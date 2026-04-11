سردار اسدی، معاون قرارگاه خاتمالانبیا (ص)، با اشاره به نقش محوری مردم در شکست نقشههای آمریکا و وادار کردن این کشور به مذاکره، بر اهمیت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد. وی همچنین به عمق راهبردی نظام و شکست آمریکا در ونزوئلا اشاره نمود.
سردار اسدی، حضور حماسی مردم در صحنه را عامل اصلی عقبنشینی آمریکا و تمکین این کشور به میز مذاکره دانست و اظهار داشت که این حضورِ پرشور، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و به دشمن این پیام را مخابره کرد که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ کوبنده و پشیمانکنندهای مواجه خواهد شد. وی با اشاره به این که دست برتر در عرصههای مختلف از آنِ جمهوری اسلامی ایران است، علت عدم درک این حقیقت از سوی دشمن را، ناشی از عدم اعتقاد به مبانی دینی و الهی دانست و تاکید کرد که دشمن، از درک این قدرت معنوی و الهی عاجز است.\در ادامه این سخنرانی، سردار اسدی با اشاره به عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی، به ریشهداری و استحکام انقلاب اسلامی اشاره کرد. وی با یادآوری فرمایشات بنیانگذار انقلاب، امام خمینی (ره)، مبنی بر ضرورت وجود جایگزین برای مسئولین در تمامی سطوح، تأکید کرد که دشمن با تصور ضربه زدن به ارکان نظام، در اشتباه است. به گفته سردار اسدی، انقلاب اسلامی به قدری ریشهدار و مستحکم شده که با از دست دادن فرماندهان، خللی در روند پیشرفت و تعالی آن ایجاد نخواهد شد و همواره جایگزینهایی آماده برای ادامه مسیر وجود دارد. وی افزود: دشمن گمان میکند با حذف نفرات اول و دوم میتواند به اهداف خود برسد، اما این تصور باطل است و هر کجا که دشمن ضربهای وارد کرده، با مقاومت و پایداری مردم و مسئولین، آن ضربه خنثی شده است. سردار اسدی با تجلیل از روحیه مقاومت و پایداری مردم ایران، بر لزوم تحقق خواستههای مردم در انتقام از خون شهدا تأکید کرد و افزود: تنگه هرمز، حق مسلم ماست و ما از این حق، با تمام توان دفاع خواهیم کرد.\معاون قرارگاه خاتمالانبیا در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع ونزوئلا و شکست آمریکا در این کشور نیز اشاره کرد. وی با تشبیه این ماجرا به پوست خربزهای که زیر پای آمریکاییها گذاشته شد، اظهار داشت که آمریکا انتظار چنین واکنشی از ایران را نداشت و در دام محاسبات غلط خود گرفتار شد. سردار اسدی با اشاره به نقش مؤثر ایران در حمایت از ونزوئلا، تأکید کرد که این اقدام، نشاندهنده عمق نفوذ و قدرت منطقهای ایران است و به دشمن این پیام را مخابره کرد که ایران در برابر زیادهخواهیهای آمریکا، همواره ایستادگی خواهد کرد. وی با بیان این که آمریکا در ونزوئلا شکست خورد، گفت: آنها فکر نمیکردند اینطور در ایران به تله بیفتند. این سخنان سردار اسدی، بار دیگر بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی، مقابله با تهدیدات و حفظ اقتدار کشور تأکید داشت
