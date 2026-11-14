امیر قلعه‌نویی بر ضرورت بازی‌های بزرگ برای جوانان تیم ملی ایران تأکید کرد. همزمان، جوایز مگنیتسکی به زندانی سیاسی و قهرمان بوکس ایران، وفایی ثانی، اهدا شد.

امیر قلعه‌نویی ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ، پس از پیروزی در دیدار دوستانه برابر فلسطین در عراق، بر لزوم تقابل با تیم‌های قدرتمندتر برای رشد بازیکنان جوان تأکید کرد. او معتقد است که نمره قبولی گرفته شده است، اما تیم ایران برای آماده‌سازی بیشتر برای جام ملت‌های آسیا نیاز به رقابت با حریفان بزرگ‌تر دارد.

الزام بازی با حریفان بزرگ برای جوانان

قلعه‌نویی در نشست خبری خود بیان داشت که در این بازه فیفا، تمرکز اصلی بر دادن فرصت به جوانان بوده و آنها نیز موفق به اثبات توانایی‌های خود شده‌اند. او اضافه کرد که برای تیمی مانند ایران که استراتژی جایگزینی نسل را در پیش دارد، بازی با تیم‌های بزرگ‌تر یک ضرورت است. سرمربی تیم ملی خواستار فراهم شدن شرایط توسط فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری بازی‌های سخت‌تر شد تا بازیکنان جوان در محیط‌های واقعی و پرفشار محک بخورند.

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انتقاد از میزبانی عراق و آینده تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، شرایط میزبانی عراق را برای این تورنمنت دوستانه قابل بهبود دانست و امیدوار است میزبانان در آینده عملکرد بهتری ارائه دهند. او همچنین با اشاره به بازی با عراق که با مساوی پایان یافت، اعلام کرد که تیم عراق نیز با رویکردی مشابه و دادن فرصت به بازیکنان جوان‌تر، خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند. قلعه‌نویی تأکید کرد که در تیم ملی ایران باید تجربه و جوانی با هم تلفیق شوند.

اهمیت جوایز مگنیتسکی برای وکلا و فعالان

این جوایز که به نام سرگئی مگنیتسکی، وکیل روسی که پس از افشای فساد دولتی در بازداشت پلیس روسیه جان باخت، نام‌گذاری شده‌اند، از سال ۲۰۱۵ برای قدردانی از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر اهدا می‌شوند. ویلیام براودر، رئیس بنیاد عدالت مگنیتسکی و رئیس کمیته جوایز، اعلام کرد که پرونده وفایی ثانی نمادی از وضعیت بسیاری از ایرانیانی است که به دلیل مخالفت با حکومت با خطر اعدام مواجه هستند.

جایزه مگنیتسکی به قهرمان بوکس زندانی اهدا شد

جایزه مگنیتسکی به وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران و زندانی سیاسی، اهدا شد. او از زندان وکیل‌آباد مشهد پیامی کتبی ارسال کرد و این جایزه را به نام همه کسانی پذیرفت که به خاطر آرزوی ایران آزاد، زندانی، شکنجه‌شده یا محکوم به اعدام هستند. وفایی ثانی تصریح کرد که پاسخ حکومت به خواسته‌هایشان تسلیم شدن نیست و هرگز تن به تحقیر نخواهند داد.

شرایط بحرانی ورزشکاران و آمار اعدام‌ها

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که وفایی ثانی در سپتامبر ۲۰۲۴ برای سومین بار به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. ویلیام براودر تأکید کرد که مهم‌ترین نکته زنده ماندن محمدجواد وفایی ثانی است و توجه جهانی به پرونده‌های او، انجام کشتن بی‌سروصدا را دشوارتر می‌کند. زهره عبدالله‌خانی از سازمان حقوق بشر برای ورزش وضعیت را بحرانی توصیف کرد.

گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام در ایران

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۷۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۷۹ نفر از آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده‌اند. این سازمان در گزارشی در ماه اکتبر، صدور دست‌کم ۱۰۶ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه را مستند کرده است. در زندان وکیل‌آباد، پنج نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده و ۱۵ نفر دیگر با حکم اعدام روبه‌رو هستند.