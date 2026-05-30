نماینده روسیه در وین: اتهامات رومانی در مورد حمله پهپادی، بیانگر اظهارات ضدروسی است

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین، اتهامات بی‌اساس رومانی علیه روسیه در مورد حمله پهپادی را رد کرد و آن را نمونه‌ای از روسیه‌ستیزی بسیار ابتدایی دانست. این پس از اعلام وزارت دفاع رومانی مبنی بر سقوط یک پهپاد در شهر گالاتس رخ داد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین، میخائیل اولیانوف، در یک پست شبکه اجتماعی، اتهامات بی‌اساس رومانی علیه روسیه در مورد حمله پهپادی را بیانگر اظهارات ضدروسی دانست.

او گفت: 'روسیه حتی قبل از انجام هرگونه تحقیقی به این حمله متهم شد. نتیجه‌گیری‌های بسیار جدی بدون هیچ ملاحظه‌ای صورت گرفت.

' اولیانوف افزود: 'این نمونه‌ای از روسیه‌ستیزی بسیار ابتدایی و همچنین عدم احترام مقامات رومانی به خود و شهروندان خودشان است. ' این اظهارات پس از اعلام وزارت دفاع رومانی رخ داد که یک پهپاد به سقف خانه‌ای در شهر گالاتس سقوط کرده و دو نفر را زخمی کرده است





