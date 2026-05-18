سخنگوی دولت در همایش راویان ایران بر اهمیت پاسخگویی، شفافیت و شنیدن صدای مردم به عنوان ارکان حکمرانی خوب تاکید کرد و نقش روابط عمومیها را در تبدیل فعالیتهای دستگاهها به زبان مردم و خلق روایت استوار از ایران برجسته دانست.
فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، در جریان برگزاری همایش تخصصی راویان ایران که با هدف گردهمایی مدیران و کارکنان روابط عمومی دستگاههای اجرایی برگزار شد، دیدگاههای گستردهای را در زمینه ارتباطات دولتی و مفاهیم حکمرانی مدرن ارائه کرد.
وی در این نشست که به مناسبت هفته روابط عمومی ترتیب داده شده بود، تصریح کرد که مفهوم حکمرانی خوب تنها یک اصطلاح مدیریتی نیست، بلکه مجموعهای از تعهدات اخلاقی و ساختاری است که شامل پاسخگویی دقیق به نیازهای جامعه، ایجاد شفافیت در تمامی مراحل تصمیمگیری، ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها و در رأس همه اینها، شنیدن فعالانه صدای مردم و پایبندی کامل به قانون است. او تاکید کرد که هرگاه حکومتی بتواند صدای واقعی شهروندان را بشنود و آن را در سیاستهای خود اعمال کند، در واقع گامی بلند در جهت تحقق عدالت و رضایت عمومی برداشته است.
در ادامه این سخنرانی، بر نقش حیاتی روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی میان دولت و ملت تاکید شد. مهاجرانی خاطرنشان کرد که روابط عمومی نباید صرفاً به عنوان یک واحد اطلاعرسانی ساده نگریسته شود، بلکه باید به عنوان یکی از اجزای کلیدی حکمرانی خوب شناخته شود که وظیفه دارد حس اهمیت و ارزشمندی را به مردم منتقل کند.
وی با اشاره به تغییر پارادایم در مدیریت اجتماعی، بیان داشت که دوران نگاه ارباب و رعیتی به طور کامل به پایان رسیده و اکنون دوران جمهور است؛ یعنی دورانی که در آن مردم به عنوان مالکان اصلی کشور شناخته میشوند و باید در تمامی فرآیندهای توسعه نقش داشته باشند. از این رو، وظیفه اصلی کارکنان روابط عمومی این است که فعالیتهای پیچیده دستگاههای اجرایی را به زبانی ساده، قابل فهم و صمیمانه برای مردم ترجمه کنند تا فاصله میان حاکمیت و مردم کاهش یابد.
سخنگوی دولت همچنین به استانداردهای لازم برای فعالان حوزه ارتباطات اشاره کرد و مثلث حرفهایگرایی را معرفی نمود. به اعتقاد وی، هر فردی که مسئولیت روابط عمومی را بر عهده میگیرد باید سه ویژگی بنیادین داشته باشد: نخست، دانش کافی در زمینههای علوم اجتماعی و ارتباطات؛ دوم، مهارتهای عملی در مدیریت بحران و تولید محتوا؛ و سوم، رفتار حرفهای و اخلاق شغلی.
وی معتقد است که ترکیب این سه ضلع، یعنی دانش، مهارت و رفتار، تنها راهی است که میتواند باعث شود روابط عمومیها بتوانند در محیطهای پرفشار، عملکردی موثر داشته باشند و اعتماد عمومی را بازسازی کنند. بدون این تخصص، ارتباطات دولتی تنها به صدور بیانیههای خشک تبدیل میشود که هیچ تاثیری بر قلب و ذهن مردم ندارد.
در بخشی از سخنان خود، مهاجرانی به چالشهای سخت سال گذشته پرداخت و وقایعی چون حوادث بندر شهید رجایی، فشارهای اقتصادی ناشی از اسنپ بک و وقایع تلخ دی ماه را یادآور شد. او با لحنی تاثیرگذار بیان کرد که هیچ انسانی نمیتواند در برابر این رنجها بیتفاوت باشد و این حوادث داغ عمیقی بر دل همگان نهاد.
با این حال، وی از نقش کلیدی روابط عمومیها در مدیریت این بحرانها قدردانی کرد و گفت که آنها توانستند از دل این اتفاقات ناگوار، روایتی از تابآوری و پایداری خلق کنند. وی تصریح کرد که دشمن قصد داشت از این حوادث برای ایجاد هرج و مرج و فروپاشی استفاده کند، اما تخصص و هوشمندی راویان ایران باعث شد تا روایت ایران استوار جایگزین شود و جهان شاهد ایستادگی مردم و دولت در برابر فشارها باشد.
در نهایت، این همایش که با حضور شخصیتهای برجستهای نظیر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، محمدرضا گلزاری و حسین جابری انصاری برگزار شد، به عنوان بستری برای تبادل تجربیات در زمینه ارتباطات استراتژیک مورد استفاده قرار گرفت. این گردهمایی در مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد تا بر اهمیت پیوند میان ورزش، فرهنگ و ارتباطات تاکید شود.
هدف نهایی از این اقدامات، ارتقای سطح تعاملات دولتی و تبدیل دستگاههای اجرایی به نهادهایی است که نه تنها خدمات ارائه میدهند، بلکه با مردم همدلی کرده و در کنار آنها برای ساختن آیندهای بهتر تلاش میکنند و در نهایت صدای مردم را به گوش تصمیمگیران ارشد برسانند تا سیاستهای توسعه محور بر اساس نیازهای واقعی جامعه تدوین شود
حکمرانی خوب روابط عمومی فاطمه مهاجرانی پاسخگویی تابآوری ملی