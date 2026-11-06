گزارش‌های حاکی از نقش فرمانده سپاه قزوین در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دی ۱۴۰۴، بازداشت کودکان و اعمال فشار روانی بر دانش‌آموزان است.

گزارش‌های دریافتی از استان قزوین نشان می‌دهد که رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر این استان، نقشی مستقیم و کلیدی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایفا کرده است. فرمانده سپاه قزوین با هماهنگی میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دستورهای سخت‌گیرانه‌ای برای مهار تجمعات صادر کرد و تحت فرماندهی او، اقدامات گسترده‌ای برای بازداشت معترضان و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان شهروندان انجام شد.

حملات روانی به دانش‌آموزان و بازداشت کودکان

یکی از جنجال‌برانگیزترین بخش‌های این گزارش‌ها، مشارکت مستقیم ماموران تحت امر رستمعلی رفیعی در بازداشت و بازجویی از کودکان دبستانی است. ماموران با یورش به مدارس در شهرهای قزوین و الوند، گوشی‌های تلفن همراه دانش‌آموزان را بازرسی کردند و نوجوانان یا کودکانی که آثار مجروحیت با ساچمه داشتند یا صدای اعتراض شنیده می‌شد، شناسایی و دستگیر کردند. این اقدامات بدون هیچ ملاحظه‌ای نسبت به سن و سلامت روان کودکان صورت گرفت و منجر به شوک‌های شدید روحی در میان دانش‌آموزان شد.

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آموزش خشونت و نمایش تصاویر کشتار

شواهد عینی نشان می‌دهد که ماموران برای ایجاد ترس و اطاعت، دانش‌آموزان را مجبور به تماشای تصاویر و فیلم‌های کشتار و پیکرهای خونین کشته‌شدگان اعتراضات کردند. در یکی از مدارس، کودکان ناچار شدند جسد جاویدمانان را تماشا کنند و شاهدان عینی گزارش داده‌اند که پس از این رویدادها، بسیاری از کودکان دچار فروپاشی روانی شده و به شدت گریه می‌کردند. این تاکتیک‌های جنگ روانی با هدف ترور شخصیت و حذف امید از نسل جوان طراحی و اجرا شده بود.

تکنیک‌های پیشرفته سرکوب و نظارت همگانی

رستمعلی رفیعی با بهره‌گیری از تجربه سال ۱۴۰۱، مجموعه‌ای از نیروها شامل گردان‌های امنیتی فاتحین، یگان‌های تکاور، بسیج ادارات، نیروهای لباس شخصی و تک‌تیراندازان را بسیج کرد. نیروهای حکومتی در کوچه‌های خلوت به سر و سینه معترضان و رهگذران تیر خلاص شلیک کردند و با استفاده از پهپادها، گاز اشک‌آور پخش می‌کردند. گازی که شاهدان توصیف کرده‌اند بویی متفاوت داشت، نفس را می‌گرفت و موجب سوزش شدید سینه می‌شد. علاوه بر این، از پهپادها برای شناسایی چهره معترضان و عکس‌برداری مخفیانه از تجمع‌کنندگان استفاده گسترده‌ای شد.

بازداشت در بیمارستان‌ها و فشار بر خانواده‌ها

عملیات بازداشت تا حد بیمارستان‌ها پیش رفت و نیروهای امنیتی در بیمارستان رجایی، افرادی را که آثار ساچمه یا عفونت داشتند، دستگیر کردند. پرستاران بیمارستان ولایت به دلیل کمک به مجروحان بازداشت شدند و حراست بیمارستان بوعلی دستور داشت مجروحان را پشت در بسته نگه دارد و اجازه درمان ندهد. در سوی دیگر، خانواده‌های متوفیان برای تحویل پیکرهای کشته‌شدگان، مبالغ سنگین بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان از آنان مطالبه شد و عده‌ای از بازداشتیان برای شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری درباره آتش‌زدن استانداری به تهران منتقل شدند.

بستر بحران‌های ساختاری و پیشینه اعتراضات

اعتراضات از ۱۱ دی‌ماه آغاز شد و اوج آن در ۱۸ دی‌ماه بود که اینترنت و خطوط ارتباطی استان قطع شد. مردم در شهرستان‌های قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا و آوج به خیابان آمدند و بازارها تعطیل شدند. این نارضایتی‌ها در بستر بحران‌های دهه‌ای شکل گرفت؛ چنانکه مشارکت انتخاباتی از ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرد. استان با فرونشست زمین، بیکاری و کمبود تخت بیمارستانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و سابقه اعتراضات آن به مرداد ۱۳۷۳ و جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد.