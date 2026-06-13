در ادامه موضع‌گیری‌های مرتبط با تحولات منطقه و گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، یکی از نمایندگان حزب‌الله از دولت لبنان خواست در رویکرد خود در خصوص پرونده مذاکرات با رژیم صهیونیستی و نحوه مواجهه با تحولات امنیتی و سیاسی، بازنگری کند. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، علی فیاض، نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان اعلام کرد که بحث درباره دستیابی به یک توافق «آمریکایی–ایرانی» برای پایان دادن به جنگ و پیامدهای آن بر وضعیت لبنان، می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری دولت لبنان در رویکرد کنونی‌اش باشد.

در ادامه موضع‌گیری‌های مرتبط با تحولات منطقه و گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن ، یکی از نمایندگان حزب‌الله از دولت لبنان خواست در رویکرد خود در خصوص پرونده مذاکرات با رژیم صهیونیستی و نحوه مواجهه با تحولات امنیتی و سیاسی ، بازنگری کند.

به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، علی فیاض، نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان اعلام کرد که بحث درباره دستیابی به یک توافق «آمریکایی–ایرانی» برای پایان دادن به جنگ و پیامدهای آن بر وضعیت لبنان، می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری دولت لبنان در رویکرد کنونی‌اش باشد. وی اظهار داشت که موضع مذاکره‌ای دولت لبنان به‌جای حل بحران، وارد مسیری شده است که تحت فشارهای اسرائیل قرار گرفته و موجب تضعیف موقعیت لبنان در برابر تحولات امنیتی شده است.

فیاض همچنین گفت که دولت لبنان باید با پذیرش محدودیت‌های مسیر فعلی، در برخی سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. او در همین چارچوب از رویکرد دولت لبنان در قبال ایران و مقاومت انتقاد کرد و معتقد است این سیاست‌ها دستاورد ملموسی برای لبنان به همراه نداشته است. این نماینده حزب‌الله همچنین تأکید کرد که دولت لبنان از پشتوانه داخلی یکپارچه برخوردار نیست و در شرایط فعلی از ظرفیت کافی برای مدیریت فشارهای خارجی و چانه‌زنی سیاسی برخوردار نیست.

به گفته فیاض، دولت لبنان باید از فضای احتمالی ناشی از توافق میان ایران و آمریکا برای تقویت موقعیت خود استفاده کند و اولویت را بر آتش‌بس کامل، توقف اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی و فراهم شدن زمینه خروج سریع و بدون شرط نیروهای دشمن قرار دهد. او در پایان تأکید کرد: حزب‌الله خواهان آن است که دولت لبنان مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشته باشد، اما در عین حال از «سیاست انفعال در برابر اسرائیل و تبعیت از آمریکا» فاصله بگیرد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که با توجه به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، آمریکا دولت بیروت را به انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی کشانده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور و از طریق سوق دادن بیروت به سمت امضای توافق امنیتی با تل‌آویو پیش ببرند.

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