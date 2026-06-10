نماینده روسیه در وین، درخواست‌های ایران برای بازرسی فوری را نامناسب خواند. وی اظهار داشت که این درخواست‌ها به ویژه از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه که اقدامات بی‌ملاحظه آن‌ها در وهله اول منجر به این وضعیت شد، کاملاً نامناسب است.

نماینده روسیه در وین، درخواست‌های ایران برای بازرسی فوری را نامناسب خواند. وی اظهار داشت که این درخواست‌ها به ویژه از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه که اقدامات بی‌ملاحظه آن‌ها در وهله اول منجر به این وضعیت شد، کاملاً نامناسب است.

ایالات متحده و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و متعاقباً در فوریه-مارس ۲۰۲۶، تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، بمباران کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال انجام فعالیت‌های بازرسی منظم در این سایت‌ها بود و هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد هسته‌ای به سمت اهداف غیرمجاز ثبت نکرده بود. این اقدام ایالات متحده و اسرائیل، نقض معاهده برجام و نقض حقوق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای purposes غیرنظامی است





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