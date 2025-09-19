این خبر به بررسی نقش دین در تربیت جوانان و اهمیت آشنایی آنها با آموزههای دینی میپردازد. همچنین، به تبیین دیدگاه آیتالله مصباح یزدی در خصوص قرب الهی، رابطه عبادت و نتایج اخروی اعمال و بینیازی خداوند میپردازد.
به گزارش مشرق، تأثیر دین در جوامع، تابعی از تعریف و نقش دین در زندگی افراد و همچنین شرایط اجتماعی-فرهنگی آن جامعه است. جوانان به عنوان سرمایههای اصلی هر جامعه و آیندهسازان و افتخارات ملت، از اهمیت ویژهای برخوردارند. جامعهشناسان بر این باورند که سلامت یک جامعه در گرو سلامت جوانان آن است و یکی از راههای اساسی برای تربیت سالم جوانان، آشنایی آنها با آموزههای دینی و درک بایدها و نبایدهای دین است.
بایدها و نبایدهای دینی همچون نسخهٔ پزشکی عمل میکنند که انسان را از بیماریهای روحی و اجتماعی نجات میدهد و در نتیجه، جامعهای قانونمند، متمدن و سالم را شکل میدهد. از این رو، آشنایی هرچه بیشتر مردم، بهویژه جوانان، با دین ضروری است. زندگی بدون ایمان و دین میتواند رنجآور باشد. جوانان ذهنهای خلاق و کنجکاوی دارند و همواره در جستجوی حقیقت و پاسخ به سوالات و شبهات خود هستند. سوالاتی بنیادین همچون «من کیستم؟»، «از کجا آمدهام؟» و «به کجا میروم؟» ذهن جوانان را به خود مشغول میکند و نیاز به پاسخهای قانعکننده دارد. آیتالله شهید مطهری این سوالات را بهعنوان گذرگاههای مهمی میدانستند، اما عدم پاسخگویی مناسب یا نادیده گرفتن روحیات جوانان در هنگام پاسخ، میتواند باورهای دینی آنها را متزلزل و تربیت دینی را سست کند. خداوند متعال نعمتی بزرگ به نسل امروز عطا فرموده است: قوای فکری و عقلانی جوانان امروزی نسبت به نسلهای گذشته، زودتر به کار میافتد و آنها تمایل دارند مسائل را به صورت ریشهای و مستدل درک کنند و از تقلید کورکورانه دوری جویند. این نعمتی الهی است که انسان را در مسیر تکامل سریعتر قرار میدهد. در ادامه، گزیدهای از سخنان مرحوم آیتالله مصباح یزدی در خصوص قلمرو ارزشهای دینی ارائه میشود:\مرحوم مصباح یزدی در سخنرانی خود به موضوع نزدیکی به خدا اشاره کرده و آن را فراتر از درک فیزیکی و حسی دانستند. ایشان اظهار داشتند که این مفهوم تنها برای کسانی قابل درک است که خداوند متعال دریچهای به آن عالم بر روی آنها گشوده باشد. ایشان با اشاره به سخن آسیه همسر فرعون که گفت: «رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا»، تأکید کردند که این سخن از روی سطحینگری نبوده، بلکه نشاندهنده درکی عمیقتر از عالم معنا بوده است. به گفته ایشان، انسان با خدا رابطهای پیدا میکند که هیچ فاصلهای بین آنها باقی نمیماند. این مفهوم در روایات، دعاها و مناجاتها به وفور یافت میشود و بزرگان بسیاری در این زمینه بحث کردهاند. با این حال، به عقیده مرحوم مصباح، درک کامل این حقایق برای انسانهای معمولی، همچون تلاش برای توضیح لذتهای بزرگسالان برای یک کودک خردسال است. ایشان بر این باور بودند که آنچه از لذت برای یک مخلوق امکانپذیر است، در مقام قرب الهی وجود دارد و خداوند، معصومین (علیهمالسلام) را برای درک این لذتها آفریده است. بهواسطه بیانات معصومین، دیگران نیز طفیلی آنها محسوب میشوند و در واقع، منزلگاه اصلی، نزدیکی به خداوند است. هدف نهایی، رسیدن به مقام قرب الهی است، به گونهای که همه کمالات و لذتها در آن جمع شدهاند. ایشان در ادامه به این موضوع اشاره کردند که، هرچند مقربان درگاه الهی در درجات متفاوتی قرار دارند، اما در میان آنها کسانی هستند که از تمام لذتهای ممکن بهرهمند میشوند و هیچ کمبودی در وجودشان باقی نمیماند و این همان خلیفهالله و مظهر صفات الهی است. مرحوم مصباح در ادامه به تبیین رابطه بین عبادت و قرب الهی پرداختند. ایشان عبادت را هدف متوسط و مقدمهای برای رسیدن به قرب الهی دانستند. ایشان تأکید کردند که رابطه بین عبادت و نتایج اخروی اعمال، صرفاً یک قرارداد اعتباری نیست، بلکه رابطهای تکوینی و حقیقی است. ایشان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این رابطه، قراردادی نیست، به تفاوت میان قراردادهای اعتباری (مانند قراردادهای حقوقی) و جعل تکوینی (که خداوند آن را قرار میدهد) اشاره کردند. ایشان توضیح دادند که در جعل تکوینی، رابطهای حقیقی و عینی میان فعل و نتیجه آن برقرار میشود. ایشان با تأکید بر اینکه عبادت هدف متوسط و قرب الهی هدف نهایی است، تصریح کردند که خداوند بین این دو، رابطهای تکوینی قرار داده است. در پاسخ به این سوال که عبادت جن و انس چه سودی برای خداوند دارد، مرحوم مصباح به بینیازی مطلق خداوند اشاره کردند. ایشان با استناد به این فراز از روایات: «الهی تقدس رضاک ان یکون له علة منک فکیف یکون له علة منی»، بینیازی خداوند را به اعمال بندگانش تبیین کردند. ایشان توضیح دادند که رضایت الهی، حتی معلول فعل خود خداوند هم نیست، چه رسد به اینکه به اعمال بندگانش وابسته باشد. در واقع، خداوند همه کمالات را بهطور کامل داراست و نیازی به اعمال ما ندارد. بنابراین، آفرینش انسان برای عبادت، معنای دیگری دارد و هدف آن، رسیدن به رحمتی خاص است که هدف نهایی خلقت به شمار میرود
