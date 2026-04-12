نقش پاکستان در میانجیگری میان آمریکا و ایران: از روابط شخصی تا منافع اقتصادی

پس از درگیریهای نظامی، چگونه یک دولت با اقتصاد شکننده توانست واشنگتن و تهران را پای میز مذاکره بکشاند؟ این مقاله به بررسی نقش میانجیگری پاکستان در کاهش تنشها بین آمریکا و ایران میپردازد و به روابط شخصی، منافع اقتصادی و چالشهای پیش روی این کشور در این میانجیگری میپردازد.
شرق: پس از گذشت نزدیک به شش هفته از آغاز درگیریهای نظامی، چگونه دولتی با اقتصادی در آستانه فروپاشی توانست واشنگتن و تهران را پای میز مذاکره بکشاند؟ ملیحه لودهی، دیپلمات و سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده، معتقد است که اکنون روابط شخصی، اسلامآباد را به تنها دلال صلح کارآمد در منطقه پرآشوب خاورمیانه تبدیل کرده است. در نگاه این دیپلمات پیشین، مذاکرات پاکستان اهمیت گستردهتری نیز دارد؛ زیرا نشان میدهد قدرتهای میانی در حال برعهدهگرفتن نقش بزرگتری در شکلدهی به سیاست جهانی هستند.
با وجود این، گفتوگوی بلومبرگ با لودهی بهروشنی نشان میدهد که چگونه یک دولت نیمهنظامی در اسلامآباد با وعده حراج معادن استراتژیک خود به کاخ سفید کوشید تا از یک سو اقتصاد پاکستان را که متکی به وامهای نهادهای مالی غربی است، از خطر نابودی نجات دهد و از سوی دیگر مشکلات ایجادشده در آبراههای بینالمللی را پیش از نابودی کامل زیرساختهایش متوقف کند. رهبران نظامی و غیرنظامی پاکستان هر دو بهطور مداوم پای تلفن بودند. براساس آنچه من شنیدهام، ژنرال عاصم منیر، فرمانده مقتدر ارتش پاکستان، همواره روی خط تماس با واشنگتن بود؛ بهویژه در دو روز پایانی پیش از شکلگیری توافق. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نیز پیوسته با رهبران ایرانی در تماس تلفنی بود. آنها هرگز تسلیم نشدند، حتی زمانی که اوضاع بسیار تاریک به نظر میرسید؛ بهویژه زمانی که رئیسجمهور ترامپ شروع به بیان آن اظهارات کرد. در آن زمان روشن نبود که آیا این گفتهها تنها یک لفاظی توخالی است یا اظهاراتی که آنقدر به ایرانیها توهین میکند که آنها همه چیز را لغو خواهند کرد. کلماتی درباره پایاندادن به یک تمدن، این نوع لفاظیها؟ آیا شما هم در آن دوره فکر میکردید که این روند چگونه قرار است به نتیجه برسد؟ بله، وقتی رئیسجمهور ترامپ اینقدر خشمگین به نظر میرسید، با خود گفتم کار تمام است. ایالات متحده هرگز با شرایطی که ایرانیها منتقل کردند، یعنی همان طرح 10 مادهای معروف، موافقت نخواهد کرد. در ابتدا، آمریکاییها آن شرایط را رد کردند و بعد هم هر دو طرف از مواضع حداکثری خود عقبنشینی کردند. پیش از اینکه به آن نکات بپردازیم، میخواهم روابطی را که پاکستان با ایالات متحده و با ایران دارد، بررسی کنم. نخست، رابطه میان منیر و ترامپ. این پیوند چگونه شکل گرفت؟ این رابطه شخصی میان دو نفر خیلی زود در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ شکل گرفت، آنهم با نخستین پیروزی زودهنگامی که پاکستان به او تقدیم کرد. پاکستان تروریستی را که مسئول بمبگذاری در کابل در جریان خروج آمریکاییها از افغانستان بود، دستگیر و سپس مسترد کرد. ترامپ چنان تحت تأثیر این اقدام قرار گرفت که تصمیم گرفت در اولین سخنرانی خود در کنگره به این موضوع اشاره کند. در جریان درگیری میان هند و پاکستان، زمانی که ترامپ نقشی در کاهش تنش ایفا کرد، رهبران پاکستانی مدام میگفتند که چقدر سپاسگزار ترامپ هستند. سپس اعلام نامزدی جایزه صلح نوبل برای او که من بشخصه منتقد آن بودم، بهظاهر کارساز شد. ترامپ به رهبری پاکستان، بهویژه منیر، نزدیکتر شد. بله، بیشک. قراردادهای تجاری شیرین و پرسودی نیز در میان بود. پاکستان پیشنهاد داد که درهای کشور را برای استخراج مواد معدنی حیاتی باز کند، چراکه آنها میدانستند این موضوع بهراستی در دستور کار ترامپ جایگاه بسیار بالایی دارد. همه اینها در کنار هم به پاکستان کمک کرد تا بهعنوان میانجی ظاهر شود. رابطه میان پاکستان و ایران نیز در مقاطعی پیچیده بوده است. در سال ۲۰۲۴ این دو کشور تنش نظامی داشتند و هرکدام مدعی شدند مخفیگاههای تروریستها در خاک یکدیگر وجود دارد. رابطه با ایران در چند دهه گذشته فرازونشیب داشته است، اما پس از این حملات موشکی، دو کشور تصمیم گرفتند اختلافات را ترمیم کنند. نکته درخور توجه این است که پاکستان سال گذشته در جریان جنگ 12روزه، در همبستگی با ایران ایستاد. پاکستان، در میان تمام کشورهای مسلمان، به احتمال زیاد صریحترین کشور در ابراز همبستگی خود با ایران بود که رهبران ایرانی بهطور عمومی از این بابت بسیار سپاسگزار بودند. پس از آن، جریانی از بازدیدکنندگان ایرانی ازجمله علی لاریجانی، مقام پیشین امنیتی که بهتازگی ترور شد، راهی پاکستان شدند. میشد دید که رابطه با تمام این دیدارها و تعاملات در حال تقویتشدن است. در جستوجو برای یافتن میانجیای که هر دو کشور بتوانند به آن اعتماد کنند -درواقع کشور دیگری وجود نداشت- کشورهای عربی کنار گذاشته شدند. عمان پیشتر در این مسیر دستانش سوخته بود. پیش از آغاز این جنگ، عمان میان ایالات متحده و ایران میانجیگری کرده بود و در ۲۷ فوریه، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، گفت توافق صلح در دسترس است، اما تنها یک روز بعد، ایالات متحده و اسرائیل حملات خود را به ایران آغاز کردند؛ بنابراین تنها پاکستان و ترکیه باقی ماندند و ترکیه از آن نوع نزدیکی که منیر با دولت ترامپ داشت، برخوردار نبود. در این دوره، پاکستان روی بند راه رفته است. این کشور برای کشتهشدن مقامهای ارشد ایران تسلیت گفت و همچنین به ایران اعلام کرد که حملاتش به خلیج فارس تأسفبار است. میخواهم درباره منافع شخصی پاکستان در این میان بپرسم. این کشور تا چه حد از اختلال در انرژی آسیب دیده است؟ این مسئله برای پاکستان خطرات بسیار بالایی داشت؛ زیرا یک درگیری طولانیمدت درد اقتصادی بیشتری به همراه میآورد. دولت مجبور شد قیمت نفت را افزایش دهد و مجموعهای از تدابیر ریاضتی را در نظر گرفت؛ زیرا میخواست در مصرف سوخت صرفهجویی کند. پاکستان نزدیک به ۹۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از خلیج فارس وارد میکند. اقتصاد پاکستان، در هر صورت، تحت برنامه صندوق بینالمللی پول بسیار شکننده است. اگر جنگ ادامه پیدا میکرد، اقتصاد ما را از مسیر خود منحرف میکرد.
