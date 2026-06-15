دروازه‌بان پرسپولیس ووزینیا در دیدار با اسپانیا با یک شب افسانه‌ای خود را به دیده‌world述职حساب书写提交.

در شبی که همه انتظار داشتند اسپانیا با ستاره‌های پرشمارش کار آسانی مقابل کیپ‌ورد داشته باشد، این ووزینیا بود که به چهره اول مسابقه تبدیل شد.

دروازه‌بان ۴۰ ساله کیپ‌ورد با نمایشی خیره‌کننده و مجموعه‌ای از واکنش‌های تماشایی، بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و یکی از بهترین شب‌های دوران حرفه‌ای خود را رقم زد. از همان دقایق ابتدایی مسابقه مشخص بود که جریان بازی مطابق پیش‌بینی‌ها پیش می‌رود؛ اسپانیا مالکیت توپ را در اختیار داشت، حملات متوالی روی دروازه حریف طراحی می‌کرد و کیپ‌ورد بیشتر زمان مسابقه را در نیمه زمین خود سپری می‌کرد.

با این حال هر بار که توپ به محوطه جریمه می‌رسید، ووزینیا آماده بود تا نقشه‌های لاروخا را نقش بر آب کند. در نیمه نخست، اسپانیا بارها از جناحین به دروازه حریف نزدیک شد. ارسال‌های متعدد کوکوریا و یورنته، حرکات پدری و گاوی بین خطوط و تلاش اویارزابال و فران تورس برای باز کردن دروازه، یکی پس از دیگری با مقاومت خط دفاعی کیپ‌ورد و البته درخشش دروازه‌بان این تیم همراه شد.

ووزینیا ابتدا روی ضربه پدری واکنش خوبی نشان داد و سپس در مهم‌ترین صحنه نیمه نخست، ضربه سر اویارزابال را با واکنشی تماشایی راهی کرنر کرد. اما اوج کار این گلر باتجربه در دقایق پایانی نیمه اول رقم خورد. ابتدا فران تورس در فاصله‌ای کمتر از پنج متر دروازه را هدف گرفت اما توپ او به تیرک افقی برخورد کرد. چند ثانیه بعد توپ مقابل اویارزابال قرار گرفت و این بار ووزینیا با واکنشی فوق‌العاده مانع باز شدن دروازه شد.

در ادامه نیز ضربه سر لاپورت را با شیرجه‌ای دیدنی مهار کرد تا اسپانیا با وجود برتری مطلق، نتواند به گل برسد. عملکرد ووزینیا فقط به چند سیو خلاصه نمی‌شد. او در تمام طول مسابقه فرمانده خط دفاعی تیمش بود. هر زمان فشار اسپانیا افزایش پیدا می‌کرد، با فریادهای مداوم مدافعان را هدایت می‌کرد و با آرامش مثال‌زدنی خود اجازه نمی‌داد ساختار دفاعی کیپ‌ورد از هم بپاشد.

در شرایطی که بسیاری از تیم‌ها مقابل حجم حملات اسپانیا دچار آشفتگی می‌شوند، کیپ‌ورد به لطف تجربه و رهبری گلر خود توانست انسجامش را حفظ کند. نکته جالب اینکه ووزینیا در حالی چنین نمایشی ارائه داد که در ۴۰ سالگی قرار دارد؛ سنی که بسیاری از بازیکنان فوتبال سال‌ها از مستطیل سبز فاصله گرفته‌اند.

با این حال او مقابل یکی از آماده‌ترین خطوط هجومی فوتبال جهان نشان داد هنوز می‌تواند در بالاترین سطح بدرخشد و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت یک مسابقه بزرگ داشته باشد. دروازه‌بان ۴۰ ساله کیپ‌ورد که پیش از این مسابقه حدود ۵۰ هزار دنبال‌کننده در صفحه اینستاگرام خود داشت، پس از نمایش فوق‌العاده برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی به سرعت مورد توجه فوتبال‌دوستان قرار گرفت.

تنها ساعاتی بعد از پایان مسابقه، تعداد دنبال‌کنندگان او جهشی چشمگیر داشت و به بیش از ۱.۶ میلیون نفر رسید





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ووزینیا کیپ‌ورد اسپانیا جام جهانی دروازه‌بان فوتبال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دیپلم افتخار جشنواره روسی برای «آوای ابرها»انیمیشن کوتاه «آوای ابرها» دیپلم افتخار پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «kinofestival Light of the world» روسیه را بدست آورد.

Read more »

«در آغوش درخت» راهی جشنواره آمریکایی شدتهران- ایرنا- فیلم «در آغوش درخت» که نماینده سینمای ایران در نودوهفتمین دوره اسکار است، در بخش رقابتی دهمین جشنواره فیلم «The Asian World Film Festival (AWFF)» آمریکا پذیرفته شد.

Read more »

حسین وفایی به دور دوم مسابقات گرند پریکس ۲۰۲۵ راه یافتحسین وفایی در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی اسنوکر جایزه بزرگ ۲۰۲۵( World Grand Prix ) با شکست حریف چینی خود به دور دوم مسابقات گرند پریکس ۲۰۲۵ راه یافت.

Read more »

Federation head says hopes Iran teams will get visas for 2026 World Champ.The head of the US Canoe Association expressed hope that Iranian teams will be able to participate in the 2026 World Championships in the United States, according to a report.

Read more »

Globally-Trembling Oil Markets Fear Quick-Ending of Fajr NarrowsThe text warns of possible disruptions to the world economy due to the ongoing tensions in the Persian Gulf, which are affecting the supply of key commodities.

Read more »

Media Criticism of Thomas Tuchel's Decision to Drop Adam Warren from World Cup SquadThe decision to drop Adam Warren from the England World Cup squad has sparked media criticism, with performances like his in the Conference League final being questioned.

Read more »