از توافق حاصل‌شده استقبال کرد و از برادران در پاکستان و تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در فراهم‌سازی شرایط مساعد نقش داشتند، قدردانی نمود. وی امیدواری کرد که همه طرف‌ها در مذاکرات آتی با روحیه مثبت مشارکت کنند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، نیز ضمن استقبال از این تحول دیپلماتیک، آن را گامی مهم در کاهش تنش‌ها ارزیابی کرد و از تلاش‌های دونالد ترامپ و میانجی‌گری قطر، پاکستان و سایر بازیگران منطقه‌ای قدردانی نمود. استارمر گفت: توافق میان واشنگتن و تهران گامی بسیار مهم در راستای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز است. وی همچنین از آمادگی بریتانیا و فرانسه برای کمک در پاکسازی مین‌ها خبر داد.

سران انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک بر آمادگی خود برای لغو تحریم‌های ایران در ازای گام‌های این کشور در موضوع هسته‌ای تاکید کردند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز از توافق استقبال کرد و بر ضرورت اجرای کامل آن و بازگشایی فوری تنگه هرمز برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی تاکید نمود. نخست‌وزیران ژاپن، ترکیه و استرالیا نیز به نوبه خود از این توافق استقبال کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با انتشار پیامی از همه طرف‌ها خواست از تحریک‌ها و اقدام‌هایی که می‌تواند روند پیش از امضای رسمی توافق را مختل کند، خودداری نمایند





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