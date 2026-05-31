در جلسه مجلس، نماینده سیستان و بلوچستان به مشکلات جدی کمآبی در زاهدان اشاره کرد و خواستار تجدید لحاظ پروژههای انتقال آب و اقدام فوری دولت برای جلوگیری از بروز بحرانهای امنیتی‑اجتماعی شد.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی بهگرمی به بحران کمآبی در این استان اشاره کرد و با ذکر جزئیات وضعیت فعلی، فشارهای چندجانبهای که این مشکل بر امنیت ، سیاست و زندگی اجتماعی مردم وارد میکند را مطرح نمود.
او تأکید کرد که اگر این وضعیت بدون اتخاذ اقدامات جدی ادامه یابد، خطر بروز تنشهای امنیتی، ناآرامیهای سیاسی و مشکلات جدی اجتماعی در این ناحیه حساس بهوجود خواهد آمد. بههمین دلیل، نماینده استان از مسئولان وزارت نیرو، مقامات دولتی و جناب آقای استاندار خواست تا برای رفع این بحران، برنامههای پیشین که به دلایل مالی و فنی متوقف شدهاند، را تجدیدنظر کرده و به سرعت اجرایی کنند.
در جلسهای که در مجلس برگزار شد، حسینعلی شهریاری، نماینده سیستان و بلوچستان و زاهدان، به سفر هیئتی ویژهای که به نمایندگی از رهبر انقلاب به این استان انجام شد، اشاره کرد. وی یادآور شد که امام شهید، که خود پیش از انقلاب در این سرزمین تبعید بودهاند، نخستین سفر پس از پیروزی انقلاب را به سیستان و بلوچستان اختصاص دادند و همواره به مسئولان ابلاغ میکردند که مشکلات این استان را بهطور جدی پیگیری کنند.
شهرهای مرزی مانند زاهدان، که بهدلیل کمبود آب سرشار از چالشهای زیربنایی است، بهویژه تحت توجه ویژه رهبری قرار دارند؛ بهطوری که از معاون اول رئیسجمهور سؤال میشود که آیا به این استان رفته و اقدامات لازم را انجام داده است یا خیر. این نکات نشانگر اهمیت استراتژیک سیستان و بلوچستان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است؛ چرا که دشمنان نظام بهدنبال بهرهبرداری از تنوع قومی و مذهبی این نواحی برای ایجاد هرج و مرج هستند.
از سوی دیگر، نماینده به پروژههای بزرگ انتقال آب که پیشتر در زاهدان برنامهریزی شده بود، اشاره کرد. دو طرح مهم؛ اول انتقال آب از دریای عمان که هدفش تأمین آب برای مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان و حتی خراسان رضوی بود و دوم پروژه آبیاری از دشت تهلاب برای شهر زاهدان، بهدلیل کمبود منابع مالی و مشکلات اجرایی در دولت فعلی متوقف شدهاند.
امروز شهر زاهدان با تأمین آب در مقدار هزار لیتر در ثانیه مواجه است و برخی شهروندان حتی اعلام کردهاند که در دورهای بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت ممکن است آب نداشته باشند. این شرایط بحرانی نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار میدهد، بلکه میتواند به بروز اعتراضات مردمی، ناآرامیهای محلی و حتی تنشهای مرزی منجر شود.
بنابراین، نماینده بار دیگر بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری، تخصیص منابع مالی مناسب و پیگیری دقیق پروژههای انتقال آب تأکید کرد تا پیش از رسیدن به اوج تابستان، این بحران بهصورت اساسی حل شود
سیستان و بلوچستان کمآبی امنیت پروژه انتقال آب نماینده مجلس