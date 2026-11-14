بررسی انتقادی یادداشت میرسنجری درباره بومی‌گزینی؛ تناقض در نام‌گذاری جمهوری آذربایجان، خلط مفاهیم زبان رسمی و مادری و نقض استانداردهای حقوق بشری در آموزش زبان‌های محلی.

یادداشت میرمهرداد میرسنجری با عنوان "دستکاری نظام آموزش‌وپرورش با طرح خام بومی‌گزینی"، اگرچه در ظاهر از دفاع از زبان فارسی و انسجام ملی سخن می‌گوید، اما با اختلاط مفاهیم زبان‌شناختی و حقوقی، تنوع زبانی ایران را به حاشیه رانده و مطالبه آموزش به زبان مادری را به تهدید امنیتی پیوند می‌زند.

تناقض در نام‌گذاری و تحریف توپونیمی

نویسنده در یادداشت خود با کاربرد تعبیر نادرست "جمهوری باکو" به جای نام رسمی "جمهوری آذربایجان"، از ادبیات رایج در میان کاربران مجازی ایران الهام گرفته که بار سیاسی و جدایی‌انگاری دارد، زیرا باکو تنها پایتخت این کشور است نه نام رسمی آن.

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نام "جمهوری آذربایجان" در اسناد و نظام نام‌گذاری سازمان ملل متحد ثبت شده است و هرگونه تغییر نام بر اساس تمایلات فردی یا ایدئولوژیک، زمینه‌ساز تعارضات جدی خواهد شد؛ وضعیتی مشابه آنچه در مورد خلیج فارس رخ داده است.

خلط مفاهیم حقوقی زبان رسمی و مشترک

اشکال بنیادین این یادداشت در خلط مفاهیم سه‌گانه "زبان ملی"، "زبان رسمی" و "زبان مشترک" است، در حالی که زبان رسمی عنوانی حقوقی و نهادی است، زبان مشترک ابزاری برای ارتباط میان گویشوران زبان‌های متفاوت است و زبان مادری زبانی است که فرد در نخستین محیط زبانی خود می‌آموزد.

فارسی زبان رسمی و مشترک مردم ایران است، اما زبان مادری همه ایرانیان نیست و اصل پانزدهم قانون اساسی نیز دقیقاً از تعبیر "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران" استفاده می‌کند و نه "زبان مادری یا ملی همه ایرانیان".

شهروندان می‌توانند زبان مادری‌شان ترکی، کردی، بلوچی، عربی، ترکمنی، گیلکی یا مازندرانی باشد و همزمان فارسی را به عنوان زبان رسمی بیاموزند؛ این دو وضعیت نه متناقض هستند و نه رقیب یکدیگر، بلکه سلسله‌مراتب کاربرد زبان در جامعه را تشکیل می‌دهند.

استفاده تحقیرآمیز از واژه زبان محلی

نویسنده با استفاده مکرر از عبارت "زبان محلی" برای غیرفارسی‌ها و "زبان ملی" برای فارسی، بار ارزشی و تحقیرآمیزی به زبان‌های غیرفارسی وارد می‌کند، در حالی که زبان‌های ترکی، کردی، بلوچی، عربی، ترکمنی، گیلکی و مازندرانی زبانی‌زنده و حامل سنت‌های تاریخی، ادبی و فرهنگی هستند.

در بخش دیگری از متن، نویسنده ادعا می‌کند که در "جمهوری باکو" با وجود حضور زبان‌های محلی مانند تالشی، تاتی، لزگی و گرجی، زبان رسمی کشور آذری است، اما این ادعا با واقعیت زبان‌شناسی در تناقض است و پاسخ نمی‌دهد چرا اگر آنجا آذربایجان نیست، زبان آذری به عنوان زبان رسمی شناخته می‌شود.

امنیتی‌سازی اشتباه آموزش زبان مادری

مغالطه مهم دیگر این یادداشت، یکی گرفتن حق زبانی با تجزیه‌طلبی یا مداخله خارجی است، بی‌هیچ صورت و کبرای منطقی، در حالی که دولت‌های خارجی ممکن است از پیوندهای زبانی برای اهداف سیاسی بهره‌برداری کنند، اما این احتمال نمی‌تواند آموزش زبان مادری در داخل کشور را ذاتا پروژه‌ای امنیتی یا تجزیه‌طلبانه بداند.

امنیت ملی باید بر پایه رفتار و شواهد مشخص ارزیابی شود، نه با امنیتی‌کردن زبان شهروندان، زیرا هیچ زبانی به خودی خود تجزیه‌طلب نیست و امنیت ملی با تحصیل شهروندان به زبان مادری از بین نمی‌رود.

حقوق بین‌الملل و حمایت از هویت زبانی

در بُعد حقوق بین‌الملل، اصول مسلم حقوقی تصویر متفاوتی از آنچه یادداشت القا می‌کند ارائه می‌دهد و ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، احترام به هویت فرهنگی و زبان کودک را در اهداف آموزش می‌گنجاند و ماده ۳۰ آن مقرر می‌کند کودک متعلق به اقلیت زبانی نباید از حق استفاده از زبان خود محروم شود.

ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق اشخاص متعلق به اقلیت‌های زبانی برای استفاده از زبان خود را به رسمیت می‌شناسد و بند ۳ ماده ۴ اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل درباره حقوق اقلیت‌ها نیز دولت‌ها را به فراهم‌کردن فرصت‌های کافی برای یادگیری زبان مادری یا دریافت آموزش به آن زبان فرامی‌خواند.