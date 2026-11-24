سیامک مدیرخراسانی و محمدصالح نقره‌کار با انتقاد از اعدام‌ها و رویه کیفری پرونده‌های دی ۱۴۰۴، استقلال قضایی و حقوق متهمان را زیر سوال بردند.

سیامک مدیرخراسانی ، قاضی پیشین دادگاه کیفری یک استان تهران، و محمدصالح نقره‌کار ، وکیل دادگستری، ده ماه پس از وقوع وقایع دی ۱۴۰۴ و صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان، به نقد ساختار دادرسی و حقوق متهمان پرداختند. این دو حقوقدان در رسانه انصاف‌نیوز به بررسی پرونده‌های امنیتی و نحوه برخورد نهادهای انتظامی و قضایی با معترضان پرداختند. مدیرخراسانی که ریاست دادگاه‌های مهمی از جمله محاکمه سعید مرتضوی، حسن زارع، علی‌اکبر حیدری‌فر و محمدرضا رحیمی را بر عهده داشته، در این گفتگو به افشای نواقص سیستمی در دادرسی‌های امنیتی پرداخت.

نقد رویه‌های کیفری و بی‌عدالتی در محاکمات امنیتی

سیامک مدیرخراسانی با اشاره به تجربه وکالت خود در پرونده‌های اعتراضات دی ۱۴۰۴، از برخورد سلیقه‌ای و غیرحقوقی در پرونده‌های امنیتی انتقاد کرد. او مثال زد که در یک پرونده، زنی برای تبلیغ مکمل‌های ورزشی در خیابان رقصیده بود، اما اتهام او تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی مطرح شد. مدیرخراسانی تصریح کرد که آبروی یک کشور بزرگ با رقص یک خانم به خطر نمی‌افتد و انگیزه واقعی متهم شناسایی نمی‌شود. او همچنین به برائت یک جوان هجده یا نوزده ساله در یکی از این پرونده‌ها اشاره کرد که قاضی دادگاه انقلاب به دفاعیات توجه کرده بود.

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وی تأکید کرد که در پرونده‌های امنیتی به دلیل بسته بودن روند دادرسی، متهمان عملاً از حق دفاع محروم می‌شوند. مدیرخراسانی خواستار تشکیل واقعی پرونده شخصیتی متهمان شد و گفت قاضی باید مسائل روان‌شناختی جامعه و شرایط خانوادگی و بیکاری را در نظر بگیرد. او معتقد است قانون‌گذار هدف خوبی داشته اما این فرآیند به یک موضوع فرمالیته تبدیل شده است. قاضی بازنشسته همچنین بر لزوم تخصصی شدن دادسراها و آموزش قضات در زمینه حقوق بانکی و مالی بین‌المللی تأکید کرد.

انتقاد از آموزش قضات و کمبود تجربه میدانی

سیامک مدیرخراسانی با انتقاد از نحوه تقسیم قضات در کشور، گفت که این روش باعث آب‌دیدگی و عدم کسب تجربه لازم می‌شود. او معتقد است قضات بدون تجربه کافی، به راحتی توسط اربابان قدرت و زر و زور فریب می‌خورند و تصمیماتی برخلاف منافع جامعه اتخاذ می‌کنند. مدیرخراسانی خاطرنشان کرد که تجربه دادگاه مطبوعات به او آموخته نباید با روزنامه‌ها برخورد چکشی داشت، زیرا هر نشریه طیفی از تفکرات جامعه را منعکس می‌کند.

وی افزود که عدم آموزش تخصصی به قضات، به ویژه بازپرس‌ها، ضربه بی‌نظیری به کشور وارد می‌سازد. وقتی قاضی بدون آموزش لازم با پرونده‌های سنگین اقتصادی روبرو می‌شود، یا پرونده را از سر وا می‌کند یا به جامعه آموزش می‌دهد که ارتکاب جرم هزینه‌ای ندارد. مدیرخراسانی پیشنهاد داد که قضات و بازپرس‌ها باید از مرحله کارآموزی برای شعبه‌های تخصصی نظیر دادسرای امنیت تربیت شوند تا در برابر مجرمان تکنولوژیک عقب نمانند.

تحلیل حقوقی نقره‌کار از اصول قانون اساسی و سرکوب

محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، به نقد رفتار قدرت در برخورد با اعتراضات مدنی پرداخت. او گفت وقایع دی ۱۴۰۴، مانند سال‌های ۱۴۰۱، ۱۳۹۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۸۸، با واکنش کیفری نهاد قدرت مواجه شده است. نقره‌کار یادآوری کرد که واضعان قانون اساسی زهر حکومت پهلوی را در سرکوب اعتراضات، مانند واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۶، چشیده بودند و اصل ۲۷ را برای اعتباربخشی به کنشگری شهروندان تدوین کردند. او پرسید که این واکنش‌ها تا چه حد حقوقی، اخلاقی و متکی بر ارزش‌های فراکیفری بوده است.

نقره‌کار تأکید کرد که اصل ۲۷ قانون اساسی، اعمال حق اعتراض را به عنوان یک حق مشروع برای شهروندان به رسمیت شناخته است. این وکیل دادگستری معتقد است که نادیده گرفتن طعم زهر حکومت پهلوی منجر به تکرار الگوهای نادرست در برخورد با معترضان شده است. او خواستار بازنگری در رویه‌های کیفری و رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های امنیتی شد. هر دو حقوقدان بر لزوم استقلال قضایی و دوری از فشارهای بیرونی در صدور احکام تأکید کردند.

در نهایت، سیامک مدیرخراسانی و محمدصالح نقره‌کار بر این باورند که استقلال قاضی باید با تجربه میدانی ترکیب شود تا تصمیمات منصفانه‌تری اتخاذ گردد. آنها معتقدند که ساختار قضایی باید با گستردگی علم حقوق و تخصصی شدن جرائم همگام باشد. انتقادات مطرح شده در این میزگرد، نشان‌دهنده نگرانی عمیق نسبت به آینده نظام قضایی و حقوق شهروندی در ایران است. این گفتگوها می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های بیشتر درباره اصلاحات قضایی در کشور باشد.