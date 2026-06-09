نمایندگی ایران: قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شد و هیچ مبنای قانونی برای کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ضمن محکومیت نشست شورای امنیت، اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و هیچ تحریمی علیه ایران باقی نمانده است. ایران همچنان متعهد به ان‌پی‌تی است و تهدید واقعی عدم اشاعه را حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز می‌داند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به نشست شورای امنیت که با موضوع برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد، بیانیه‌ای صادر و آن را نمایشی از ریاکاری و استانداردهای دوگانه خواند.

در این بیانیه تأکید شد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و تمامی مفاد و وظایف مربوطه پایان یافته است. بر این اساس، دیگر هیچ مبنای قانونی برای فعالیت کمیته موسوم به ۱۷۳۷ وجود ندارد و هیچ قطعنامه تحریمی علیه ایران باقی نمانده است. نمایندگی ایران افزود که برگزاری جلسات تحت دستور کار عدم اشاعه در شورای امنیت کاملاً بی‌اساس و نوعی سوءاستفاده از اختیارات این شورا برای گمراه‌سازی افکار عمومی بین‌المللی است.

این بیانیه با اشاره به بیش از پنج دهه عضویت ایران در معاهده ان‌پی‌تی (NPT) تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره یک کشور مسئول و پایبند به تعهدات خود بوده و هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نرفته است. در مقابل، تهدید واقعی برای رژیم عدم اشاعه، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

نمایندگی ایران تاکید کرد که برخی کشورها با ادعای پایبندی به حقوق بین‌الملل، مرتکب نقض آشکار آن می‌شوند و از مصونیت از مجازات برخوردارند. وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران نتیجه مستقیم خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی مداوم سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) به تعهداتشان در قبال این توافق است.

حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز که توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی صورت گرفته، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران اقدامات متقابل خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل و در پاسخ به این نقض‌ها انجام داده و همواره آماده بازگشت به تعهدات خود در صورت پایبندی طرف‌های مقابل است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در اظهارات جداگانه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید علیه امنیت ملی هستند. در همین حال، قیمت دلار و طلا در بازار تهران امروز با نوساناتی همراه بود و قیمت طلا کاهش یافت. همچنین خبر مثبت شدن تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری امسال اعلام شد که می‌تواند بر روند پذیرش دانشجو تاثیرگذار باشد.

اما موضوع اصلی در عرصه بین‌الملل، برگزاری بزرگترین آزمون آتش‌بس در منطقه است که با میانجی‌گری برخی کشورها در حال پیگیری است. ایران همواره بر راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید داشته و هرگونه تنش‌افزایی را محکوم کرده است. در پایان، نمایندگی ایران در سازمان ملل هشدار داد که ادامه این رویه‌ها می‌تواند پیامدهای ناگواری برای صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشد.

شورای امنیت باید به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند و از تبدیل آن به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل خودداری نماید. جمهوری اسلامی ایران حق خود برای توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را محفوظ می‌داند و هرگونه محدودیت فراتر از معاهده ان‌پی‌تی را رد می‌کند. جامعه بین‌المللی نیز باید نسبت به استانداردهای دوگانه و سیاست‌های گزینشی در قبال برنامه هسته‌ای ایران هوشیار باشد





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