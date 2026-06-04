ساعتی پس از توافق بر سر تمدید آتشبس میان اسرائیل و لبنان، حملات پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان گزارش شد. وزیر دفاع اسرائیل از آزادی عمل برای حمله به بیروت خبر داد و رئیسجمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خواند.
تنها ساعاتی پس از اعلام توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتشبس ، رسانههای رسمی لبنان از حملات دوباره اسرائیل به جنوب این کشور در روز پنجشنبه، ۱۴ خردادماه، خبر دادند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان نوشت که ارتش اسرائیل در جادههای چند نقطه در جنوب لبنان دست به حمله پهپادی زده است. این حملات در حالی صورت میگیرد که طرفین ساعتی پیش بر سر تمدید آتشبس شکنندهای که از هفتهها پیش برقرار بود، به توافق رسیده بودند.
ارتش اسرائیل هنوز به طور رسمی به این گزارشها واکنش نشان نداده، اما یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، پس از اعلام توافق هشدار داد که به ارتش این کشور آزادی عمل داده شده تا در صورت هرگونه تخلف از سوی حزبالله، اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد. این سخنان نشاندهنده بیاعتمادی عمیق میان طرفین و شکنندگی هرگونه آتشبس در منطقه است.
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، این توافق را آخرین فرصت برای صلح خواند و ابراز امیدواری کرد که آتشبس ظرف ۲۴ ساعت آینده آغاز شود. او تأکید کرد که همه طرفهای درگیر باید به تعهدات خود پایبند باشند و در غیر این صورت، هر طرف مسئول اقدامات خود خواهد بود. بر اساس بیانیه مشترک لبنان، اسرائیل و ایالات متحده، ادامه آتشبس به توقف کامل حملات حزبالله و خروج نیروهای این گروه از مناطق جنوبی رود لیتانی مشروط شده است.
همچنین مناطق امنیتی آزمایشی ایجاد خواهد شد که کنترل آنها به طور انحصاری در اختیار ارتش لبنان خواهد بود و هیچ نیروی مسلح غیردولتی اجازه فعالیت در آنها را نخواهد داشت. جزئیات این طرح هنوز به طور کامل مشخص نیست و بسیاری ناظران نسبت به اجرایی شدن آن تردید دارند.
در واکنش به این تحولات، اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس ایران، با حمایت از حزبالله اعلام کرد که خواسته اصلی مقاومت، عقبنشینی اسرائیل به نقطه قبل از شروع جنگ ۴۰ روزه است. او ادامه پشتیبانی از حزبالله را وظیفه همه و اسرائیلزدایی از منطقه را آرمان دستیافتنی مسلمانان خواند. از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داد که هرگونه حمله اسرائیل به بیروت باعث ازسرگیری کامل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد.
او تأکید کرد که نیروهای نظامی ایران در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند. این تهدیدها نشاندهنده خطر گسترش دامنه درگیری به سطح منطقهای است و نگرانیهای بینالمللی را درباره وقوع جنگی تمامعیار افزایش میدهد. جامعه جهانی اکنون در انتظار نتایج این مذاکرات و اجرای آتشبس است، اما حملات پهپادی اسرائیل امیدها را کمرنگ کرده و بر بیاعتمادی افزوده است
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