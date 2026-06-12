سید عبدالفتاح نواب درباره برنامههای آینده حج تمتع ۱۴۰۶ توضیح داد؛ ثبت نام زودتر، معاینات پزشکی پیش از پرداخت وجه، تأمین ارز و هزینههای سفر توسط دولت و برنامهریزی برای عمره اعلام شد. او به موفقیتهای عملیات حج ۱۴۰۵، کاهش فوتیها و درخواست افزایش سهمیهٔ حج ایران از عربستان اشاره کرد
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، پس از بازگشت از عربستان در فرودگاه بین المللی تهران، با ذکر یاد و خاطره شهدا و تشکر از حضور مردم در مراسم حج، نکات مهمی درباره برنامههای آینده اعلام کرد.
او خاطر نشان کرد که تعدادی از زائرانی که برای حج سال جاری ثبت نام کرده بودند، به دلیل حمله ناجوانمردانه دشمنان و تحریمهای سخت، نتوانستند به مقصد مشرف شوند. بنابراین مسئولین برنامهریزیهای خاصی را برای سال آینده تدوین کردهاند تا این مشکلات تکرار نشود.
نواب اعلام کرد که برای حج تمتع ۱۴۰۶، ثبت نام زودتر از موعد معمول آغاز خواهد شد و در مرحلهٔ اولیهٔ ثبت نام، معاینات پزشکی الزامی میشود بدون اینکه زائران ابتدا وجوه اولیه را واریز کنند. این اقدام به منظور بررسی استطاعت جسمی زائران و اطمینان از سلامت آنها پیش از سفر است. همچنین اشاره شد که مسئولین داخلی هزینهٔ حمل و نقل و تامین ارز مورد نیاز سفر را فراهم میکنند تا مسافران از مشکلات مالی رهایی یابند.
به علاوه، استطاعت مالی هر زائر به عهدهٔ خود اوست و با تکمیل شرایط مورد نیاز میتوانند به مراحل بعدی ثبت نام پیش بروند. نواب درباره برنامهٔ عمره نیز گفت که جلسات وبیناری مشترکی با مسئولان مکه برگزار شده و تمهیدات مالی برای اعزام عمره در زمان مقرر اندیشیده شده است. او افزود که در جلسهای با ستاد عمره کشور، تأمین ارز و برنامهٔ دقیق سفر مورد توافق قرار گرفته است.
دربارهٔ عملیات حج سال ۱۴۰۵، نواب به موفقیتهای حاصل اشاره کرد؛ از جمله عملکرد عالی نهادهای امنیتی و سازمان حج و زیارت، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب برای زائران و میزان کاهش چشمگیر فوتیها نسبت به سالهای پیشین. زائران ایرانی در کنگرهٔ حج حضور پررنگی داشتند و این حضور موجب تقویت حس هویت و اعتقاد در میان زائران سایر کشورها شد.
نماینده ولی فقیه بیان کرد که زائران دیگر کشورها با دیدن ارادهٔ قوی ایرانیان در شرایط دشوار، با احترام و تحسین واکنش نشان میدادند و از حضور ایرانیان در این مراسم بزرگ شادی میکردند. در ادامهٔ گفتوگو، نواب دربارهٔ توافقات دو جانبه با عربستان سعودی اظهار داشت که برنامهٔ اعزام ۳۰ هزار زائر و ۶۰۰ نفر خادم به طور کامل اجرا شد اما به دلیل محدودیتهای داخلی به تعداد کمتری مشرف شدند.
سرکار گستان از مقامات عربستان خواست تا سهمیهٔ حج ایران را در سالهای آینده افزیش دهند تا زائرانی که امسال نتوانستند به حج بروند، بتوانند در سالهای بعد فرصتی برای عبادت داشته باشند. این درخواست پس از تأکید بر اهمیت ادامهٔ روابط دوستانه و همکاریهای دوجانبه در زمینهٔ امور حج مطرح ش
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