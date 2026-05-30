حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در نشستی به تحلیل تحولات بازار مسکن پرداخت و با مرور سیاستهای مسکن از پیش از انقلاب تا دورههای مختلف توسعه، از ضعف نظام برنامهریزی، نبود دادههای پردازششده و تکرار الگوی آزمون و خطا انتقاد کرد. او همچنین به تخفیفهای نجومی در عوارض ساختمانی اشاره کرد و بنیاد مسکن را به عنوان یکی از دریافتکنندگان اصلی معرفی نمود.
در نشستی با محور تحلیل تحولات بازار مسکن در ایران با تمرکز بر شهر تهران ، حمیدرضا صارمی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، با مرور تاریخی سیاستهای مسکن از پیش از انقلاب تا دورههای مختلف توسعه، مجموعهای از اقدامات، الگوها و شعارهای اجرایی در حوزه مسکن را تشریح کرد و بر اهمیت نگاه عاقلانه به سبد خانوار و مسکن تأکید کرد.
صارمی که طی ۴ سال مدیریت بر حوزه معماری و شهرسازی شهرداری تهران هیچ نشست خبری با رسانهها برگزار نکرده و سیاست سکوت را در برابر انتقادهای کارشناسان و رسانهها برگزیده بود، پس از برکناری در این نشست اعلام کرد تمام مسئولیت آرای کمیسیون ماده ۵ در دوره مدیریتش بر عهده وی است نه شهردار تهران.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق که درخواست کرد اعلام کند تخفیفهای نجومی حوزه شهرسازی در سال ۱۴۰۱ به کدام سازندهها رسید، در حالی که بسیاری از فعالان حوزه ساختوساز از این یارانه نجومی بیبهره ماندند، گفت که دو نهاد بیشترین تخفیف را بردند، اما تنها نام بنیاد مسکن را به عنوان نهادی که بیشترین استفاده را از فرصت تخفیف ۴۰ درصد عوارض ساختمانی کرد، اعلام کرد. صارمی در این نشست به تاریخچه سیاستگذاری مسکن در ایران اشاره کرد و گفت: پیش از انقلاب اسلامی پنج برنامه توسعه اجرا شده است.
او توضیح داد برنامه اول و دوم عمدتاً در قالب برنامههای هفتساله بوده و مسکن در آنها به عنوان یک موضوع خاص مطرح شده بود. به گفته او، در اولین سرشماری که به مجلس ملی وقت ارائه شد (سرشماری ۱۳۳۵)، به دلیل اهمیت مسکن، اصلاحیهای تصویب شد که موضوع سرشماری نفوس و مسکن را در بر گرفت.
او افزود: در دهه ۴۰ و در پی مهاجرتهای گسترده روستا به شهر، تغییرات جمعیتی باعث شد چند اقدام ساختاری انجام شود؛ از جمله تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳، تشکیل شورای عالی شهرسازی در همان دوره، و تصویب قانون طرحهای جامع شهری در سال ۱۳۴۵. همچنین الزام کارخانجات بزرگ برای تأمین مسکن کارکنان خود و ورود شهرداریها به حوزه مسکن نیز از دیگر اقدامات آن دوره بود.
او ادامه داد که برنامههای سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب نیز بخش قابل توجهی را به مسکن اختصاص داده بودند. صارمی سپس به دوره پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با آغاز انقلاب، این روند شدت گرفت و اقدامات متعددی انجام شد، هرچند در قالب برنامههای رسمی توسعه نبود.
او به نمونههایی از سیاستهای آن دوره اشاره کرد و گفت وامهایی در مقاطع مختلف ارائه میشد، از جمله وامهایی با عنوان وام رئیسجمهور وقت به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار تومان و همچنین واگذاری زمینهای ۲۰۰ متری. او افزود: در دهه اول انقلاب اقدامات زیادی در حوزه مسکن انجام شد، اما ساختار منسجم برنامهریزی توسعهای کمتر دیده میشد. به گفته او، در برنامه اول و دوم توسعه پس از انقلاب، رویکرد ویژهای در حوزه مسکن شکل گرفت.
او گفت در دورهای که احتمالاً همزمان با وزارت عباس آخوندی بوده، سیاستهایی با محور انبوهسازی، کوچکسازی و تعاونیسازی دنبال شد. به گفته او، در آن دوره شعارهایی مانند ساخت چهار واحد توسط هر فرد و حتی برخی مشوقها مانند ارائه آب و برق رایگان مطرح بود. صارمی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه و در دوره دولت خاتمی، تمرکز بیشتر بر تقویت بخش خصوصی و پررنگ شدن نقش تعاونیها قرار گرفت.
او افزود: در دوره دولت احمدینژاد، سیاستها به سمت الگوی مسکن مهر حرکت کرد. به گفته او، این دوره با افزایش تعداد خانوارها و ادامه مهاجرت به کلانشهرها همراه بود. صارمی همچنین گفت در دوره دولت روحانی، سیاستگذاریها به سمت مسکن اجتماعی رفت، هرچند به گفته او این مفهوم به طور دقیق تعریف نشده بود و بیشتر در حد شعار مطرح شد.
معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با تأکید بر جایگاه قانونی مسکن در اصل ۳۱ قانون اساسی و مرور تجربه طرحهای توسعهای پس از انقلاب، به نقد ضعف نظام برنامهریزی، نبود دادههای پردازششده و تکرار الگوی آزمون و خطا در سیاستگذاری مسکن پرداخت. صارمی با اشاره به طرحهایی که در حوزه مسکن ملی و سیاستهای مشابه مطرح شده است، گفت هنوز در بسیاری از موارد چارچوب گفتوگو با مردم و مسئله مسکن به شکل دقیق شکل نگرفته است.
او تأکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات ما در مسکن این است که هنوز نتوانستهایم به زبان مشترک با جامعه برسیم؛ در حالی که مردم درگیر زندگی روزمره و نیاز واقعی به مسکن هستند. او با بیان اینکه مسئله مسکن یک موضوع جهانی است، افزود: در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته، بحران مسکن وجود دارد. در کشور ما نیز این مسئله سابقه طولانی دارد؛ چه پیش از انقلاب و چه بهویژه در دهه ۵۰ که شدت بحران بسیار بالا بود.
در چهار تا پنج دهه اخیر، هیچگاه آن شدت اولیه تکرار نشده، اما مسئله همچنان پابرجاست. صارمی تأکید کرد که نگاه به مسکن نباید صرفاً مقطعی یا اجرایی باشد، بلکه باید در قالب یک چشمانداز کلان سیاستگذاری شود: موضوع مسکن از جنس ترسیم اهداف کلان است، نه صرفاً یک پروژه اجرایی. البته کارشناس اجرایی و کسی که ۲۰ سال در این حوزه تحقیق کرده نیز باید در کنار این نگاه حضور داشته باشد.
صارمی در ادامه با اشاره به تکرار سیاستهای مسکن در برنامههای توسعه گفت: در تمام برنامههای اول تا هفتم توسعه، موضوع مسکن یکی از محورهای اصلی بوده است، اما همچنان با مشکل اجرا مواجه هستیم. حتی در دورههایی که رشد اقتصادی یا جهشهای توسعهای مطرح بوده، مسکن به عنوان یکی از محورهای کلیدی باقی مانده است.
وی همچنین به ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه اطلاعاتی و دادههای دقیق برای سیاستگذاری مؤثر اشاره کرد و بر لزوم پرهیز از تصمیمات مقطعی و شعارمحور تأکید نمود
