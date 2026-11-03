بیت‌الله عبداللهی در مجلس با انتقاد از عدم واریز درآمد نفت به خزانه، وضعیت تورم در آذربایجان شرقی و عملکرد ضعیف استاندار را بررسی کرد.

بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در جلسه علنی یکشنبه دهم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، از عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه کشور خبر داد و عملکرد استاندار آذربایجان شرقی را مورد نقد قرار داد.

بحران درآمد نفت و ضرورت ملی شدن مجدد

او در نطق میان‌دستور خود با اشاره به اخبار غیررسمی درباره عدم پرداخت حقوق دولت توسط شرکت‌های نفتی، هشدار داد که اگر مردم از سود فروش نفت بهره‌مند نشوند، این فروش فایده‌ای نخواهد داشت. او با تأکید بر اینکه اسناد کشاورزی باید ساماندهی شود، خواستار ملی شدن مجدد صنعت نفت و قطع دخالت دست‌های ناپاک در این حوزه شد. این نماینده مجلس تصریح کرد که درآمدهای حاصل از نفت باید صرف پرداخت حقوق فرهنگیان، بازنشستگان و کارکنان دولت شود و همچنین برای آبادانی راه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و تأمین آب شرب مردم هزینه گردد.

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تورم بالا و فشار معیشت در شمال غرب کشور

عبداللهی با اشاره به تفاوت فشارهای اقتصادی در استان‌های مختلف، یادآور شد که نباید تنها به میانگین کشوری نگاه کرد زیرا فشار گرانی در همه جا یکسان نیست. او بر اساس گزارش‌های اخیر، رتبه نخست نرخ تورم را به استان آذربایجان شرقی اختصاص داد و بیان کرد که خانواده‌های این منطقه با دشواری‌های جدی در تأمین هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند. وی از دولت خواست تا به جای تجویز یک نسخه واحد برای کل کشور، برنامه‌های ویژه‌ای متناسب با شرایط منطقه‌ای برای استان‌های آسیب‌دیده طراحی کند.

نقد عملکرد استاندار و مشکلات زیرساختی

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حمایت از حقوق‌بگیران و کنترل قیمت کالاهای ضروری اولویت است، عملکرد استاندار آذربایجان شرقی را مورد حمله قرار داد. او کم‌تحرکی، بی‌برنامگی، ضعف در پیگیری مسائل و رفقیبازی را از دلایل اصلی نارضایتی‌ها دانست و گفت مردم مدیری می‌خواهند که در میدان مشکلات حاضر باشد، نه اینکه فقط در جلسات تشریفاتی شرکت کند. وی خواستار ارزیابی استاندار بر اساس شاخص‌های روشن شد و هشدار داد که اگر توان لازم احراز نشود، در تغییر وی ملاحظه‌ای به خرج ندهید.

چالش‌های مرزی و پروژه‌های عمرانی متوقف

نماینده اهر و هریس خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار حل مشکل تأمین قیر شد و گفت پروژه‌های عمرانی تعطیل شده و فقیرترین قشر جامعه ماه‌ها بیکار می‌مانند. او همچنین با انتقاد از معطلی کامیون‌های صادراتی در مرزهای شمال غرب، اشاره کرد که از مجموع حدود ۶۰۰ ساعت، ۳۵۰ ساعت در انتظار توقف هستند. او فعال‌سازی مرزهای سردشت و جلفا را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ضروری دانست. در پایان، عبداللهی با انتقاد از طولانی شدن اجرای پروژه راه تبریز به اهر که از سال ۱۳۹۸ تاکنون ناتمام مانده است، از وزیر جهاد کشاورزی نیز به خاطر بی‌نتیجه ماندن بازدیدهایش از سد ارباطان گلایه کرد.