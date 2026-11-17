انتقاد تند از گزارش نیویورک‌تایمز درباره سدهای ایران و مقایسه آن با جنایات جنگی. تحلیل بی‌سوادی رسانه‌ای و ضرورت روزنامه‌نگاری مسئولانه در برابر توجیه جنگ.

گزارش منتشر شده از سوی روزنامه نیویورک‌تایمز که به بررسی سدها و زیرساخت‌های آبی ایران پرداخته، با وجود اشاره صریح به ماهیت گمانه‌زنانه خود، نقشی آشکار در ترویج بیگانگی با اصول روزنامه‌نگاری مسئولیت‌پذیر ایفا کرده است. این نشریه غربی علناً پذیرفته که هیچ شاهد قطعی برای ارتباط این زیرساخت‌های غیرنظامی با تأسیسات موشکی وجود ندارد، اما همچنان زاویه‌ای مبهم و فریبنده از این موضوع ارائه داده است. این رویکرد نه تنها با استانداردهای حرفه‌ای همسو نیست، بلکه نشانه‌ای از انحراف عمیق در اخلاق رسانه‌ای مدرن به شمار می‌رود. در حالی که وظیفه اصلی رسانه‌ها روشن‌سازی حقایق است، این گزارش بیشتر شبیه به ابزاری برای توجیه پیش‌فرض‌های سیاسی عمل می‌کند تا کشف حقیقت.

تاریخچه جنایات جنگی و نقض اخلاق رسانه‌ای

اشاره به کتب قطور و مستند درباره جنایات جنگی و کشتار غیرنظامیان، از قتل‌عام بومیان آمریکا تا بمباران هیروشیما، و همچنین جنگ‌های ویتنام، افغانستان و عراق، نشان می‌دهد که تاریخ بشریت سرشار از نمونه‌های تکرار شونده خشونت علیه غیرنظامیان است. این اسناد تاریخی پیش روی وجدان بیدار رسانه‌های جهان گشوده است و نشان می‌دهد که چگونه استدلال‌های ناعادلانه قربانیان بی‌گناه شده‌اند. امروزه نیز صحنه‌های تلخی مانند نوزادان به‌خون‌نشسته در بیمارستان‌های غزه و کودکان معذب در میناب، یادآور همان استدلال‌های ناعادلانه‌ای است که منجر به مرگ کودکان بی‌دفاع شده است. فرو ریختن پل‌ها و خانه‌ها در شمال و جنوب نیز با ادعاهایی صورت گرفته که تنها به توجیه ویرانی می‌پرداخته و نه حل بحران. ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل به‌تنهایی مالامال از تبهکاری نظامی است و نیازی به توجیه بیشتر ندارد. این واقعیت تاریخی ثابت می‌کند که تداوم خشونت علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، بخشی از یک الگوی سیستماتیک است که باید با شجاعت در برابر آن ایستاد.

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نقش رسانه در مشروعیت‌بخشی به تهاجم

نیویورک‌تایمز با استفاده از افسون رسانه و چارچوب‌بندی هدفمند، در خدمت مشروعیت‌بخشی به تهاجم علیه زیرساخت‌های غیرنظامی قرار گرفته و مجازات جمعی شهروندان را در میانه یک جنگ استعماری توجیه می‌کند. این رویکرد، نقش روزنامه‌نگار را از کاشف حقیقت به ابزار سیاست‌های جنگی تغییر داده است. حقیقت‌جویی، استقلال از قدرت و تفکیک واقعیت از گمانه‌زنی، اصولی هستند که در این گزارش به طور کامل نادیده گرفته شده‌اند. آتش‌بیاری جنگ و زمینه‌سازی برای خشونت علیه شهروندان غیرنظامی، هدفی است که این نوع روزنامه‌نگاری دنبال می‌کند. این انحراف از اصول بنیادین، نه تنها اعتبار خود روزنامه را خدشه‌دار می‌کند، بلکه الگویی خطرناک برای رسانه‌های دیگر ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، صداقت حرفه‌ای قربانی منافع سیاسی می‌شود و مخاطبان با حقایق وارونه روبرو می‌گردند. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه رسانه‌های هژمونیک می‌توانند با تحریف حقیقت، زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم کنند.

پیامدهای آتی برای اخلاق رسانه‌ای و آموزش

اگر روزی قرار باشد انحطاط حرفه‌ای و فروپاشی اخلاق رسانه‌ای در روزنامه‌نگاری هژمونیک در عالی‌ترین سطوح دانشکده‌های ارتباطات جهان تدریس شود، جای تعجب نخواهد داشت که این گزارش نیویورک‌تایمز به عنوان نمونه‌ای شاخص در حافظه تاریخی رسانه‌های جمعی جهان ثبت شود. این گزارش نه تنها به اصول بنیادین روزنامه‌نگاری خیانت کرده، بلکه نشان‌دهنده عدول از شرافت حرفه‌ای است. این رویکرد می‌تواند به عنوان موردی آموزشی برای هشدار درباره خطرات توجیه جنگ و نقض حقوق غیرنظامیان در آینده استفاده شود. انتظار می‌رود که نهادهای آموزشی و رسانه‌ای در سراسر جهان نسبت به چنین الگوهای فکری حساس شوند و با بازنگری در اصول حرفه‌ای، از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنند. این گزارش می‌تواند به عنوان درس عبرتی برای روزنامه‌نگاران آینده عمل کند تا از وابستگی به قدرت‌های سیاسی و توجیه خشونت دوری جویند. در نهایت، حفظ استقلال رسانه‌ای و تعهد به حقیقت، تنها راه نجات روزنامه‌نگاری از این انحطاط است.