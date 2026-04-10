در حالی که امید به آتش‌بس در خاورمیانه زنده شده بود، حملات ناگهانی اسرائیل به لبنان، فاجعه‌ای انسانی به بار آورد و توافق‌های احتمالی را به خطر انداخت. این حملات با محکومیت‌های جهانی روبه‌رو شد و سوالاتی را درباره اهداف و استراتژی اسرائیل ایجاد کرد.

قرار بود صدای سلاح‌ها خاموش شود. تنها چند ساعت پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر توافق آتش‌بس دو هفته‌ای برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، جنگ نده‌های اسرائیل ی در یک حمله برق‌آسا، به مدت ده دقیقه سراسر لبنان را به آتش کشیدند. این حمله هوایی گسترده که به گفته وزارت بهداشت لبنان ، بیش از ۳۰۰ کشته و هزار زخمی برجای گذاشت، با محکومیت‌های سریع و گسترده بین‌الملل ی مواجه شد، اما آمریکا از متحد خود، اسرائیل ، هیچ انتقادی نکرد.

ایران این اقدام را نقض آشکار آتش‌بس دانست و از آمریکا خواست تا به آنچه تجاوز اسرائیل می‌خواند، پایان دهد. مقامات لبنانی می‌گویند از زمان آغاز عملیات اخیر اسرائیل در لبنان، بیش از ۱۷۰۰ نفر جان باخته‌اند. اسرائیل اعلام کرده است که هدف از این عملیات، تضعیف حزب‌الله و دستیابی به آنچه اهداف نظامی باقیمانده می‌خواند، بوده است. این درگیری در ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد؛ حملاتی که به واکنش تهران علیه متحدان آمریکا در خلیج فارس و همچنین اقدامات نیروهای نیابتی ایران، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن علیه اسرائیل انجامید. در پاسخ، اسرائیل حملات به حزب‌الله را آغاز کرد و نیروهایش را به اشغال بخش‌های وسیعی از لبنان فرستاد. شوک و بهت در اسرائیل، روایت‌های متناقض در جهان عرب؛ نگاه رسانه‌های منطقه به آتش‌بس چه بود؟ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، که نقش میانجی را برعهده داشت، از توافق بر سر یک وقفه دو هفته‌ای در درگیری‌ها خبر داد. وی گفت آمریکا و متحدانش با آتش‌بس فوری در همه‌جا، از جمله لبنان و سایر مناطق موافقت کرده‌اند. قرار است پاکستان میزبان نمایندگان ایران و آمریکا باشد، جایی که یک طرح ۱۵ بندی آمریکایی و مجموعه‌ای از ۱۰ پیشنهاد متقابل ایران به‌عنوان نقطه آغاز مذاکرات مطرح خواهد شد. طرح ایران بر توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها تاکید دارد، از جمله علیه مقاومت لبنان که اشاره به گروه شیعه حزب‌الله است. اما دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که لبنان مشمول این آتش‌بس نیست. دونالد ترامپ نیز با اشاره به حزب‌الله، گفت لبنان بخشی از توافق نیست و جنگ در لبنان را درگیری جداگانه‌ای دانست. حدود ساعت دو بعدازظهر به وقت بیروت بود که آسمان لبنان تیره شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی ۱۰ دقیقه بزرگ‌ترین حملات هماهنگ در سراسر لبنان از زمان آغاز عملیات شیر غران، یعنی عملیات اسرائیل علیه ایران، را به پایان رسانده است. اسرائیل مدعی شد که بیش از ۱۰۰ مقر حزب‌الله، سامانه‌های نظامی و مراکز فرماندهی و کنترل در بیروت، بقاع و جنوب لبنان را هدف قرار داده است. بخش‌های پرجمعیت مرکز بیروت در حملاتی هدف قرار گرفتند که مقامات لبنان آن‌ها را از سنگین‌ترین حملات از زمان ورود حزب‌الله به درگیری‌ها در اوایل مارس توصیف کردند. ضاحیه جنوبی، پایگاه سنتی حزب‌الله، و همچنین مرکز شهر بیروت مورد حمله قرار گرفتند. تلفات در دره بقاع، نبطیه، صیدا و منطقه صور گزارش شده است. به نظر می‌رسد حزب‌الله غافلگیر شده باشد، زیرا تنها واکنش این گروه، شلیک راکت به سمت اسرائیل، چند ساعت پس از حمله بود. روز پنج‌شنبه، اسرائیل حملات خود را ادامه داد و مدعی شد که بیش از ۷۰ تروریست را کشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که علی یوسف حرشی، منشی نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله در بیروت، در این حملات کشته شده است. این ادعاها تایید نشده‌اند و بی‌بی‌سی قادر به تایید آن‌ها نیست. فردای حملات، فضای سنگینی در بیروت حاکم بود. خیابان‌ها که معمولاً پر از ترافیک هستند، خالی بودند و در کشور عزای ملی اعلام شده بود. نواف سلام، نخست‌وزیر، با اشاره به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، این حملات را محکوم کرد و ژوزف عون، رئیس‌جمهور، آن را قتل‌عام توصیف کرد. در برخی مناطق، عملیات جست‌وجو و امدادرسانی همچنان ادامه دارد. از یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه‌ای در منطقه مرفه تله‌الخیاط در غرب بیروت که هدف قرار گرفت، چیزی باقی نمانده است. این حملات هوایی بدون هشدار انجام شد و همه را غافلگیر کرد، زیرا این منطقه پیش‌تر هدف قرار نگرفته بود. تیم‌های دفاع مدنی در اینجا و در سراسر کشور در حال جست‌وجو در میان ساختمان‌ها هستند، اما امید چندانی برای یافتن عزیزان مفقودشده وجود ندارد. زیاد سمیر ایتانی، که رهبری تیم دفاع مدنی را بر عهده دارد، گفت این وضعیت برای بیروت جدید است. امدادگران پس از بیش از شش هفته حملات مداوم اسرائیل خسته شده‌اند. وی گفت من ۲۲ سال تجربه دارم. برای ما این تقریبا عادی است، اما برای دیگران عادی نیست و افزود من هم مثل همه ناراحتم. با وجود اینکه اسرائیل مدعی است حزب‌الله را هدف قرار داده، می‌دانست که این حملات به طور اجتناب‌ناپذیری به تلفات بالای انسانی منجر خواهد شد. درک راهبرد بلندمدت اسرائیل دشوار است. حتی مقامات نظامی اسرائیل نیز اذعان دارند که حزب‌الله با زور خلع سلاح نخواهد شد. این حملات ممکن است دستاوردهای نظامی برای اسرائیل داشته باشد، اما این دستاوردها احتمالاً محدود خواهد بود. در لبنان، مخالفان و موافقان حزب‌الله در خشم با یکدیگر همراه شده‌اند و در این دیدگاه متحدند که آنچه در اینجا رخ داده، غیرقابل قبول و توجیه‌ناپذیر است. سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه ایران، به بی‌بی‌سی گفت آمریکا باید انتخاب کند که جنگ می‌خواهد یا صلح. او افزود ایران امنیت عبور امن از تنگه هرمز را تامین خواهد کرد، اما بازگشایی آن تنها زمانی رخ می‌دهد که ایالات متحده واقعا این تجاوز را متوقف کند؛ اشاره‌ای آشکار به حملات اسرائیل به لبنان. کمال خرازی بر اثر شدت جراحات درگذشت و آمریکا میزبان گفتگوهای اسرائیل و لبنان شد





