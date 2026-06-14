این خبر بررسی‌های انجام شده در مورد پرداخت تسهیلات به بخش‌های اقتصادی طی ماه‌های گذشته از سال 1405 را گزارش می‌کند و نشان می‌دهد که تنها 2.8 درصد از وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت کردند به بخش مسکن اختصاص داده شده است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو ماه اول امسال، حجم واقعی تسهیلات پرداخت‌شده برای بازسازی واحد مسکونی 84 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت کرد و مبلغ وام جعاله مسکن بسیار پایین است. این خبر همچنین به چالش‌های پیش روی در تامین مالی مناسب بخش مسکن و ساختمان و نقش بانک‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.

بررسی‌ها از کارنامه پرداخت تسهیلات به کل بخش‌های اقتصاد ی طی ماه‌های گذشته از سال۱۴۰۵ حاکی است، فقط ۲.۸درصد از وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت کردند نصیب بخش مسکن شد.

کل بخش مسکن و ساختمان کشور، شامل سازنده‌ها، خریداران خانه و حتی کسانی که به امید «وام جعاله» قصد بازسازی آپارتمانشان را دارند، در ۲ماه اول امسال با «محرومیت سنگین» تسهیلات بانکی روبه‌رو شدند. به گزارش دنیای اقتصاد،

سابقه «تامین مالی» مناسب بخش مسکن و ساختمان به سال‌‌های دهه۸۰ برمی‌گردد؛ در آن زمان حدود ۲۰درصد از کل وام‌های بانکی صرف «وام خرید خانه و وام ساخت مسکن» می‌شد. بانک‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، 51.3همت انواع وام خرید، ساخت و جعاله مسکن به ذی‌نفعان این بخش پرداخت کردند که این حجم وام‌دهی رشد واقعی منفی 51درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. 17.9همت از این حجم تسهیلات، مستقیم در قالب «وام خرید مسکن» پرداخت شده که رشد واقعی منفی 43درصدی داشته است.

تقریبا به همین میزان نیز برای ساخت مسکن تسهیلات داده شده که رشد واقعی آن 48درصد بوده. از آنجا که امسال، نرخ تورم ساخت مسکن با رقم 97درصد، شدیدتر از نرخ رشد قیمت مسکن، 77درصد، بوده، در نتیجه در حجم برابر پرداخت این دو نوع تسهیلات، سازنده‌ها از وام کمتری در مقایسه با خریداران بهره‌مند شدند.

در این میان شرایط دسترسی متقاضیان تعمیر و بازسازی آپارتمان به «وام ویژه بازسازی» یا همان وام جعاله، از دو گروه دیگر، بدتر بوده است. طی 2ماه اول امسال، حجم واقعی تسهیلات پرداخت‌شده برای بازسازی واحد مسکونی، 84درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت کرد. مبلغ وام جعاله مسکن، 280‌میلیون تومان است که قدرت پوششی آن برابر هزینه بازسازی واحد مسکونی که حداقل بالای 500‌میلیون تومان برآورد می‌شود، بسیار پایین است.

یکی از مهم‌ترین موانع «تامین مالی مناسب» بخش مسکن و ساختمان از سوی شبکه بانکی، به نرخ سود تسهیلات که پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تجهیز منابع قرار دارد برمی‌گردد. از آنجا که دوره بازگشت وام‌های مسکن به مراتب طولانی‌تر از سایر تسهیلات بانکی است، ریسک اختصاص منابع بانکی به این بخش در شرایط تورمی برای بانک‌ها افزایش می‌یابد. علت دیگر وام ندادن به بخش مسکن نیز «رقیب‌تراشی» توسط دولت است.

در کنار سازنده‌های بخش‌خصوصی، گروه دیگری قرار دارند که با دریافت امتیاز ویژه «ساخت مسکن دولتی» در قالب مسکن‌مهر و مسکن‌ملی، در اولویت شبکه‌ بانکی برای دریافت وام ساخت هستند. این تسهیلات همچنین با سقف ریالی بیشتر و نرخ سود کمتر از وام معمولی مسکن به آنها پرداخت می‌شود. دلیل دیگری که می‌توان برای «سقوط» رشد واقعی تسهیلات مسکن عنوان کرد، شرایط سخت اقتصادی هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن است.

خیلی از کسانی که خانه‌اولی محسوب می‌شوند، امکان دریافت وام خرید را ندارند؛ چون از یک‌سو، فاقد «پس‌انداز» اولیه و قابل‌توجه هستند و از سوی دیگر قادر به پرداخت اقساط ماهانه نیستند. سازنده‌ها نیز در رکود فروش، شرایط کافی برای سرمایه‌گذاری ساختمانی را ندارند.

با این حال، کارشناسان معتقدند شبکه بانکی در صورت ابتکار عمل می‌تواند وضعیتی سازگار با شرایط فعلی بخش مسکن و ساختمان برای «تامین مالی» طراحی و اجرایی کند، اما انفعال برخی بانک‌ها خود عامل محرک رکود مسکن شده است. کنایه به کم‌‌سوادی دولت؛ می‌دانید فرق بین طناب و کش چیست؟

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