استونی نقض حریم هوایی خود توسط سه جنگنده روسی را گزارش داد و خواستار فعال‌سازی ماده ۴ پیمان ناتو شد. این اقدام منجر به واکنش سریع ناتو و افزایش تنش‌ها در منطقه شده است. همزمان، رومانی نیز از نقض حریم هوایی خود توسط یک پهپاد روسی خبر داد.

وزارت امور خارجه استونی اعلام کرد که سه فروند جنگنده میگ-۳۱ روسی از طریق خلیج فنلاند وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند. این جنگنده‌ها به مدت ۱۲ دقیقه در آسمان استونی حضور داشتند، بدون آنکه برنامه پروازی خود را ارائه دهند. جنگنده‌های روسی سیستم‌های شناسایی الکترونیکی خود را غیرفعال کرده و با مرکز کنترل پرواز استونی نیز ارتباطی برقرار نکرده‌اند.

کریستن میخال، نخست‌وزیر استونی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد که کشورش به دلیل نقض حریم هوایی توسط روسیه، خواستار برگزاری جلسه مشورتی بر اساس ماده ۴ پیمان ناتو شده است. ناتو نیز اعلام کرد که کشورهای عضو در اوایل هفته آینده این حادثه را بررسی خواهند کرد. ماده ۴ پیمان ناتو مقرر می‌دارد که هر عضو در صورت تهدید تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت خود می‌تواند درخواست تشکیل جلسه بدهد و با دیگر اعضا مشورت کند. این موضوع در شورای ناتو بررسی شده و ممکن است به تصمیمات یا اقدامات مشترک منجر شود، هرچند تشکیل این جلسه الزاما به معنای اخذ تصمیمات یا برداشتن گام‌های مشترک نیست. از زمان تاسیس ناتو در سال ۱۹۴۹، ماده ۴ تنها ۸ بار فعال شده است که آخرین مورد مربوط به ۲۴ فوریه ۲۰۲۴، یعنی روز حمله روسیه به اوکراین، می‌شود. لهستان، رومانی و برخی دیگر از کشورهای عضو ناتو نیز بارها نقض حریم هوایی خود توسط پهپادهای روسی را گزارش کرده‌اند. این کشورها تاکنون درخواست نشست بر اساس ماده ۵ پیمان ناتو را نداده‌اند. بر اساس ماده ۵، حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه اعضا تلقی می‌شود و کشورهای دیگر را ملزم به اقدام در برابر تهدیدات می‌کند. این ماده تنها یک بار، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده، فعال شده است. الیسون هارت، سخنگوی ناتو، در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد که ناتو بلافاصله به نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه واکنش نشان داده است. جنگنده‌های F-35 ایتالیایی که بخشی از مأموریت 'پلیس هوایی بالتیک' در منطقه هستند، به پرواز درآمدند. ناتو این اقدام را نمونه دیگری از 'رفتار بی‌ملاحظه روسیه' و نشانه‌ای از توانایی ناتو برای پاسخگویی توصیف کرد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرواز جنگنده‌های این کشور 'کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی حریم هوایی' بوده است. طبق این بیانیه، جنگنده‌ها از مسیر خود منحرف نشده و از فراز آب‌های بین‌المللی در فاصله بیش از سه کیلومتری شمال جزیره وایندلو واقع در دریای بالتیک عبور کرده‌اند. مارگوس تساخنا، وزیر خارجه استونی ضمن احضار کاردار سفارت روسیه، یادداشت اعتراضی رسمی تسلیم کرد و گفت: «روسیه در سال جاری چهار بار حریم هوایی استونی را نقض کرده که این خود اقدامی غیرقابل قبول است. اما تجاوز امروز با سه جنگنده گستاخانه و بی‌سابقه بود و باید به سرعت فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه آن افزایش یابد.» کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که پیش از این نخست‌وزیر استونی بوده، ورود جنگنده‌های روسیه به حریم هوایی استونی را 'تحریکی بسیار خطرناک' خواند و افزود: «این سومین نقض حریم هوایی اتحادیه اروپا طی چند روز اخیر است که تنش‌ها در منطقه را افزایش می‌دهد. پوتین در حال آزمودن اراده غرب است و ما نباید ضعف نشان دهیم.» اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد که اروپا قاطعانه در کنار استونی ایستاده و فشارها علیه روسیه را افزایش خواهد داد. یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان نیز ورود جت‌های روسی به آسمان استونی را 'غیرقابل قبول' خواند و گفت 'هوشیاری، بهای آزادی است.'\همزمان با این حادثه در استونی، دو جنگنده روسی وارد منطقه امنیتی اطراف یک سکوی نفتی در دریای بالتیک شدند. مرزبانی لهستان اعلام کرد که هواپیماهای روسی در ارتفاع پایین از فراز سکوی نفتی 'پتروبالتیک' Petrobaltic عبور کردند و وارد منطقه امنیتی آن شدند. این در حالی است که رومانی نیز از نقض حریم هوایی خود توسط یک پهپاد روسی خبر داد. به گفته وزارت دفاع این کشور، جنگنده‌ها این پهپاد را تا زمانی که از رادار محو شد، دنبال کردند. زلنسکی این اقدام را 'گسترش آشکار جنگ' از سوی روسیه خواند





روسیه استونی ناتو حریم هوایی تنش‌های منطقه‌ای

