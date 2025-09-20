نمایندگان اسنوکر ایران در مسابقات کیو تور خاورمیانه دوبی به رقابت می پردازند

علی قره گوزلو و تیرداد آزادی پور به نمایندگی از ایران در نخستین دوره مسابقات اسنوکر کیو تور خاورمیانه در دوبی شرکت خواهند کرد. این رقابت ها از 30 شهریور آغاز می شود و شامل 60 بازیکن است.

علی قره گوزلو و تیرداد آزادی پور ، دو نماینده شایسته اسنوکر ایران، در نخستین دوره مسابقات اسنوکر کیو تور خاورمیانه در دوبی به رقابت خواهند پرداخت. این رویداد ورزشی که در فصل (2026-2025) برگزار می شود، از تاریخ 30 شهریور ماه در آکادمی کیو اسپورت شهر دوبی آغاز شده و تا دوم مهرماه ادامه خواهد داشت. در این دوره از مسابقات ، مجموعاً 60 بازیکن از کشورهای مختلف حضور دارند که برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

حضور نمایندگان ایران، علی قره گوزلو و تیرداد آزادی پور، نوید بخش رقابت های جذاب و دیدنی برای علاقه مندان به این رشته ورزشی است.\در دور نخست این رقابت ها، 56 بازیکن از طریق قرعه کشی در 28 مسابقه با یکدیگر به رقابت می پردازند. 28 برنده این مسابقات به همراه 4 بازیکن باقی مانده از 60 نفر شرکت کننده، 32 بازیکن راه یافته به دور دوم را تشکیل خواهند داد. این ساختار مسابقات، هیجان و جذابیت را در همان مراحل ابتدایی افزایش می دهد و فرصتی برای ظهور استعدادهای جدید و رقابت های نفس گیر را فراهم می آورد. در روز نخست مسابقات، شاهد حضور علی قره گوزلو در مقابل فیصل الهلاوی از امارات و تیرداد آزادی پور در مقابل حسین جعفر از عراق خواهیم بود. این تقابل های اولیه، محک جدی برای نمایندگان ایران خواهد بود و نتیجه این بازی ها، مسیر آنها را در ادامه مسابقات مشخص خواهد کرد. اگر علی قره گوزلو بتواند حریف اماراتی خود را شکست دهد، در روز دوشنبه با برنده بازی فهد الحمومی از امارات و عوف مجید از عراق روبرو خواهد شد. همچنین، تیرداد آزادی پور در صورت پیروزی در مسابقه روز یکشنبه، با برنده دیدار عبدالله النعیمی از امارات و قاسم البلوشی از عمان رقابت خواهد کرد، که این بازی نیز در روز دوشنبه برگزار می شود. این برنامه فشرده و رقابتی، نشان دهنده سطح بالای مسابقات و عزم شرکت کنندگان برای کسب موفقیت است.\رقابت های اسنوکر کیو تور خاورمیانه، یک رویداد مهم در تقویم ورزشی منطقه به شمار می رود و فرصتی برای ارتقای سطح اسنوکر در خاورمیانه و همچنین معرفی استعدادهای جدید به جهان است. حضور نمایندگان ایران در این مسابقات، اهمیت ویژه ای دارد و می تواند به افزایش محبوبیت این رشته ورزشی در کشورمان کمک کند. انتظار می رود که علی قره گوزلو و تیرداد آزادی پور، با ارائه بهترین عملکرد خود، نام ایران را در این رقابت ها سربلند کنند و تجربیات ارزشمندی را برای خود و دیگر بازیکنان ایرانی کسب نمایند. این مسابقات، علاوه بر رقابت های اسنوکر، اطلاعاتی در مورد برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان و همچنین سوالاتی درباره سود سهام عدالت و زمان پخش بازی پرسپولیس و چادرملو را نیز در بر دارد که به مخاطبان ارائه می شود. این اطلاعات تکمیلی، نشان دهنده توجه به سایر رویدادهای ورزشی و مسائل مالی و اقتصادی جاری در کشور است





اسنوکر مسابقات کیو تور خاورمیانه دوبی علی قره گوزلو تیرداد آزادی پور

