نمایندگان جدید کنست اسرائیل سوگند یاد کردند؛ نتانیاهو اکثریت را از دست داد

نمایندگان جدید پارلمان اسرائیل سوگند یاد کردند، در حالی که ائتلاف نتانیاهو اکثریت را از دست داده و آیزنکوت تا ۱۵ آذر برای تشکیل دولت فرصت دارد.

نمایندگان پارلمان جدید اسرائیل، یعنی کنست ، سه‌شنبه ۱۹ آبان در مراسم تحلیف سوگند یاد کردند. این مراسم در شرایطی برگزار شد که ائتلاف بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر این کشور، در انتخابات سراسری اکثریت خود را از دست داده است و رقبای او نیز هنوز نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، در این مراسم از نمایندگان خواست برای پرهیز از برگزاری دوباره انتخابات، به دنبال سازش با رقبای سیاسی خود باشند. هرتزوگ تاکید کرد که نمایندگان باید هر اقدام ممکنی را انجام دهند تا کار به انتخابات تازه نکشد.

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مهلت آیزنکوت برای تشکیل دولت و مسیر پیش رو

آیزنکوت، رییس پیشین ستاد مشترک ارتش اسرائیل، مامور تشکیل دولت شده و تا ۱۵ آذر فرصت دارد. او می‌تواند خواستار تمدید این مهلت تا ۲۹ آذر شود.

آیزنکوت و متحدانش در کنست اکثریت ندارند و هنوز نتوانسته‌اند حمایت سایر احزاب را برای تشکیل ائتلاف جلب کنند. او مسیر رسیدن به نخست‌وزیری را فوق‌العاده پیچیده توصیف کرده است.

گزینه دیگر، ائتلاف با احزاب یهودیان فوق‌ارتدوکس است که آیزنکوت و متحدانش پیش‌تر از همکاری با آنها پرهیز کرده‌اند. این احزاب نیز اعلام کرده‌اند به دولتی به رهبری آیزنکوت نخواهند پیوست.

اگر آیزنکوت نتواند دولت تشکیل دهد، هرتزوگ احتمالا این ماموریت را به نتانیاهو خواهد سپرد. در صورت ناکامی نتانیاهو، نامزد دیگری فرصت خواهد داشت و اگر او نیز به نتیجه نرسد، انتخابات تازه‌ای برگزار خواهد شد.

مواضع نتانیاهو، آیزنکوت و هرتزوگ درباره ایران و فلسطین

بنیامین نتانیاهو در مراسم آغاز به کار کنست اعلام کرد که سرنگونی حکومت آیت‌الله تنها راه پایان دادن دائمی به تهدیدی است که جمهوری اسلامی برای موجودیت اسرائیل ایجاد کرده است. او گفت این حکومت با وجود ضربات سنگینی که خورده، از برنامه خود برای نابودی اسرائیل دست نکشیده است.

نتانیاهو همچنین درباره تشکیل کشور فلسطین در کرانه باختری هشدار داد و گفت کشوری فلسطینی که تحت حمایت جمهوری اسلامی باشد، تهدیدی بزرگ‌تر خواهد بود. او افزود که اسرائیل هم از بیرون مرزها و از طریق جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن و هم از درون، از سوی احزاب اسلام‌گرای حامی تروریسم تهدید می‌شود.

اسحاق هرتزوگ در مراسم تحلیف، حمله هفتم اکتبر را فاجعه خواند و گفت کنست وظیفه دارد از هیچ تلاشی فروگذار نکند تا روشن شود در آن روز چه اتفاقاتی رخ داده است. هرتزوگ یکشنبه ۱۷ آبان نیز در مراسم واگذاری ماموریت به آیزنکوت گفت ایران حتی برای یک لحظه از تهدیدها و توطئه‌های خود دست نمی‌کشد.

آیزنکوت پس از دریافت ماموریت اعلام کرد که جبهه‌های جنگ همچنان باز است و اهداف جنگ هنوز محقق نشده است. او تاکید کرد که اسرائیل فرصتی برای وقت‌کشی یا برگزاری انتخابات پیاپی ندارد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن دولت اضطراری ملی تشکیل شود.

پیامدها برای شهروندان و احزاب در کنست

اگر تلاش‌ها برای تشکیل دولت به نتیجه نرسد، عمر این پارلمان ممکن است کوتاه باشد و شهروندان اسرائیلی بار دیگر به پای صندوق‌های رای بازگردند. نتانیاهو تا زمانی که نامزد دیگری موفق به تشکیل دولت شود، در مقام نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند.

ائتلاف حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با احزاب راست افراطی و یهودیان فوق‌ارتدوکس در انتخابات فراتر از انتظار ظاهر شد، اما اکنون ۵۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد. حزب یاشار به رهبری آیزنکوت و متحدانش روی هم ۴۸ کرسی دارند و احزاب عرب اسرائیل با ۱۹ کرسی در مخالفت با نتانیاهو با آیزنکوت هم‌نظر هستند.

نتانیاهو و حزب لیکود در روزهای اخیر با متهم کردن رای‌دهندگان عرب به تقلب، نتیجه انتخابات را زیر سوال برده‌اند. عرب‌ها یک‌پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند و با پشتیبانی این احزاب، آیزنکوت ممکن است بتواند امیر اوحانا، رییس کنونی کنست و عضو حزب لیکود، را تغییر دهد.

در مراسم تحلیف، الیشا مادان، نیروی ذخیره ارتش اسرائیل که هر دو پایش را در جنگ غزه از دست داده، نیز سوگند یاد کرد. هنگامی که مادان با پاهای مصنوعی‌اش از جا برخاست، حاضران در صحن کنست او را تشویق کردند.

رهبر حزب یاشار اعلام کرده است که به‌زودی از همه احزاب حاضر در کنست برای مشارکت در روند تشکیل دولت دعوت خواهد کرد. هرتزوگ نیز اولویت‌های دولت آینده را مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای سیاسی، رسیدگی به وضعیت سیاسی جدید در آمریکا، حل مساله خدمت نظامی و تقویت اقتصاد عنوان کرده است.